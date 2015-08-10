Şırnak'taki saldırıda hayatını kaybeden asker, tezkeresini alıp memleketine dönüyormuş

Şırnak Beytüşşebap'ta terhis olduktan sonra evine dönmek için bindiği askeri helikoptere yapılan saldırıda şehit düşen Doğan Acar'ın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda "Kaldı 7 gün bir tanesi, sana kavuşmama 7 gün kaldı" yazdığı ortaya çıktı.

Şırnak'ta terhis olduktan sonra evine dönmek için bindiği askeri helikoptere yapılan saldırıda şehit düşen Doğan Acar'ın haberi Denizli'deki baba ocağına ulaştı. Acar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda eve dönüş için gün saydığı ortaya çıktı. Terhis olmanın heyecanını yaşayan Doğan Acar, kız arkadaşına sosyal paylaşım sitesindeki son mesajında, "Kaldı 7 gün bir tanesi, sana kavuşmama 7 gün kaldı" yazmıştı.

'Tişörtü de hazırdı'

Doğan Acar’ın, Denizli’nin Akkale Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber tez ulaştı. Sırtında kendi adı yazan ve askerliğin bittiğini gösteren tişört yaptırıp giyerek fotoğraf çektiren Acar, memleketine varamadı.