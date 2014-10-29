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Ekonomi

BlackBerry CEO'su: Kimse cenaze yemeğimizi pişiremeyecek

BlacBerry'nin CEO'su John Chen, şirketin toparlanması için gerekli önlemleri aldıklarını ve kâra geçmeyi başardıklarını söyledi

29 Ekim 2014 16:07

Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlacBerry'nin CEO'su John Chen, iş dünyası iletişim ağı Linkedin'de yayımlanan yazısında, "BlackBerry'de maliyetleri dramatik bir şekilde düşürdük" dedi ve şirkette zararları azaltma hızını iki katına çıkarırken, kâra geçmeyi başardıklarını vurguladı.

 

Göreve bir yıl önce geldi

 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Chen, "Elimizde hâlâ birkaç su kovası var, ama artık kimse bizim cenaze yemeğimizi alevler üzerinde pişiremeyecek, çünkü harekete geçtik" dedi.

Chen, akıllı telefon piyasasındaki rekabette geri düşerek zarar eden BlackBerry’de yüzde 10 hisseye sahip olan Kanadalı Fairfax Financial Holding’in, başka yatırımcılarla birlikte şirkete 1 milyar dolarlık fon sağlayarak başlattığı operasyon çerçevesinde, şirketin başına 4 Kasım 2013 tarihinde getirilmişti.

 

‘Küçük şeylere kafayı takıyoruz’

 

Chen yazısında, "Bizim yanımızda ve bizimle dost olan her şeye özen gösteriyoruz; ailemiz, evimiz, sağlığımız. Küçük şeylere kafayı takıyoruz, çünkü önemsiyoruz. BlackBerry'ye yaklaşımım budur ve çalışanlarımızın da böyle olduğunu umuyorum" dedi ve ekledi:
  
"İşte bir örnek: BlackBerry'de, ödemesini yaptığımız tüm telefon hatlarını inceledik. İşi çoktan bırakıp gitmiş bir yöneticinin çalışanları için tahsis ettiği sekiz hat için hâlâ ödeme yapmakta olduğumuzu gördük. Hatlar kapatılmamıştı. Bu küçük bir şey gibi görünebilir. Ama küçük şeyler birikince büyük oluyor. Bunlar hâlâ büyük toplamlar etmiyor olabilir. Bu önemseme düzeyinizi gösterir. Ben, evimde yalnızca bir tanesini kullanırken, sekiz telefon hattı için para ödemem. Bu, yaptığımız her şey için gidişatı belirler."
  
Chen, uzun yazısının sonunda şunları ekledi:

"Sonuçta, toparlanma kültürü herkesin, işin bir ucundan tutarak işlerin yolunda gitmesini sağlamaktır. Bu da, bir hedefe odaklanmayı ve risk alarak daha da ileri gidebilmeleri için çalışanlara daha çok yetki vermeyi gerektirir. Ancak böyle kazanabilirsiniz."

 

 

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