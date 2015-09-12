AKP'nin yeni seçim şarkısı 'Haydi Bismillah'ta 'tazelendik' mesajı

AKP'nin bugünkü 5. Olağan Kongresi'nde 1 Kasım seçimlerinde kullanacağı şarkı da da belli oldu. Adı 'Haydi Bismillah' olan şarkıda "Aşk ile çıktık yola. Yenilendik tazelendik. Sevdalıyız bu vatana. Haydi Bismillah" dedi.

AKP'nin 1 Kasım seçimlerinde kullanacağı şarkı bugünkü 5. Olağan Kongrede açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ismi Haydi Bismillah olan seçim şarkısının sözleri şöyle:

Aşk ile çıktık yola

Yenilendik tazelendik

Sevdalıyız bu vatana

Haydi Bismillah



Söylenecek sözümüz var

Yürünecek yolumuz var

Hep beraber yürüyelim

Haydi Bismillah



Her bir karış toprağında

Baştan başa izimiz var

Umudumuz yarınlara

Haydi Bismillah...

Geçtiğimiz günlerde AKP'nin seçim şarkısının Mustafa Sandal'ın 'İsyankar'ı olacağı iddia eddilmişti. Ancak Sandal bir açıklama yaparak haberleri yalanlamıştı.

AKP 7 Haziran seçimlerinde Kürtçe "bir daha" anlamına gelen 'Carek Di' isimli seçim şarkısıyla da dikkat çekmişti.

Ancak son dönemde partinin en akılda kalan ve en çok konuşulan seçim şarkısı, daha sonra AKP'den milletvekili de seçilen Uğur Işılak'ın 30 Mart seçimleri öncesi uyarladığı Dombra olmuştu.

'Cengiz Han Marşı' olarak da bilinen Dombra'nın AKP için uyarlanmış sözleri "Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan" şeklindeydi.

7 Haziran seçimleri için de 'Kiziroğlu' türküsü 'Bir Yiğit Adam' adıyla AKP için uyarlanmıştı.