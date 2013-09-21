T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BlackBerry 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

BlackBerry CEO'su Thorsten Heins, işten çıkarmaların 2015 yılına kadar giderlerin yarı yarıya azaltılması planı kapsamında yapılacağını söyledi

21 Eylül 2013 14:59

Bir süreden beri zor günler yaşayan Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerry, mali krizi aşabilmek için 4 bin 500 çalışanını işten çıkaracak.
 
BlackBerry telefonlarının üreticisi RIM'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Thorsten Heins, işten çıkarmaların 2015 yılına kadar giderlerin yarı yarıya azaltılması planı kapsamında yapılacağını söyledi.
 
Firmasının, 2013'ün ikinci çeyreğinde 950 milyon dolar zarar ettiğini ifade eden BlackBerry Başkanı Thorsten Heins'in açıklamaları, Toronto Borsası'nda işlem gören şirket hisselerinin yüzde 17 değer kaybederek 8 dolar 73 sente gerilemesine neden oldu. BlackBerry'nin, 2015'e kadar ikisi yüksek teknolojili dört ayrı ürünle yeni bir hamle deneyeceği haberleri gündemde yer alıyor.
 
Rakip firmaların model yenilemeleri karşısında giderek sıkıntıya giren ve son olarak Z10 modelinde de aradığını bulamayan BlackBerry'nin, 2013'ün ikinci çeyreğinde bu modelden ancak 3.7 milyon adet satmasına karşın, aynı zaman diliminde Samsung 71.3 ve Apple da 31.9 milyon adet telefon satışı gerçekleştirdi.

ETİKETLER

blackberryişçiçıkarmakriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24