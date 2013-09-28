BlackBerry'nin 2'nci çeyrek zararı 1 milyar dolar

Akıllı telefon dünyasındaki eski günlerine 2013’te geri dönme planları yaparken istediğini bulamayan ve kısa süre önce satılan BlackBerry, ikinci mali çeyrekte yaklaşık 1 milyar dolar zarar açıkladı.

Fairfax Financial firmasına 4.7 milyar dolara satılacağı açıklanan akıllı telefon efsanesi BlackBerry, Z10 ve Q10 modelleriyle giriş yaptığı 2013’te istediği çıkışı yapamadı. Şirket, ikinci mali çeyrekte 1.6 milyar dolar gelire karşılık 965 milyon dolar zarar etti.

Zararın 934 milyon dolarlık kısmının stokta kalan Z10 telefonları, 72 milyonunun ise binlerce çalışanın işten çıkarılma tazminatından kaynaklandığı belirtildi. BlackBerry, satılmasından kısa bir süre önce 4500 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

BlackBerry, geçtiğimiz hafta yaptığı personel daraltma duyurusunun yanı sıra, ikinci çeyrekte 930-960 milyon dolar zarar beklendiğini de açıklamıştı.

BlackBerry CEO’su Thorsten Heins, yaptığı açıklamada, “Operasyon ve finansal sonuçlarımızdan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Rekabetin arttığı donanım çevresine tepki vermek ve maliyet yapımızı değiştirmek için büyük değişimler yapacağız... Hedef piyasalara odaklanıyoruz ve daha etkin bir şirket haline gelebilmek için hızlı bir dönüşüm geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

BlackBerry, Cuma günü mali dönem tablosunu değerlendirmek için toplantı yapılmayacağını, bunun nedenini de Fairfax Financial Holding tarafından yapılan satın alım olarak duyurdu.