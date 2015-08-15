Silvan'da öz yönetim ilanı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin 4 mahallesinde günlerdir devam eden çatışmaların ardından, Silvan Halk Meclisi açıklama yaparak, öz yönetimini ilan etti. Aralarında DBP İlçe eşbaşkanları Aynur Sümer ve Barış Gülenyüzlü, Belediye eşbaşkanları Yüksel Bodakçi ve Melikşah Teke'nin de bulunduğu yüzlerce kişi, çatışmaların günlerdir devam ettiği Mescit Mahallesi Azizoğlu Meydanı'nda bir araya geldi. Silvan Halk Meclisi adına açıklama yapan DBP Silvan İlçe Eşbaşkanı Barış Gülenyüzlü, son dönemde devletin ve AKP hükümetinin, gözaltı, katliam politikasının halkı "yeter artık" dedirtecek noktaya getirdiğini söyledi.

DİHA'da yer alan habere göre, “AKP hükümeti, halka ve gençlere karşı siyasi soykırım operasyonları, işkence ve tecavüzleri arttırdı” diyen Gülenyüzlü, halk barışı istedikçe saldırıların dozajının arttığını söyledi. "Biz Farqîn (Silvan) halkı olarak bu yaklaşım tarzı ile yönetilmek istemiyoruz" diyen Gülenyüzlü, “her an katledilme tehlikesiyle, gözaltında işkence tehlikesiyle yaşamak istemediklerini” söyledi. Mevcut sistemi kabul etmediklerini dile getiren Gülenyüzlü, AKP hükümetinin "Herkes benim emrimde olmalı ve istediğim şekilde hareket etmeli" dayatmasının kabul edilmediğine ifade etti. Gülenyüzlü, "Biz Ankara'dan yönetilmek istemiyoruz. Bu yüzden kendimizi ve kentimizi öz yönetimimizle yönetmek istiyoruz. Ve tabiî ki de yöneteceğimiz bu alanda bu halkın önderi olan Önder Apo ile bu sistemi uygulayacağız. Bu bizim en meşru hakkımızdır. Önder Apo'nun özgürlüğü Kürdistan halkının özgürlüğüdür. Bizler Farqîn'de yaşayan seçilmişlerin Demokratik Kent Meclisi olarak faşizan ve meşru olmayan rejime karşı toplumun öz yönetimi olarak kendimizi beyan ediyoruz" diye konuştu.

Gülenyüzlü, "Bütün kamuoyu ve meşru irade beyanımızı tanımaya ve sahiplenmeye çağırıyoruz. Bununla beraber geliştireceğimiz bu özyönetime karşı gelişecek herhangi bir saldırıya karşı öz savunmamızı alacağımızı ya da halka yönelik herhangi bir katliam ya da saldırıya karşı en meşru hakkımız olan öz savunmamızı geliştireceğimizi belirtiyoruz. Farqîn'i Farqîn halkı yönetecektir" dedi.

7 bölgede daha ilan edilmişti

KCK Eş Başkanlığı, “Silopi, Cizre, Nusaybin ve Şırnak’taki halk meclislerinin öz yönetim ilan ettiğini” duyurdu. Açıklama sonrasında Hakkari’nin Yüksekova ve Muş’un Bulanık ile Varto ilçelerinde de öz yönetim ilan edildi.