Birleşmiş Milletler, Ebola için olağanüstü toplanacak

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, toplantıda Batı ve Orta Afrika'daki Ebola salgınının tahminlerin üzerinde can kaybına neden olabileceği ihtimalinin değerlendirileceğini söyledi. Ebola'nın görüldüğü ülkelerde durumun her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çeken Power, salgınla mücadele için tüm kaynakların seferber edilmesi gerektiğini söyledi.

DW’de yer alan habere göre, BM Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıya salgından en çok etkilenen Liberya, Sierra Leone ve Gine'nin temsilcileri de davet edildi. İlk olarak 1976 yılında, şimdiki adıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde baş gösteren Ebola virüsü yaklaşık bin 600 kişinin hayatına mal olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Ebola'dan dolayı can verenlerin sayısı 2 bin 400'ü aştı.