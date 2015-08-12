Şırnak'ta öz yönetim açıklayan DBP'lilere gözaltı

Şırnak'ta önceki gün "özerklik" açıklaması yapan DBP il başkanı ve parti yöneticilerinin evlerinin de aralarında bulunduğu 10 adrese düzenlenen operasyonlarda 1 belediye meclis üyesi ile 2 DBP yöneticisi gözaltına alındı.

DBP'li yöneticiler ve vatandaşlar ile birlikte Yeşilyurt Mahallesi'nde önceki gün basın açıklaması yapan DBP İl Başkanı Salih Gülenç, “demokratik özerklik” ilan ettiklerini açıklayarak "Kentte bulunan devletin tüm kurumları bizim için meşrutiyetini kaybetmiştir. Bu şekliyle devletin hiçbir atanmışı bizi yönetemeyecektir. Bundan sonra halk olarak öz yönetimimizi esas alarak demokratik temelde yaşamımızı inşa edeceğiz. Bundan sonra da gelişecek tüm saldırılar karşısında demokratik öz savunmamızı gerçekleştireceğiz. Bundan sonra kentimizde kendimizi de bizler yöneteceğiz. Başkalarına yönettirmeyeceğiz" demişti.

Gülenç, Şırnak Halk Meclisi olarak devleti reddetmediklerini, ancak kentte bulunan tüm devlet kurumlarının meşrutiyetinin kendileri için kalmadığını söylemişti.

DHA’nın haberine göre; DBP İl Başkanı Salih Gülenç'in bu açıklamasının ardından bugün saat 06.00 sıralarında Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, Belediye Eş Başkanı Eylem Onuk, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kabul, belediye meclis üyesi Kamil Külter, DBP Şırnak İl Başkanı Salih Gülenç, yardımcısı Zozan Anık, DBP Merkez İlçe başkanı Ramazan Oğur, DBP'li yöneticiler Leyla İşlek, Salih Ürek, İHD Şırnak Şube Başkanı Emirhan Uysal'ın evlerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda evlerinde bulunan DBP il yöneticilerinden Salih Ürek, Leyla İşlek ile Belediye Meclis Üyesi Kamil Külter gözaltına alınırken, diğer isimler ise evlerinde bulunamadı. Leyla İşlek'in evine operasyon yapılmasına toplanarak tepki gösteren vatandaşların dağılması için polisin havaya ateş açtığı öğrenildi.