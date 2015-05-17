Yalçın Akdoğan: Barajı geçersen tehdit etmeyeceğinin, özerklik ilan etmeyeceğinin garantisi var mı?

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin oyunu artırdığını belirtirken, "Oyun arttı, daha çok demokrat olmadın. Şimdi barajı geçersen tehdit etmeyeceğinin, şantaj yapmayacağının, milleti sokağa dökmeyeceğinin garantisi var mı? Bundan sonra biz burada özerklik ilan ediyoruz demeyeceğinin garantisi var mı?" dedi.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Konya'nın Kulu İlçesi'nde Hükümet Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitinge katıldı. AKP'nin hükümete gelmeden önceki Türkiye'nin durumunu anlatan Akdoğan, "Özal'dan sonra Erdoğan'a kadar Türkiye her şeyini kaybetti. Hak, hukuk, özgürlüklerini kaybetti. 2 büyük kriz yaşandı. Bu krizler küresel kriz değildi. Bunların kendi beceriksizleri nedeniyle yaşanan krizlerdi. Türkiye uçurumun kenarına gelmişti" dedi.

'Mısır'daki plan Türkiye'de tutmadı'

AKP için çeşitli oyunlar oynandığını, önce kapatma davası, sonra Gezi olayları, bunlardan da 2 hafta sonra Mısır'da darbe yapıldığını belirten Akdoğan, "Mısır'da milletin iradesiyle seçilmiş iktidarına, darbe yapanlar ne kadar alçaklık yaptıysa, milletin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na idam cezası verenler de o kadar büyük alçaklık yapmaktadır. Milletin seçilmiş iktidarını devirdiler. Ama o plan burada tutmadı" diye konuştu.



'HDP barajı aşarsa...'



Akdoğan, şimdi de 'HDP seçim barajını geçerse Ak Parti'nin bileğini bükeriz' anlayışının hakim olduğunu öne sürerek, şunları söyledi: "Ne olacak; eski Türkiye'ye dönecekler. Koalisyonlar dönemine. Sizin hiç utanmanız yok mu? Birbirlerinize demedik laf bırakmadınız. Nasıl yan yana gelebiliyorsunuz. Ey HDP; sen bunların nasıl değirmenine su taşıyorsun?. Hiç utanmıyor musun? Çözüm sürecinin düşmanı olan paralel yapı ile paralel çete ile kol kola giriyorsun. Hiç utanmıyor musun? Çözüm sürecinde her türlü zorluğu çıkaran ulusalcı zihniyetle şu an da işbirliği yapıyorsun. Hiç utanmıyor musun? Hiç ilkeniz kalmadı mı sizin."



'Özerklik ilan ediyoruz demeyeceğinin garantisi var mı?'

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin oyunu artırdığını belirten Yalçın Akdoğan, şöyle konuştu: "Sen güçlendiğin zaman demokrasi mi güçleniyor. Cumhurbaşkanlığında 9'u geçtin ne oldu. 2 ayda makyajları döküldü. Milleti sokağa döküp onlarca insan hayatını kaybetti. Oyun arttı, daha çok demokrat olmadın. Şimdi barajı geçersen tehdit etmeyeceğinin, şantaj yapmayacağının, milleti sokağa dökmeyeceğinin garantisi var mı? Bundan sonra biz burada özerklik ilan ediyoruz demeyeceğinin garantisi var mı?" dedi.



'Elinde silah olan adam konuşuyor'



Akdoğan, demokratik siyaseti güçlendirdiklerini, her türlü sorunun siyaset ile çözülebileceğini anlatırken, "Ama o siyaset böyle birilerinin uydusu, kuklası olmayacak. Kandil üfleyecek bunlar oynayacak. Bunlar bir şey diyecek, Kandil fırça atacak. Senin bütün yönetimini, aday listeni, Kandil yapacak bir şey dediğin zaman Kandil'in dediği olacak. Bunlara oy veriyorsunuz ama bunların diyeceği bir şey yok. Arkadaki, elinde silah olan adam konuşuyor. Onun dediği oluyor" diye konuştu.

Kukla bir yönetim olduğunu öne süren Akdoğan, "Bunlara daha fazla destek vermek demokrasinin önünü açmıyor. Bunlar vesayet altında. Vesayetten kurtulmadıkları sürece demokrasi havarisi kesilemezler. Bunlar kıbleyi nişan taşına çevirdiler. Merkez medya, güç odakları, sermaye baronları birlikte hareket ediyorlar. Niye? Ak Partiyi nasıl yıpratırız. Şu an da seçimi kazanalım diye bir dertleri yok. Ak Parti kaybetsin diye bir dertleri var" dedi. Akdoğan, vesayetçi anlayışa, derin devlet yapılanmalarına, paralel devlet ve KCK yapılanmalarına yeni Türkiye'de yer olmadığını ekledi.