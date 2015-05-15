Yalçın Akdoğan: HDP'nin barajı geçmesi demokrasi açısından bir sorun

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, daha önce "Süper olur" dediği HDP'nin baraj altında kalıp kalmayacağına ilişkin değerlendirmesi ile ilgili bu kez de, "HDP'nin barajı geçmesini demokrasi açısından bir sorun olarak görüyorum" dedi.

Akdoğan, Çözüm Süreci'nin devam ettiğini belirterek, "Seçimden sonra da hız kazanarak devam edecek. Bu sorunu biz çözeceğiz" dedi.

Habertürk TV'de gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Akdoğan şunları söyledi:





'Dondurma, askıya alma söz konusu değildir'

"Süreç devam ediyor ve seçimden sonra da hız kazanarak devam edecek. Bu sorunu biz çözeceğiz. Şu anda da herhangi bir şekilde süreci dondurma, askıya alma gibi bir şey söz konusu değil. Burada ilgili kurumlarımız. Sürecin içinde olan aktörler bu süreci devam ettiriyorlar. "





'Türkiye'yi terk ettin mi etmedin mi?'

"Bu sürecin devam etmesi milliyetçi kesimde alerji oluşturacak bir durum değildir. Milliyetçi kesim dediğimiz, AK Parti en büyük milliyetçi partidir. Yani birileri şimdi 'süreç bitti, koptu, dondu'. Özellikle Kandil'den bir takım açıklamalar yapılıyor. Yani bir fatura kesme veya birilerine sorumluluğu yıkma vs. Sen üzerine düşen hiçbir şeyi yapmamışsın. 2013'te Öcalan çağrı yaptı Nevruz'da. Sen eylemsizliği tam olarak hayata geçirecektin ve Türkiye 'yi terk edecektin. Türkiye'yi terk ettin mi etmedin mi?"





'Sabote çalışmalarının ardında paralel yapı var'

"Çözüm Süreci'ne karşı olan, sabote etmek için çabalayan, her türlü engellemeyi yapan, düne kadar HDP'nin şikayet ettiği hangi konu varsa hepsinin arkasında 'Paralel Yapı' vardır. Şu anda onunla flört ediyor. Bir ilkesizlik tutarsızlık varsa budur."

HDP'nin barajı aşması demokrasi açısından bir sorun

"HDP'nin barajı geçmesini demokrasi açısından bir sorun olarak görüyorum. Selahattin Demirtaş utanmaktan bahsediyor. Sen çağrı yaptın, onlarca insan hayatını kaybetti. Utanma duygun varsa, senin sokağa çıkamaman lazım. HDP'nin barajı geçmesini ben daha tehlikeli bir durum olarak görüyorum. Böyle bir örgütün kontrolü altında olan, vesayeti altında olan, elinde silah olan, adamın sözünün geçtiği bir yapının ben siyaseten güç kazanmasını doğru bulmuyorum."



'Bunların din tarafına alerjisi var'

"Bunların devlet değil, din tarafına bir alerjisi var. İmam Hatiplerin orta bölümünü kapatacak bir şey öneriyorsanız, din dersi kaldırılsın diyorsanız, Diyanet kaldırılsın diyorsanız, bunlar toplamda bir fotoğraf veriyor. Bizim eleştirdiğimiz budur. Dine dönük bir alerji görüntüsü veriyorsunuz biz bunu eleştiriyoruz."