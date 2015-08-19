T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice de öz yönetim ilan etti

DBP'li Akgün: İrademizi tanımayan öz yönetimimizi engellemeye çalışan ve her türlü saldırı karşısında demokratik meşru müdafaa tarzında kendimizi savunacağız

Fotoğraf: DİHA

19 Ağustos 2015 02:04

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halk Meclisi öz yönetim ilan etti. DBP ilçe binasında toplantı yapan meclis adına açıklama yapan DBP İlçe Eşbaşkanı Murat Akgün, devletin hukukunu ve sistemini tanımadıklarını ifade etti. Devlete karşı kendi özsavunmalarını yapacaklarını söyleyen Akgün, "Bu temelde özgür yaşamı inşa edeceğiz, bizler halkın kendi öz iradesiyle seçilmiş olan seçilmişler olarak, Türk devletini ve geçici AKP hükümetini Kürt halkı üzerindeki baskılarını kınıyoruz" dedi.

Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Akgün "Lice halkı ve seçilmişleri olarak hukuki hiç bir ölçü tanımayan, sivil insanlarımızı katleden, keyfi muamelelerle insanlarımızı tutuklayan bu tutumlarını kabul etmiyoruz. Bu nedenle kendi yönetimimizi ilan ediyoruz, kendimizi yönetme kararımızı alıyoruz. Yönetimimiz ile irademizi tanımayan öz yönetimimizi engellemeye çalışan ve her türlü saldırı karşısında demokratik meşru müdafaa tarzında kendimizi savunacağız" diye konuştu.

Toplantının ardından Lice halkı meclis öncülüğünde, canlı kalkan olmak amacıyla çatışmaların sürdüğü Fis ovası ve Hurê (Gömeç) Mahallesi'ne doğru hareket etti.

ETİKETLER

licediyarbakıröz yönetimhaber

İlgili Haberler

Şırnak'ta öz yönetim açıklayan DBP'lilere gözaltı

DBP'li yöneticiler öz yönetim ilan ederek, 'Bundan sonra kendimizi bizler yöneteceğiz, başkalarına yönettirmeyeceğiz' demişlerdi

Şırnak'tan sonra Yüksekova'da da öz yönetim ilanı

Gever Demokratik Toplum Meclisi adına açıklama yapan Şerafettin Dede 'faşizan devlete karşı kendi öz savunmamızı da sağlayacağız' dedi

Silvan'da öz yönetim ilanı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde DBP İlçe Başkanı Barış Gülenyüzlü, öz yönetim ilan ettiklerini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24