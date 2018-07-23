MHP'den İyi Parti Sözcüsü Çıray'a yanıt: Demokrasi dersi almak istiyorsa, partimizin okuluna başvursun fakat...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray’ın "Sayın Bahçeli demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Çıray'a "edep sınırlarını aşmamalı" diyen Büyükataman, "Çıray demokrasi dersi almak istiyorsa, partimizin siyaset ve liderlik okuluna müracaat ederek ders alabilir. Fakat bizim okulumuzda ‘Türkiye demokrasisi’ kavramlarıyla karşılaşmayacağını hatırlatmak isteriz. Müracaat edecek olursa, yapmayı iyi bildiği, ‘gömlek değiştirerek’ gelmesini kendisine tavsiye ederiz” açıklamasında bulundu.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Çıray’ın bugünkü değerlendirmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Büyükataman, Çıray’ın MHP’ye ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye üslupsuzca saldırdığını savunarak, “Aytun Çıray isimli siyaset bezirgânına sormak isterim: Genel Başkanı Hanımefendiye çok ağır hakaret eden partilisine cevap vermiş midir? Verdiyse ne demiştir? Vermediyse neden beklemektedir? Yoksa başka beklentileri mi vardır? Anladığımız kadarıyla Çıray, bundan bir önceki partisi olan CHP’de alıştığı komitacılık alışkanlığını yeni partisinde sürdürme kararındadır. Ancak edep sınırlarını aşmamalıdır” dedi.

"‘Gömlek değiştirerek’ gelmesini kendisine tavsiye ederiz"

Çıray’ın açıklamasında, “Türkiye demokrasisi” dediğine de dikkat çeken Büyükataman, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere bu kavram, demokratik kılıfa büründürülmüş bölücü bir jargondur. Daha açık bir deyişle HDP ağzıdır. Eğer Aytun Çıray demokrasi dersi almak istiyorsa, partimizin siyaset ve liderlik okuluna müracaat ederek mezkûr konularda ders alabilir. Fakat bizim okulumuzda ‘Türkiye demokrasisi’ veya ‘Türkiyelilik’ kavramlarıyla karşılaşmayacağını şimdiden hatırlatmak isteriz. ‘Türk demokrasisi’nin yıkılmaz kalesi olan ve ‘Türk Milleti’nin yegâne teminatı olan MHP’de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş değerleri ile kadim Türk tarihinden süzülüp gelen Türk devlet gelenekleri ve Türk millî kültürü, kendisini karşılayacaktır. Bu sebeple eğer müracaat edecek olursa, yapmayı iyi bildiği, ‘gömlek değiştirerek’ gelmesini kendisine tavsiye ederiz.”

"Aldığı suflelere harfiyen uymakta"

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Çıray’ın bu çıkışlarının da kendisine ait olmadığını iddia ederek, “Kameraların önünde ustası sufle vermekte, Çıray ise tekrar etmektedir. Bu iş, o kadar aleni gerçekleşmektedir ki partinin sözcüsü sıfatını taşıyan biri açıkça kopya almakta ve aldığı suflelere harfiyen uymaktadır” dedi.

İyi Partili Çıray’ın “Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını ben bir hekim olarak zaman zaman geçirdiği sıtma nöbetleri olarak değerlendiriyorum” sözlerine ilişkin ise Büyükataman, “Bir de hekim olduğundan dem vurmakta ve sıtma hastalığından bahsetmektedir. Galiba kendisi, hekimini yanı başında sürekli gezdirmektedir ki akıl tutulması yaşadığında hemen özel hekimi devreye girmektedir. Bu da akıllara, güzel bir söz getirmektedir; ‘Kiralanan kafaların, köleliktir kirası’. Son olarak şunu hatırlatmak isteriz ki güneşe bakmaya cesareti olmayan ama güneş iddiasında bulunanlar gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkûmdur” ifadelerini kullandı.