Lice de öz yönetim ilan etti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halk Meclisi öz yönetim ilan etti. DBP ilçe binasında toplantı yapan meclis adına açıklama yapan DBP İlçe Eşbaşkanı Murat Akgün, devletin hukukunu ve sistemini tanımadıklarını ifade etti. Devlete karşı kendi özsavunmalarını yapacaklarını söyleyen Akgün, "Bu temelde özgür yaşamı inşa edeceğiz, bizler halkın kendi öz iradesiyle seçilmiş olan seçilmişler olarak, Türk devletini ve geçici AKP hükümetini Kürt halkı üzerindeki baskılarını kınıyoruz" dedi.

Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Akgün "Lice halkı ve seçilmişleri olarak hukuki hiç bir ölçü tanımayan, sivil insanlarımızı katleden, keyfi muamelelerle insanlarımızı tutuklayan bu tutumlarını kabul etmiyoruz. Bu nedenle kendi yönetimimizi ilan ediyoruz, kendimizi yönetme kararımızı alıyoruz. Yönetimimiz ile irademizi tanımayan öz yönetimimizi engellemeye çalışan ve her türlü saldırı karşısında demokratik meşru müdafaa tarzında kendimizi savunacağız" diye konuştu.

Toplantının ardından Lice halkı meclis öncülüğünde, canlı kalkan olmak amacıyla çatışmaların sürdüğü Fis ovası ve Hurê (Gömeç) Mahallesi'ne doğru hareket etti.