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AKP'nin "Haydi Bismillah" adlı seçim şarkısına YSK'dan yasak geldi

CHP’li Mahmut Tanal, YSK'ya başvurarak, AKP’nin seçim şarkısı 'Haydi Bismillah'ın yasaklanmasını istemişti

23 Eylül 2015 17:52

Hülya Karabağlı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın,  AKP’nin 1 Kasım Milletvekili Genel Seçim Çalışmalarına yönelik hazırlattırdığı “Haydi Bismillah” adlı seçim şarkısının, “halkın dini, manevi duygularını istismar etmeye yönelik olduğu” gerekçesiyle yasaklanması talebini kabul etti. "Haydi Bismillah" AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullanılmayacak.

AKP'li Bekir Bozdağ karara tepki gösterdi. Bozdağ, sosyal medya hesabından, "CHP'li vekilin itirazı üzerine YSK, "besmelenin seçimde kullanılamayacağına" karar vermiş. Sonuçta, CHP sayesinde seçimde besmele yasak. CHP, besmelesiz kampanya yapabilir. Ama biz seçim kampanyamıza ve her işimize "Haydi Bismillah" diyerek başlamaya devam edeceğiz" yazdı.

Tanal, şarkının Anayasa’nın dinin siyasete alet edilemeyeceğini düzenleyen 24. Maddesi,  298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2820 Sayılı Siyasi Parti Kanunu’na aykırılık teşkil eden hükümlerine dikkat çekti.

 Tanal’ın başvurusunda, ‘Bismillah’ kelimesi ile ilgili olarak Ankara Müftülüğü’ne ait sitede, “‘Allah’ın adıyla’ anlamındaki ‘Bismillâh’ kelimesini, aslında biz ‘Bismillâhirrahmanirrahim’, yani ‘Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla’ ifadesinin kısaltılmış şekli olarak kullanırız” dendiği belirtilerek, “tamamen dini, manevi duygu ve değerleri içerir nitelikli bu şarkı, seçim şarkılarında dikkate alınması gereken usul ve esaslara aykırıdır” ifadelerine yer verilmişti.

CHP’li milletvekili Tanal, Anayasa’nın 24. Maddesi’nde “Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz” dendiğini belirterek, “itiraz konusu seçim şarkısının internet ortamı da dahil olmak üzere tüm yayın kuruluşları tarafından yayımlanmasının yasaklanmasına karar verilmesini” istemişti.

Sözleri Alper Kış'a ait olan 'Haydi Bismillah'ın sözleri şöyle:

Aşk ile çıktık yola

Yenilendik tazelendik

Sevdalıyız bu vatana

Haydi Bismillah

Söylenecek sözümüz var

Yürünecek yolumuz var

Hep beraber yürüyelim

Haydi Bismillah

Her bir karış toprağında

Baştanbaşa izimiz var

Umudumuz yarınlara

Haydi Bismillah."

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