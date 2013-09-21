BlackBerry 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

Bir süreden beri zor günler yaşayan Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerry, mali krizi aşabilmek için 4 bin 500 çalışanını işten çıkaracak.

BlackBerry telefonlarının üreticisi RIM'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Thorsten Heins, işten çıkarmaların 2015 yılına kadar giderlerin yarı yarıya azaltılması planı kapsamında yapılacağını söyledi.

Firmasının, 2013'ün ikinci çeyreğinde 950 milyon dolar zarar ettiğini ifade eden BlackBerry Başkanı Thorsten Heins'in açıklamaları, Toronto Borsası'nda işlem gören şirket hisselerinin yüzde 17 değer kaybederek 8 dolar 73 sente gerilemesine neden oldu. BlackBerry'nin, 2015'e kadar ikisi yüksek teknolojili dört ayrı ürünle yeni bir hamle deneyeceği haberleri gündemde yer alıyor.

Rakip firmaların model yenilemeleri karşısında giderek sıkıntıya giren ve son olarak Z10 modelinde de aradığını bulamayan BlackBerry'nin, 2013'ün ikinci çeyreğinde bu modelden ancak 3.7 milyon adet satmasına karşın, aynı zaman diliminde Samsung 71.3 ve Apple da 31.9 milyon adet telefon satışı gerçekleştirdi.