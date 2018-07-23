Bir yaşına girmeden kongre yolunda; milli merkez olamadı, 'çakma MHP' deniyor, İyi Parti nasıl kurtulur?

Arkasına çok sayıda ismin desteğini alarak 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da kurulan İyi Parti, Türkiye siyaset sahnesinde henüz bir yılını doldurmadan kongre yoluna girdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar Kampı’nda seçim sonuçlarına ilişkin başarısızlıkların da sorumluluğunu üstlenen Genel Başkan Meral Akşener’in olağanüstü seçimli kurultayı ilanı, parti içindeki derin krizi de ortaya çıkardı. Parti içinde uyumsuzluk ve huzursuzluk kaynağı olarak çok başlılık, 'Akşener’in A takımı' ve 24 Haziran seçimlerindeki aday listeleri gösteriliyor.

Parti içini değerlendirenler, "Uzun zamandır çok başlılık var. Üç genel başkan adayı olarak bakıldığında Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın ayrı ekipleşmesi ana huzursuzluk kaynağı” diyor. Partide bütünlük arzusunun dikkat çektiği İyi Parti'de, tepeden tırnağa yenilenme beklentisi bulunuyor.

Koray Aydın, Ümit Özdağ, Aytun Çıray, genel merkezi bırakıp Meclis’e dönsün

İyi Parti'de bohçanın ağzı açılmış, partiyi kurtarma formülleri masaya yatırılmış görünüyor. Ağustos ayı içinde yapılacağı belirtilen ikinci olağanüstü kongre’de Akşener’in aday gösterilmesi konusunda bir tartışma bulunmuyor. Akşener’in yeniden aday gösterilmesi halinde kabul edip etmeyeceği de tartışılmış değil.

Ancak, kongreyle partinin yeniden yapılanma sürecine gireceğine ilişkin güçlü bir beklenti dikkat çekiyor. Kurtarma seçeneklerine dair hazırlıklar da var. Buna göre, Akşener’in partideki A takımı tümüyle değişmeli. Yeni bir vitrin oluşturulmalı. Parti içinde çok başlılığı önlemek için Koray Aydın, Aytun Çıray, Ümit Özdağ gibi partinin A takımında bulunan isimler Meclis’e dönerek sadece milletvekilliği yapmalı. Yeni bir A takımı, partiye yeni bir soluk getirecek milli merkezi oluşturacak isimlerden oluşturulmalı.

T24’e kısa bir değerlendirme yapan partililer, “İyi Parti’ye çakma MHP denilmesinin önüne geçmek ve partiyi bir an önce kuruluş ilkelerine oturtmak gerekiyor” yorumunda bulunuyor.

Çalıştay’da 18 masa kuruldu ve başarısızlık noktaları çıkarıldı

İyi Parti kampı olarak nitelendirilen Afyonkarahisar Kampı’nda alınan bilgiye göre, 18 masa kuruldu ve partinin başarısızlık noktaları belirlendi. Genel Başkan Akşener’in, oyların yüzde 21’lik çıtadan yüzde 7’e kadar düşmesini anlayamadığını ifade ettiği öğrenildi.