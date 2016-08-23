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"Biri 'Canlı bomba' diye bağırınca iki kişi bombayı uzaktan kumanda ile patlattı"

Görgü tanıkları 12 yaşlarında bir erkek çocuğunun düğünün yapıldığı yere getirildiğini aktarıyor

23 Ağustos 2016 10:47

Gaziantep'te kına gecesinde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında bombanın uzaktan patlatıldığı iddia edildi. Çoğunluğu çocuklardan oluşan 54 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda iddiaya göre, kına gecesinden birinin "Canlı bomba" diye bağırmasının ardından patlamanın gerçekletiği ileri sürülürken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 12 - 14 yaşında olduğu bildirilen çocuk canlı bombayı uzaktan izleyen iki kişinin patlattığı iddia edildi.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (23 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Cerablus operasyonunun kodları' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gaziantep’teki saldırıyla ilgili ise daha çok görgü tanıklarının verdiği bilgilerden hareket ediliyor. Kına gecesinin yapıldığı sokağa çıkan yollardaki kamera kayıtları inceleniyor. Görgü tanıkları 12 yaşlarında bir erkek çocuğunun iki yetişkin tarafından düğünün yapıldığı yere getirildiğini aktarıyor. 

Çocuk, eğlenenlerin arasında dolaşırken, düğüne katılanlardan biri fark edip, “Canlı bomba!” diye seslenmiş. O anda büyük bir patlama gerçekleşmiş. Değerlendirmeler, yetişkin iki kişinin uzaktan kumanda ile canlı bombanın düğmesine bastığı yönünde.

 

Ölenlerin hepsi bizim

 

Gaziantep’teki patlamadan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmaz’la görüşüyorum. Telefonuma cevap veremedikleri anlarda bir cenazede olduklarını anlıyorum. Her telefon açtığımda ölenlerin sayısı artıyor. Ancak Antepliler dayanışma içinde yaralarını sarmaya, ağır saldırının altından kalkmaya çalışıyor. Parti farkı gözetmeden, “Ölenler bizim” diyorlar. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gaziantep’te olacak. Demokrasi Mitingi’nde konuşacak, acılı ailelere taziye ziyaretinde bulunacak. Gazianteplilerin bir hassasiyetini de paylaşmak isterim: Özellikle HDP’lilerin, “Ölenler partimizden” şeklindeki açıklamalarından rahatsızlar. Siirt Pervarililerin yoğun olduğu bir bölge. Seçimde AK Parti ve HDP’ye oy çıkmış. “Demokrasi Mitingi”ne yoğun bir katılım olmuş. Canlı bomba eyleminde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Emine Nisa Güven’in bir fotoğrafını gördüm, yüreğim sızladı. Türk bayrağına sarılı olarak demokrasi nöbetinde. Ölüm ve çocuk ikisini yan yana getirmek o kadar zor ki... Ölenlerin çoğu çocuk. Hiç ölenin partisi sorulur mu, hiç çocuğun partisi olur mu?

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