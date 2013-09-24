BlackBerry Fairfax Financial'a satıldı

İçine düştüğü mali krizden bir türlü kurtulamayan Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerry satıldı. Firmanın yeni sahibi Fairfax Financial oldu.

BlackBerry'den yapılan yazılı açıklamada, liderliğini Fairfax Financial Holding'in yaptığı bir konsorsiyumun 4.7 milyar dolarlık teklifinin kabul edildiği ve şirketin tüm hisselerinin bu konsorsiyuma devredildiği bildirildi.

Satışa ilişkin Toronto Borsası'na da gerekli bildirimlerin yapıldığı kaydedildi.

Mike Lazaridis tarafından 1999 yılında kurulan ve farklı özellikleri nedeniyle cep telefonu piyasasında bir dönem adından bahsettiren BlackBerry, mali krizi aşabilmek için en son 4500 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.