Çatışmaların ardından 3 gün içinde 7 merkezde 'öz yönetim' ilanı!



KCK Eş Başkanlığı, “Silopi, Cizre, Nusaybin ve Şırnak’taki halk meclislerinin öz yönetim ilan ettiğini” duyurdu. Açıklama sonrasında Hakkari’nin Yüksekova ve Muş’un Bulanık ile Varto ilçelerinde de öz yönetim ilan edildi.

KCK tarafından dün (12 Ağustos 2015) yapılan açıklamada "Silopi, Cizre, Nusaybin ve Şırnak halk meclisleri bundan sonra devlet kurumlarını tanımayacaklarını ve onlarla hiçbir işlerinin olmadığını, kendi işlerini kendilerinin yapacağını; kendi öz yönetimlerini kuracaklarını ilan etmişlerdir. Öz yönetimlerine saldırıldığı takdirde meşru öz savunma haklarını kullanacaklarını açıklamışlardır" denildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde biri polis, dört kişinin yaşamını yitirdiği olayların ardından hafta başında toplanan ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) de içinde olduğu Şırnak Halk Meclisi, 10 Ağustos 2015’te “öz yönetim” ilan ettiğini açıklamıştı.

‘Devleti reddetmiyoruz ama kurumlarının meşruiyeti yok’

Halk Meclisi’nden yapılan açıklamada, Suruç saldırısının ardından “AKP hükümeti Kürdistan’a savaş ilan ettiği” iddia edilerek “Son olarak Silopi’de halkımıza yönelik topyekun imha saldırılarında, 3 masum insanımızı katletmiştir. Gerçekleştirilen bu katliam karşısında biz Şırnak Halk Meclisi olarak, devleti reddetmeyip, ancak bu şekilde devletin kurumlarıyla yürüyemeyeceğimizi, bunun için kentte bulunan devletin tüm kurumları bizim için meşruiyetini kaybetmiştir. Bu şekli ile devletin hiçbir atanmışı bizi yönetmeyecektir. Bundan sonra halk olarak öz yönetimimizi esas alarak, demokratik temelde yaşamımızı inşa edeceğiz. Bundan sonra da tüm saldırılar karşısında demokratik öz savunmamızı gerçekleştireceğiz” denildi.

10 adrese operasyon, 3 gözaltı

Açıklamanın ardından DBP İl Başkanı ve parti yöneticilerinin evlerinin de aralarında bulunduğu 10 adrese düzenlenen operasyonlarda bir belediye meclis üyesi ile iki DBP yöneticisi gözaltına alındı.

‘Kanton ilan etmedik ama zorunluluk haline gelebilir’

Operasyonun ardından açıklama yapan DBP Şırnak İl Eşbaşkanı Salih Gülenç, “Özerklik ilan etmedik, kanton kurmadık, bu faşist devleti tanımadığımızı söyledik” dedi. “Saldırıların sürmesi durumunda halkın alternatifsiz olmadığını” söyleyen Gülenç, “Kentteki devletin tüm kurumları bizim için meşruiyetini kaybetmiştir. Halk olarak öz yönetimimizi esas alarak, demokratik temelde yaşamımızı inşa edeceğiz” ibarelerinin “kasıtlı olarak yanlış aktarıldığını” savundu. Gülenç, konuşmasının devamında ise "Devlet demokratikleşmezse, elbette ki halklar kendilerini ifade edecek biçimler bulurlar, kanton ya da özerklik zorunluluk haline gelebilir. Bu halk alternatifsiz değil" diye konuştu.

KCK: Silopi, Cizre, Nusaybin ve Şırnak öz yönetim ilan etti

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, gelişmelere ilişkin dün bir açıklama yaparak Silopi, Cizre, Nusaybin ve Şırnak halk meclislerinin öz yönetim ilan ettiğini duyurdu. KCK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cizre, Silopi, Nusaybin ya da başka yerlerde Türk devletinin halka saldırarak birçok insanı öldürmesi böyle bir demokratik kurumlaşmayı ortadan kaldırmak amaçlı gerçekleşmektedir.

AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan halkın demokratik iradesine saygılı olacağına, tüm halkı terörist ilan ederek tek bir terörist kalmayıncaya kadar savaşı sürdüreceklerini ilan etmişlerdir.

AKP hükümeti ve demokrasi düşmanı Cumhurbaşkanı'nın tutumu ve halka yönelik saldırı politikası karşısında Silopi, Cizre, Nusaybin ve Şırnak Halk Meclisleri, bundan sonra devlet kurumlarını tanımayacaklarını ve onlarla hiçbir işlerinin olmadığını, kendi işlerini kendilerinin yapacağını; kendi öz yönetimlerini kuracaklarını ilan etmişlerdir. Öz yönetimlerine saldırıldığı takdirde meşru öz savunma haklarını kullanacaklarını açıklamışlardır.

Önder Apo’nun ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin makul çözüm yaklaşımlarını istismar eden, demokratik siyasal çözümü reddeden, Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümü yerine tekçi ulus-devletçi anlayışta ısrar eden; demokratik ulus anlayışıyla geliştirilmek istenen yerel demokrasi tanımayan bir siyasi zihniyet karşısında Kürdistan halkı için başka bir seçenek kalmamıştır.”

Yüksekova da ilan etti

KCK’nın açıklamasından bir süre sonra Yüksekova’da da öz yönetim ilan edildi. Gever (Yüksekova) Demokratik Toplum Meclisi tarafından yapılan açıklamada "En son Gever'de şantiyedeki işçilere insanlık dışı bir işkence yapılmıştır. Kürt Özgürlük Hareketi'ni ve halkının meşruiyetini tanımayan bir devletin kurumlarını, yasalarını, hukukunu ve sistemini tanımıyoruz” denildi ve “Kendi öz savunmamızı sağlayacağız” ifadesi kullanıldı.

Öz yönetim ilanında ‘Ne yaptı lan size bu devlet’ göndermesi

Açıklamada, Yüksekova’da geçen günlerde yaşanan ve özel harekât mensuplarının inşaat işçilerini yüz üstü elleri arkadan bağlanmış şekilde tutarken "Ne yaptı lan size bu devlet” dediği görüntülere işaret edildi. Gever Demokratik Toplum Meclisi Eş Başkanı Şerafettin Dede şunları söyledi:

"En son Gever'de şantiyedeki işçilere insanlık dışı bir işkence yapılmıştır. Bu işkence uygulaması ise en faşizan tarzda gerçekleştirilmiştir. Kürt Özgürlük Hareketi'ni ve halkının meşruiyetini tanımayan bir devletin kurumlarını, yasalarını, hukukunu ve sistemini tanımıyoruz. Tüm bu işkenceci, inkarcı ve faşizan devlete karşı kendi öz savunmamızı da sağlayacağız. Bu temelde özgür yaşamı inşa edeceğiz."

7. öz yönetim ilanı Varto’da

Muş’a bağlı Varto ilçesinde, bugün (13 Ağustos 2015) öğlen saatlerinde öz yönetim ilan edildi. Varto Kent Meclisi Eşbaşkanı Mustafa Doğan benzer bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Bizler merkezden dayatılan, Ankara'dan toplumla uyuşmayan her şeyi yapmak zorunda değiliz. Bizler devletin atadığı vali ve kaymakamlar tarafından yönetilmek istemiyoruz. Bizler Kürt halkı olarak demokratik ve meşru yöntemlerle kendimizin seçtiği yönetimler tarafından yönetilmek istiyoruz. Bu nedenle biz artık kendimizi ve kentimizi öz yönetimimizle yönetmek istiyoruz.”

Muş’ta bir günde 2. ilçe

Muş’a bağlı Bulanık ilçesinde de öğlen saatlerinde öz yönetim ilan edildi. DBP İlçe Örgütü önünde yapılan açıklamaya HDP, DBP, mahalle meclisleri, MEYADER yöneticileri ve belediye eş başkanları da katıldı. DİHA’da yayımlanan habere göre, kitle adına yapılan açıklamada konuşan DBP İlçe Eşbaşkanı Zeynep Topcu, “Devletin ve meşru olmayan AKP hükümetinin yaptığı atamalar neticesinde yönettikleri devlet kurumlarını meşru görmediklerini” ifade etti.



“Kent Meclisi olarak halka yönelik geliştirilen topyekun imha rejimine karşı tutum olarak bu günden itibaren öz yönetimlerini yöneteceklerini” söyleyen Topcu şu ifadeleri kullandı:



"Bizleri temsil etmeyen bu rejim ve tüm kurumları meşru görmediğimizi açıkça beyan ediyoruz. Bulanık'ta seçilmiş Demokratik Kent Meclisi olarak faşizan ve meşru olmayan rejime karşı toplumun öz yönetimi olarak kendimizi beyan ediyoruz. Kent Meclisi olarak halkımıza yönelik geliştirilen topyekûn imha rejimine karşı tutum olarak bu günden itibaren kendimizi öz yönetim ve iradeyle yöneteceğimizi ilan ediyoruz."