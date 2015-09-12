AKP'nin yeni seçim şarkısı 'Haydi Bismillah'ta 'tazelendik' mesajı
AKP'nin seçim kampanyasında kullanacağı şarkılardan ilki yayınlandı
12 Eylül 2015 21:08
AKP'nin bugünkü 5. Olağan Kongresi'nde 1 Kasım seçimlerinde kullanacağı şarkı da da belli oldu. Adı 'Haydi Bismillah' olan şarkıda "Aşk ile çıktık yola. Yenilendik tazelendik. Sevdalıyız bu vatana. Haydi Bismillah" dedi.
AKP'nin 1 Kasım seçimlerinde kullanacağı şarkı bugünkü 5. Olağan Kongrede açıklandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, ismi Haydi Bismillah olan seçim şarkısının sözleri şöyle:
Aşk ile çıktık yola
Yenilendik tazelendik
Sevdalıyız bu vatana
Haydi Bismillah
Söylenecek sözümüz var
Yürünecek yolumuz var
Hep beraber yürüyelim
Haydi Bismillah
Her bir karış toprağında
Baştan başa izimiz var
Umudumuz yarınlara
Haydi Bismillah...
Geçtiğimiz günlerde AKP'nin seçim şarkısının Mustafa Sandal'ın 'İsyankar'ı olacağı iddia eddilmişti. Ancak Sandal bir açıklama yaparak haberleri yalanlamıştı.
AKP 7 Haziran seçimlerinde Kürtçe "bir daha" anlamına gelen 'Carek Di' isimli seçim şarkısıyla da dikkat çekmişti.
Ancak son dönemde partinin en akılda kalan ve en çok konuşulan seçim şarkısı, daha sonra AKP'den milletvekili de seçilen Uğur Işılak'ın 30 Mart seçimleri öncesi uyarladığı Dombra olmuştu.
'Cengiz Han Marşı' olarak da bilinen Dombra'nın AKP için uyarlanmış sözleri "Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan" şeklindeydi.
7 Haziran seçimleri için de 'Kiziroğlu' türküsü 'Bir Yiğit Adam' adıyla AKP için uyarlanmıştı.