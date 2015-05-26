YSK, 'Erdoğan'lı Dombra' şarkısını yasakladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Mayıs’ta siyasi partilerin seçim mitinglerini yaptığı Adana İstasyon Meydanı’nda yapmak istediği mitingine izin verirken, Dombra şarkısının Erdoğan'lı versiyonunun ise AKP tarafıdan propaganda şarkısı olarak kullanılmasını yasakladı.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu ve Adana İl Seçim Kurulu kararlarını kaldıran YSK, 27 Nisan’da ilçe seçim kurulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vatan Partisi’ne ayrı ayrı saatlerde yer tahsisinin yapılmasını istedi. Böylece, propaganda döneminin başlayacağı son 10 günde, 28 Mayıs’tan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK’dan miting vizesi aldı. YSK, bir başka kararıyla da Dombra şarkısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’lı versiyonunun Ak Parti tarafından propaganda şarkısı olarak kullanılmasını yasakladı.

YSK’nın CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Hürriyet’e, “Adana kararıyla YSK, Cumhurbaşkanı’na propaganda serbestisi dönemi olan son on günde 28 Mayıs’tan sonra yani Başbakan’ın dahi devlet araçları ve uçakları kullanamayacağı bir dönemde rahatça siyasi toplantı yapmasının yolunu açtı. Ayrıca 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’un ek 6. maddesi cumhurbaşkanına konuşma yapma yetkisi vermemektedir. Sadece cumhurbaşkanının geliş ve gidişlerinde o yerde karşılama töreni yapılmasına izin vermektedir. Ama Cumhurbaşkanının son on günde de propaganda yapmasını engelleyecek hiçbir karar YSK tarafından alınmamıştır. Cumhurbaşkanı böylece siyasi bir figür haline gelmiştir” değerlendirmesini yaptı.