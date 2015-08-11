Şırnak’ta polis servisine bombalı saldırı

Şırnak’ta Emniyet Müdürlüğü’ne ait personel servis otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Bombanın otobüsün geçişinden saniyeler sonra patlaması olası bir faciayı önledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamada otobüste hafif hasar meydana gelirken, çevredeki ev ve işyerlerinin camları kırıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne ait personel servis otobüsüne bugün saat 19.30 sıralarında PKK’lılar tarafından karayoluna tuzaklanan bomba ile saldırı düzenlendi. Polis servis otobüsünün Karayolları Kavşağı’ndan geçişi sırasında su kanalı altına yerleştirilen bomba uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Patlama şans eseri otobüsün geçisinden saniyeler sonra gerçekleşmesi nedeniyle faciadan dönülürken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Otobüsün şoförü hasar meydana gelen aracını durdurmadan Emniyet Müdürlüğü’ne kadar götürdü. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.



Silah sesleri





Saldırının ardından Şırnak’ta PKK’lıları etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyonbaşlattı. Polis ekipleri sık sık anons yaparak bölgedeki halkın evlerine çekilmesini istedi. Operasyonun yapıldığı bölgede sık sık silah sesleri duyuldu.