Akit'ten: CHP'li Mahmut Tanal'ın serbest olmasını istediği tek şey ibnelik!

AKP'nin seçim şarkısı "Haydi Bismillah"ı yasaklayan YSK'ya başvuruyu yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı eleştiren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Bu Mahmut (Tanal), alem adam. Kafayı, 'yasak' ile bozmuş" dedi.

Ali Karahasanoğlu, Mahmut Tanal'ın bu yıl polis müdahalesiyle dağıtılan LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne katıldığını hatırlatarak, "Bir tek serbest olmasını istediği şey var.. O da 'ibnelik” ifadelerii kullandı.

Ali Karahasanoğlu'nun Yeni Akit gazetesinin bugünkü (24 Eylül 2015) nüshasında yayımlanan, "Her şey yasak sadece 'ibnelik' serbest!" başlıklı yazısı şöyle:

Bu Mahmut (Tanal), alem adam.

Kafayı, “yasak” ile bozmuş!

Daha milletvekili değildi..

Gürsel Tekin’in avukatlığını yapıyordu..

İstanbul Göztepe’de, ardiye olarak kullanılan bir mezbeleliğe cami yapılmak istendiğinde..

Hemen mahkemeye koştu..

“Hayır, istemiyoruz” diye dava açtı..

Milletvekili oldu..

Üsküdar-Validebağ’a yapılacak cami çalışmaları sırasında, engelleme için geceyarısı polislerle tartışmaya gitti. Derdi yine, “Cami yapılmasın. Cami yapımı engellensin.. Cami yasak olsun” idi.

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Başbakanlık, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nde değişiklik yapıp, 11 sene önce seçmene verdiği taahhüdünü gerçekleştirip, “başı açık olma zorunluluğu”nu kaldırmıştı.

Danıştay’a gidip dava açtı..

“Başörtü yasak olsun” dedi..

O “Başörtü yasak olsun” dedi ama..

Biz Tanal’ın, “başörtüye yasak” istediğini haber yapınca..

Basın İlan Kurumu’na koştu: “Akit’e reklam vermek, yasak olsun” dedi..

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Silivri’de polis barikatlarını aşmak isterken, kamu görevlilerine saldırdı..

“Provokatörlük yaptığı”nı yazdık..

Yine Basın İlan Kurumu’na dilekçe verdi..

“Mahmut Tanal’a ‘provokatör’ demek yasaklansın” dedi.

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İmam Hatip Liseleri, halkın teveccühü ile orantılı şekilde, her ilçeye yetecek şekilde açılmaya başlanınca..

Toptan “yasaklanması”nı isteyemedi ama..

Şu ilçedekini, bu ilçedekini sorgulayıp, İHL’lerin de önünü kesmeye çalıştı,“Okulların İHL’ye dönüşmesi yasak olsun” dedi.

İHL’lerle birlikte.

Kur’an kurslarını da sorguladı..

“Yaş sınırı olmaksızın, her isteyenin Kur’an kursuna gidebilmesi yasak olsun” dedi.

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Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’na aday olmuştu.

Bunu duyunca, hemen YSK’ya koşmuş, “Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı yasak olsun” demişti!

Aradan bir süre geçti..

Hakan Fidan milletvekilliği için istifa etmiş, sonra istifasını geri almıştı.

Fidan’ın MİT’e geri dönüşünü engellemek için mahkemeye müracaat etmiş, “Fidan’ın MİT’e dönüşü yasak olsun” demişti.

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7 Haziran seçimlerinin akabinde..

PKK’nın terörü tekrar azdırmasının hemen sonrasında..

Partili arkadaşları ile birlikte Şırnak’a gitti.

Orada da bir “yasak” istedi..

Yok, teröristlerin aleyhine bir yasak değil..

Devletin güvenlik görevlilerine yönelik bir yasak..

“Teröristlere operasyon yasak olsun” dedi..

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Tüm bu “yasaklar”dan sonra..

Hepsine tüy dikecek sonuncu “yasak” isteğini de..

AK Parti’nin 1 Kasım seçimleri için hazırlattığı “Haydi Bismillah” ile başlayan seçim şarkısının yasaklanması için, Yüksek Seçim Kurulu’na müracaatında yapmış.

Daha önce anlamını biliyor muydu, emin değilim ama..

Ordan burdan iktibasla, “besmele-bismillah” ifadesinin “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlıyorum” anlamına geldiğini dilekçesine yazmış..

Sonuç olarak da, “Bismillah’ın da yasaklanması”nı, YSK’dan istemiş!

Yok yok..

Heyecanlanmayın..

Seçim öncesinde..

“Bismillah” demenin, herkes için yasak olmasını isteyecek kadar aptal değiller..

Şimdilik, “seçim şarkısında” söylenmesine karşı olduğunu yazıp, “yasaklanması”nı istemiş..

Yüksek Seçim Kurulu da, talebi uygun görmüş, “Haydi Bismillah” ile başlayan sözlerin yasaklanmasına karar vermiş..

Yasaklanacak ne var, bir fikir edinmeniz için, seçim şarkısının sözlerini de aktaralım sizlere:

“Aşk ile çıktık yola

Yenilendik tazelendik

Sevdalıyız bu vatana

Haydi Bismillah

Söylenecek sözümüz var

Yürünecek yolumuz var

Hep beraber yürüyelim

Haydi Bismillah

Her bir karış toprağında

Baştanbaşa izimiz var

Umudumuz yarınlara

Haydi Bismillah.”

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Hakkını yemeyelim, Mahmut Tanal’ın..

Serbest olmasını istediği şeyler de var..

Haziran ayında, Taksim’deki LGBT yürüyüşü sırasında dillendiriyordu, o serbestlik isteğini: “İbnelik!”

Evet, her şeyin yasak olmasını istiyor da..

Bir tek serbest olmasını istediği şey var.. O da “ibnelik”!

Bu da gösteriyor zaten..

Camiye, başörtüye, İHL’ye, Kur’an öğrenimine, ‘bismillah’ denilmesine niçin yasak istediğini..

“Gaylik.. Lezbiyenlik. Homoseksüellik. İbnelik..” serbest olsun.. Cami, başörtü yasak olsun!

Not: Böyle bir günde, böyle bir yazı yazmak istemezdim... Ama; bugüne denk geldi... Bu vesile ile bayramınızı tebrik ederim...