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Şırnak Halk Meclisi öz yönetim ilan etti

DBP Şırnak İl Başkanı Salih Gülenç: Bundan sonra kendimizi de bizler yöneteceğiz. Başkalarına yönettirmeyeceğiz

DBP Şırnak İl Başkanı Salih Gülenç, &#34;Kentte bulunan devletin tüm kurumları bizim için meşrutiyetini kaybetmiştir&#34; dedi

11 Ağustos 2015 10:39

Demokratik Bölgeler Partisi’nin de (DBP) içinde olduğu Şırnak Halk Meclisi, “demokratik özerklik” ilan etti. Açıklamada, “Kentteki devletin tüm kurumları bizim için meşruiyetini kaybetmiştir. Halk olarak özyönetimimizi esas alarak, demokratik temelde yaşamımızı inşa edeceğiz” denildi.

Halk Meclisi’nden yapılan açıklamada, Suruç saldırısının ardından “AKP hükümeti Kürdistan’a savaş ilan ettiği” belirtilerek “Son olarak Silopi’de halkımıza yönelik topyekun imha saldırılarında, 3 masum insanımızı katletmiştir. Gerçekleştirilen bu katliam karşısında biz Şırnak Halk Meclisi olarak, devleti reddetmeyip, ancak bu şekilde devletin kurumlarıyla yürüyemeyeceğimizi, bunun için kentte bulunan devletin tüm kurumları bizim için meşruiyetini kaybetmiştir. Bu şekli ile devletin hiçbir atanmışı bizi yönetmeyecektir. Bundan sonra halk olarak öz yönetimimizi esas alarak, demokratik temelde yaşamımızı inşa edeceğiz. Bundan sonra da tüm saldırılar karşısında demokratik öz savunmamızı gerçekleştireceğiz” denildi.

 

Öz savunma

 

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, DBP Şırnak İl Başkanı Salih Gülenç, “Kentte bulunan devletin tüm kurumları bizim için meşrutiyetini kaybetmiştir. Bu şekliyle devletin hiçbir atanmışı bizi yönetemeyecektir. Bundan sonrada gelişecek tüm saldırılar karşısında demokratik öz savunmamızı gerçekleştireceğiz. Bundan sonra kendimizi de bizler yöneteceğiz. Başkalarına yönettirmeyeceğiz” diye konuştu.

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