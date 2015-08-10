T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'taki saldırıda hayatını kaybeden asker, tezkeresini alıp memleketine dönüyormuş

Şırnak'ta askere yönelik saldırıda hayatını kaybeden Doğan Acar'ın tezkeresini aldığı ortaya çıktı

10 Ağustos 2015 18:50

Şırnak Beytüşşebap'ta terhis olduktan sonra evine dönmek için bindiği askeri helikoptere yapılan saldırıda şehit düşen Doğan Acar'ın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda "Kaldı 7 gün bir tanesi, sana kavuşmama 7 gün kaldı" yazdığı ortaya çıktı.

Şırnak'ta terhis olduktan sonra evine dönmek için bindiği askeri helikoptere yapılan saldırıda şehit düşen Doğan Acar'ın haberi Denizli'deki baba ocağına ulaştı. Acar'ın sosyal medyada  yaptığı paylaşımlarda eve dönüş için gün saydığı ortaya çıktı. Terhis olmanın heyecanını yaşayan Doğan Acar, kız arkadaşına sosyal paylaşım sitesindeki son mesajında, "Kaldı 7 gün bir tanesi, sana kavuşmama 7 gün kaldı" yazmıştı.

 

'Tişörtü de hazırdı'

 

Doğan Acar’ın, Denizli’nin Akkale Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber tez ulaştı. Sırtında kendi adı yazan ve askerliğin bittiğini gösteren tişört yaptırıp giyerek fotoğraf çektiren Acar, memleketine varamadı.

ETİKETLER

doğan acarşırnaktezkerememleketine dönüyormuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24