Gültan Kışanak: Devlet, benim belediye başkanımı gözaltına alırsa, ben de özerklik ilan ederim

Doğu ve güneydoğudaki bazı ilçelerde ilan edilen öz yönetimle ilgili olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bugün Silvan, Sur ve Lice’de yaşananların yarın batı illerinde de yaşanacağını iddia ederek, "Devlet, gelip benim belediye başkanımı gözaltına alırsa, ben de özerklik ilan ederim" dedi.

DHA’dan Ahmet Ün’ün haberine göre; Sur Belediyesi önünde toplanan belediye başkanları ve sivil toplum örgüt temsilcileri, gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, operasyonlara sert tepki göstererek, bu ülkede hukuksuzluk, devlet nizamı haline getirilmeye çalışıldığını savundu. Kışanak şunları söyledi:

"Hukuk, kural tanımayan, halkın ihtiyaçlarını, tepkilerini dikkate almayan tek taraflı işleyen, elindeki devletin bütün gücünü halkın taleplerini bastırmak için kullanan otoriter bir yönetim birileri tarafından tesis edildi. Buna sessiz kalanlar, bugün Silvan, Sur ve Lice’de yaşananlar yarın batı illerinde de yaşanacak.

'Tarih tekerrür etmez'

Tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum, 1990’lı yıllarda yapılan hatalara düşmeyin. Tarih tekerrür etmez. Biz ne 1990’lı yılların bir daha tekerrür etmesine müsaade ederiz, ne de bu coğrafyada olduğu gibi 1990’lı yıllar tekerrür eder. Eğer 1990’lı yıllardaki gibi infazlar, köy yakmalar, bütün siyasi talepleri baskıyla ve şiddetle bastırma yöntemi devreye girerse, bu halkın da mücadele yöntemi de gelişecektir. Biz boyun eğmeyeceğiz. Eğer birileri KCK operasyonlarını tekrarlamak istiyorsa buna da izin vermeyeceğiz.

Bu halkın siyasi iradesini cezaevine tıkmaya çalışanlar, bugün de Paralel yapı diye başka bir suçlamanın konusu haline geldiler. Bugün de bu halkın seçilmiş temsilcilerinin evlerinin kapıları kırarak, hakaret ederek, gözaltına almaya teşebbüs ediyorsanız, bunun hiçbir meşruiyeti yoktur. Bugün kim bu operasyonu yönetiyorsa, yarın paralel yapı gibi o da mahkûm olacaktır."

'Hesabını verecekler'

Muş’un Varto İlçesi’nde öldürülen kadın PKK’lının çıplak halde yere yatırıldığı görüntüleri hatırlatan Gültan Kışanak, şunları söyledi:

"Varto’da sokak ortasında çıplak bedeni sürüklenen kadının hesabını verecekler. Bu alçaklığı yapandan hesap sormayan devlet, gelip benim belediye başkanımı gözaltına alırsa, ben de özerklik ilan ederim. Bir halkın onuruyla bu kadar oynanılamaz. Bize bu kadar hakaret etmeyin. Binlerce hukuksuzluk var, yüzlerce faili meçhul cinayet var. Hangisinin hesabını sordu bu devlet? Kimseden hesap sordu mu? Kimi yargı karşısına çıkardı. Varto’da yaşanandan devlet hesap sordu mu?

Devlet benim namusumu korumayacaksa, bu halkın seçilmiş iradesine saygı göstermeyecekse, devlet ne için vardır? Bu halkın özerklik talebi, siyasi bir taleptir. Varsa siyasi bir cevabınız, siyasetle cevap verin. Ama yok biz siyaset yapmıyoruz, biz otoriter devlet olarak sizi ezeceğiz diyorsanız, kusura bakmayın ezdirmeyeceğiz kendimizi. Bu halkın seçilmiş bir temsilcisine yapılan muameleyi yapan hukuk devleti değildir. Kendi bakan ve çocuklarının hırsızlıklarını kapatmak için yasalar çıkarttılar. Binlerce polis, savcıyı sürgün ettiler ama burada halkın iradesini temsil edenin sırtına basamazlar. Bunu yapan devlet, meşru bir devlet değildir. Bunu sorgulamak bizim hakkımızdır. Derhal gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılmalılar. Tahammül sınırları zorlayan bir noktaya gidiyoruz. Bunu yapmasınlar, kazdıkları kuyuya düşerler. Kazdıkları kuyu ne kadar derin olursa, düştükleri çukur da o kadar derin olur."

Kışanak’ın açıklamasının ardından gözaltına alınlar arasında bulunan Sur Belediyesi Eş Başkanı Seyit Narin’in eşi Besile Narin ise evlerine yapılan operasyonu anlatarak, tepki gösterdi.