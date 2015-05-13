Akdoğan'dan Demirtaş'a: Bunlar 6 ay siyasetçi, 6 ay terörist

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "HDP barajın altında kalırsa süper olur" şeklindeki sözlerine, "Demokrasiye inanan bir insan böyle bir laf eder mi, utanmıyor mu" diye cevap veren HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarda bulundu. Demirtaş'ın çözüm sürecine düşman olduğunu ve destek vermediğini iddia eden ve Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün Selahattin Demirtaş bana cevap vermiş, ben demiştim ya 'Barajı geçemezlerse süper olur' diye. 'Demokrasiye inanan bir insan böyle bir laf eder mi, utanmıyor mu' demiş. Utanma duygusu olsa sen sokağa çıkmazsın. Kobani olaylarında insanları sokağa döktün, onlarca insan hayatını kaybetti. Sende utanma duygusu var mı? Çözüm Süreci'nin düşmanı olan, her türlü sabotajı yapan, düne kadar şikayet ettiğiniz ne varsa yapan paralel yapıyla aşk yaşıyorsunuz. Sende utanma var mı? Çözüm Süreci'ne hiç destek vermeyen, her türlü engeli çıkaran ulusalcı zihniyetle, CHP ile flört ediyorsun. Sende utanma var mı?



"Senin bir kardeşin var. Ne iş yapıyor? Mesleği ne? Terörist, Kandil'de. Bir dönem siyaset yapıyordu. Sonra terörist olmaya karar verdi. Bunlar gece başka gündüz başka, 6 ay siyasetçi, 6 ay terörist. Bu yaklaşım nasıl demokrat olabilir. Milleti kandırıyorlar. Bu oyuna gelmeyelim. Böyle bir zihniyetin barajı geçmesi demokrasi için bir tehlikedir, bir tehdittir."