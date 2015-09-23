AKP'nin "Haydi Bismillah" adlı seçim şarkısına YSK'dan yasak geldi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, AKP’nin 1 Kasım Milletvekili Genel Seçim Çalışmalarına yönelik hazırlattırdığı “Haydi Bismillah” adlı seçim şarkısının, “halkın dini, manevi duygularını istismar etmeye yönelik olduğu” gerekçesiyle yasaklanması talebini kabul etti. "Haydi Bismillah" AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullanılmayacak.

AKP'li Bekir Bozdağ karara tepki gösterdi. Bozdağ, sosyal medya hesabından, "CHP'li vekilin itirazı üzerine YSK, "besmelenin seçimde kullanılamayacağına" karar vermiş. Sonuçta, CHP sayesinde seçimde besmele yasak. CHP, besmelesiz kampanya yapabilir. Ama biz seçim kampanyamıza ve her işimize "Haydi Bismillah" diyerek başlamaya devam edeceğiz" yazdı.

Tanal, şarkının Anayasa’nın dinin siyasete alet edilemeyeceğini düzenleyen 24. Maddesi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2820 Sayılı Siyasi Parti Kanunu’na aykırılık teşkil eden hükümlerine dikkat çekti.

Tanal’ın başvurusunda, ‘Bismillah’ kelimesi ile ilgili olarak Ankara Müftülüğü’ne ait sitede, “‘Allah’ın adıyla’ anlamındaki ‘Bismillâh’ kelimesini, aslında biz ‘Bismillâhirrahmanirrahim’, yani ‘Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla’ ifadesinin kısaltılmış şekli olarak kullanırız” dendiği belirtilerek, “tamamen dini, manevi duygu ve değerleri içerir nitelikli bu şarkı, seçim şarkılarında dikkate alınması gereken usul ve esaslara aykırıdır” ifadelerine yer verilmişti.