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Politika

AKP-CHP bayramlaşmasında "Haydi Bismillah" gerginliği

AKP ile CHP'nin bayramlaşmasına AKP'nin seçim şarkısı damga vurdu, taraflar arasında gergin bir diyalog yaşandı

25 Eylül 2015 14:38

AKP ile CHP arasındaki bayramlaşma, AKP'nin 'Haydi Bismillah' isimli seçim şarkısının YSK tarafından yasaklanması nedeniyle gergin bir ortamda yapıldı.

NTV'nin haberine göre,  AKP'nin bayramlaşma heyetinde bulunan Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, söze, ‘Haydi Bismillah’ isimli şarkının yasaklanması konusuyla başladı.

Gündoğdu, “Her hayrın başı besmele dedik ama siz buna karşı çıktınız. Bizim besmele ile start verdiğimiz çalışma YSK’ya götürüldü. Sizin genel başkanınınız Kemal Kılıçdaroğlu ‘biz ibadeti Allah için yaparız’ diyor ve bu dini siyasete alet etmek olmuyor da, ‘Haydi Bismillah’ neden olsun anlamadık” dedi. 

Bu sözlere yanıt, CHP’nin bayramlaşama heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanırkulu’dan sert bir şekilde geldi. "Besmele bizim kutsalımızdır. Siyasi partiler yasası, ortak değerlerimizin bir siyasi parti tarafından propaganda malzemsi olarak kulanılmasını engelliyor" diyen Tanrıkulu, "Hem besmele 78 milyonun değeri diyorsunuz hem de seçim şarksı yapıyorsunuz" ifadesini kullandıktan sonra şöyle devam etti: 

“Hukukçular var partinizde... Bunun seçim şarkısında yer alamayacağını bile bile; ‘YSK bir karar versin de şarkı üzerinden ebedi mağduriyet devam etsin’ dediniz. Biz buna mani olduk. Yasaklanan besmele değil, siyasi propaganda aracı olarak kullanılmasıdır. Bu ebedi mağduriyeti size kullandırmayacağız..."

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