İyi Parti'den Bahçeli'ye cevap geldi: Herkes kendi işine bakmalı

İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'nin seçimli kurultay kararı almasının ardından yaptığı "Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler" açıklamasına cevap verdi.

Herkesin kendi işine bakması ve diğer partilerin iç işlerine karışmaması gerektiğini söyleyen Çıray, "Bahçeli'nin bu açıklamalarını ben bir hekim olarak sıtma nöbeti olarak değerlendiriyorum" dedi.

TIKLAYIN - Bahçeli'den İyi Parti'nin seçimli kurultay kararına ilk yorum

İyi Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada Çıray, "Sayın Bahçeli demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Çünkü, Sayın Genel Başkanımızla onun arasında büyük fark vardır. Biri kongrelerden korkar, diğeri kendisi kongre çağrısı yapar" diye konuştu. Çıray, şöyle devam etti:

"MHP'ye saygı duyarız ama Bahçeli'nin bu açıklamalarını ben bir hekim olarak sıtma nöbeti olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalı. Biz başka siyasi partilerin iç işlerine katılmayız, aynı terbiyeyi başkalarından da bekliyoruz."

"Ortak kararımızdır"

Çıray, kurultay kararı alınmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Sayın genel başkanın tekrar genel başkanımız olması konusunda irade beyanı anlamında olağanüstü baskı ile ve memnuniyet verici sevgi ile karşılaştık. Ortak kararımızdır. Sayın genel başkanın iradeleri doğrultusunda ağustos ayında büyük kurultay yapma kararı almıştır.”

Bahçeli: Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir

MHP lideri, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimli kurultay çağrısı yaparak aday olmayacağını açıklamasının ardından yaptığı yorumda, şunları söylemişti:

"Öncelikle İyi Parti'nin kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İYİ Parti açısından son derece faydalı olacaktır."