Şırnak'tan sonra Yüksekova'da da öz yönetim ilanı

Yüksekova'da Demokratik toplum meclisi adı altında çalışma yapan mahalle temsilcileri ile bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan "Gever Demokratik Toplum Meclisi" isimli bir grup ilçede özerklik ilan ettiğini duyurdu.

Grup adına yapılan açıklamada "Kürt Özgürlük Hareketi'ni ve halkının meşruiyetini tanımayan bir devletin kurumlarını, yasalarını, hukukunu ve sistemini tanımıyoruz. Tüm bu işkenceci, inkarcı ve faşizan devlete karşı kendi öz savunmamızı da sağlayacağız. Bu temelde özgür yaşamı inşa edeceğiz" denildi.

DHA’da yer alan habere göre, Yüksekova Belediyesi'ne ait Halkevi önünde toplanan, aralarında Belediye, DBP ve HDP yöneticileri, belediye meclisi üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişiye, Gever Demokratik Toplum Meclisi Eş Başkanı Şerafettin Dede konuşma yaptı. Bölgede kadınların ve çocukların katledildiğini ileri süren Şerafettin Dede, şunları söyledi:

"En son Gever'de (Yüksekova) şantiyedeki işçilere insanlık dışı bir işkence yapılmıştır. Bu işkence uygulaması ise en faşizan tarzda gerçekleştirilmiştir. Kürt Özgürlük Hareketi'ni ve halkının meşruiyetini tanımayan bir devletin kurumlarını, yasalarını, hukukunu ve sistemini tanımıyoruz. Tüm bu işkenceci, inkarcı ve faşizan devlete karşı kendi öz savunmamızı da sağlayacağız. Bu temelde özgür yaşamı inşa edeceğiz."

Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri süren Şerafettin Dede, "Bu savaş politikasıyla Türk devleti gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Onlar için artık Kürt sorunu diye bir şey kalmamıştır. Kürt halk önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tecritle tüm diyalog yolları kapatılmıştır" dedi.