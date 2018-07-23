Bahçeli'den İyi Parti'nin seçimli kurultay kararına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti'nin seçimli kurultaya gitme kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Partinin kurucularından Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düştüğünü söyleyen Bahçeli, Meral Akşener'in aday olmama açıklamasına ilişkin ise "Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler" yorumunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'nin Afyon'da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı:

"Öncelikle İyi Parti'nin kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İYİ Parti açısından son derece faydalı olacaktır."