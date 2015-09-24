Demirtaş: AKP'ye tavsiyem bismillahlı değil, tövbe estağfurullahlı seçim kampanyası

Diyarbakır'da bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'nin YSK tarafından yasaklanan seçim şarkısıyla ilgili bir soruya ''AKP'ye tavsiyem; Bismillahlı değil, Tövbe Estağfurullahlı seçim kampanyası yapsalar daha yerinde olur'' cevabını verdi.

Demirtaş, şunları söyledi:

Hükümette yer alma da çekilme de siyasi karardır. Partimiz çözümsüzlük sürecinin parçası olmayacağını göstermek için hükümette yer almıştı. AKP hükümeti kendilerinden olmayan hiç kimseyi kabul etmiyor. ''Neden AKP ile koalisyon yapıyorsunuz'' diyenlere gösterdik oyunu. Düşünün bir bakan bir ilçeye giriş yapamıyor. Bakanların açıkladığı metni biz ortaklaştırdık Sayın bakanlar ortak kararımızı okudular. Bizde Saray yok. Kendi metnimizi kendimiz yazıyoruz.

1 Kasım'da mahçup olmayacağız

Bu seçim bizim ve diğerleri arasında geçecek. Anayasayı ihlal etmiş olan arasında geçecek. Devletin hazinesi onların, bürokrasi onlara çalışıyor. YSK, hakim, savcı onlara bağlı. 1 Kasım'da da inşallah mahçup olmayacağız. Türkiye kazanacak. Onların hakaretlerine de onların seviyesine düşerek cevap vermeyeceğiz. Geçen defa biz HDP olarak hem seni hem AKP'yi yendik. Meydanlara çıkma demiyoruz. Senin harcadıkların içinde HDP'li seçmenin de payı vardır. Günahtır, haramdır. Kendisinden çekinmiyoruz. Geçen defa da indi meydanlara. Yine insin.

Cizre'de seçim sandıklarının taşınması

Son birkaç güne girildiğinde gerçekten güvenlik yoksa orada tartışırız. Ama bu 3 sandık, 5 sandık olur. Sandıklarla ilgili güvenlik problemi yok. Kimse korkarak bize oyvermesin. Biz korku ile oy almıyoruz. Seçmene hakaret etmesinler. Korkudan HDP'ye oy verdim diyen varsa bize başvursun, gereğini yapalım. Seçmeni sandığa götürmeyecek operasyon yapmaya çalışıyorlar. Biz kendimize güveniyoruz.

AKP'nin seçim şarkısının yasaklanması

YSK'nın verdiği kararı gördünüz. Buradan da mağduriyet çıkarmaya çalışıyorlar. AKP'ye tavsiyem; Bismillahlı değil, Tövbe Estağfurullahlı seçim kampanyası yapsalar daha yerinde olur