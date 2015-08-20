Bitlis'in Hizan ilçesinde öz yönetim ilanı

Bitlis’in Hizan ilçesinde DBP, Hizan Demokratik Halk Meclisi, KURDÎ-DER, Demokratik Emek Kongresi (DEMEK), Kadın Meclisi, KJA, MEYADER, DEM-GENÇ, Yerel Yönetimler ve DTK tarafından öz yönetim ilanı yapıldı.

Açıklamayı yapan Hizan Demokratik Halk Meclisi Eşbaşkanı Kader Sönmez, "Demokrasi farklı kimliklerin, inançların ve toplulukların öz iradelerini özgür ve örgütlü bir şekilde beyan etmesidir. Bu nedenle topluma yönelik geliştirilen devlet baskısına karşı halklar ve toplumun tüm farklı kesimleri olarak varlığımızı koruma ve özgürlüğümüz sağlama temelinde bu baskılara karşı iradesini ortaya gibi ciddi bir durumla karşıyayız. İrade beyanı ve tutum alma devlet karşıtlığı ve bölünme olarak kesinlikle anlaşılmamalıdır. Bizler Kürdistan halkları olarak kendi dilimiz ve kültürümüzle kendimizi öz yerel irademizle yönetmek istiyorsak buna saygı duyulmalı ve desteklenmelidir" dedi.

'Ankara'dan değil,

seçtiğimiz yönetimler bizi yönetsin'

Sönmez, "Devletin ve meşru olmayan AKP hükümetinin 'Herkes benim emrimde olmalı ve istediğim şekilde hareket etmeli' dayatmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler merkezden dayatılan, Ankara'dan topluma uyuşmayan her şeyi yapmak zorunda değiliz. Bizler devletin atadığı vali ve kaymakamlar tarafından yönetilmek istemiyoruz. Bizler Kürt halkı olarak demokratik ve meşru yöntemlerle kendimiz seçtiği yönetimler tarafından yönetilmek istiyoruz. Bu nedenle biz artık kendimizi ve kentimizi öz yönetimimizle yönetmek istiyoruz" diye konuştu.

'Bizi tanımayan bu rejim ve

kurumlarını meşru görmüyoruz'

Sönmez, şunları söyledi:

"Devlet ordusu ve polisiyle vatandaşı korumak yerine katlediyorsa, mahkeme ve hukukuyla adaleti sağlamak yerine meşru taleplerini dile getiren herkesi terörize ederek cezalandırıyorsa, anayasasıyla farklılıkları korumak yerine yok sayarak tasfiye ediyorsa, doğuştan gelen anadil ve öz kimlikleri ret edilerek bölünme paranoyasına dönüştürülüyorsa, bu rejim bizleri kapsamamakta ve temsil etmemektedir. Bizleri temsil etmeyen bu rejim ve kurumlarını meşru görmediğimizi açıkça beyan ediyoruz."

"Seçilmiş Demokratik Mahalle Meclisi olarak faşizan ve meşru olmayan rejime karşı toplumun öz yönetimi olarak kendimizi beyan ediyoruz" diyen Sönmez, "Seçilmiş mahalle meclisi olarak halkımıza yönelik geliştirilen topyekun imha rejimine karşı tutum alarak bu günden itibaren ilçemizi öz yönetim ve iradesiyle yöneteceğimizi ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öz yönetim daha önce hangi bölgelerde

İlk olarak 12 Ağustos 2015 tarihinde açıklama yapan KCK Silopi, Cizre, Nusaybin ve Şırnak’ta öz yönetim ilan edildiğini açıklamış ardından Hakkari’nin Yüksekova ve Muş’un Bulanık ile Varto ilçeleri de halk meclisi kararıyla öz yönetim ilan ettiklerini duyurmuştu. Hakkari, Batman Van’ın Edremit ve İpekyolu, Diyarbakır’ın Silvan, Sur ve Lice ilçelerinde öz yönetim ilan edilmesinin ardından Hizan da öz yönetim ilan edilen bölgeler arasında yer aldı.