'Bismillah'ta direten AKP, 'Tamam İnşallah'ı dini bulup YSK'ya başvurmuş

1 Kasım erken genel seçim için "Haydi Bismillah" isimli şarkıyı seçen ancak CHP'li Mahmut Tanal'ın itirazı üzerine dini terimlerin geçtiği gerekçesi ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından yasaklanan seçim şarkısının 'din istismarı' olmadığını savunan AKP'nin, 2009 yerel seçimlerinde "Tamam İnşallah" sloganını için YSK'ya başvurduğu ortaya çıktı.

AKP'nin kendisini belediye başkan adayı göstermediği Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’dan bağımsız belediye başkanı adayı olarak girdiği 2009 seçimlerinde, billboardlarda 'Tamam inşallah' sloganını kullandı.



CHA'nın haberine göre; AKP, YSK’ya başvurarak bir kısım afişlerle birlikte bu sözün yer aldığı afişin dini terim içerdiği gerekçesiyle yasaklanması gerektiğini savundu.

AKP, 23 Mart 2009 tarihli ve merkez ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Polat imzalı dilekçesinde, "YSK'nın 2009/341 sayılı kararın 8. maddesi gereğince propaganda için kullanılan el ilanları ve her türlü matbuu alan üzerinde Türk bayrağı, dini ibareler bulundurulması yasak olup seçim propogandalarında Türkçe'den başka dil ve yazı kullanılmasının yasak olduğuna karar vermiştir." hükmünü hatırlatıp 'Tamam inşallah'ın yasaklanmasını istediği ortaya çıktı.

Bekir Bozdağ: Seçimde besmele çekmeyi yasaklayabilir misiniz?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Haydi Bismillah" isimli şarkının yasaklanması üzerine, “YSK, dini istismar kavramını maalesef doğru tanımlamamıştır. Dini istismar kavramının YSK’nın doğru analiz etmesine ihtiyaç var. Ne dini istismardır, ne dini istismar değildir. Türkiye’de bütün Müslümanlar işlerine besmele ile başlarlar. Hayatımızın her alanında besmele kullanılıyor. Seçim boyunca herhangi bir siyasinin besmele çekmesini yasaklayabilir misiniz?. Müzikte yasak demek, aynı zamanda konuşurken de kullanmak yasak demektir. Biz parti olarak, YSK’nin verdiği bu karara karşı itiraz hakkımızı kullanacağız” sözlerini kullanmıştı.