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Davutoğlu Diyarbakır'da konuştu: Diyarbekirliler benim buraya nasıl aşık olduğumu bilirler

Başbakan Davutoğlu bayram namazını Diyarbakır'da kıldı

24 Eylül 2015 11:11

Diyarbakır'da bayram namazı çıkışında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Diyarbekirliler benim Diyarbakır'a nasıl aşık olduğumu bilirler" dedi.

Diyarbakır'daki Ulu Cami'de bayram namazından sonra konuşan Başbakan Davutoğlu, şunları söyledi:

Diyarbakır Ulu Cami ile Bursa Ulu Cami kardeştir. Dün arife günü Konya'daydım. Geç vakit Diyarbakır'a geldim. 

Şehitlerimize rahmet diliyorum.

Bu dönemde hüzün yaşamış bütün annelerimize buradan taziyelerimi sunuyorum. İnşallah bu zor günler geçecek. 

Türkiye'deki bütün sorunları çözme irademiz bakidir. Bu günlerde huzur ve demokrasi operasyonları içinde yürütülen mücadele sadece ve sadece terör odaklarına karşı yürütülen mücadeledir. 

Allah kardeşliğimizi daim eylesin. Diyarbekirliler benim Diyarbakır'a nasıl aşık olduğumu bilirler. Ailemle buradayım.

Bugün burada siyasi faaliyette bulunmayacağım bugün. Seçim ayrı. 

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