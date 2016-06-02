Bir tane de Uganda’dan; Erdoğan’ın fahri doktora sayısı 44'e çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika ziyaretinin ilk durağı Uganda’da, Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan, fahri doktora sayısını Makarere Üniversitesi tarafından verilen fahri doktora unvanıyla 44’e çıkardı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fahri doktora sayısını Uganda’daki Makarere Üniversitesi tarafından verilen fahri doktora unvanıyla 44’e çıkardı. Erdoğan 30 yıldır iktidarda olan Uganda Cumhurbaşkanı Museveni tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçakla önceki gün Uganda’nın başkenti Kampala’ya vardı. Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Doğu Afrika ziyaretinin ilk durağı Uganda’da, mevkidaşı Yoweri Museveni ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyeyle dünyada adalet dağıtamayacağını belirterek, “Birinci Dünya Savaşı’nın şartları içerisinde oluşan bu yapının devam etmesi kabul edilemez. Bu daimi üyelerin içerisinde dikkat edilirse Afrika’dan bir ülke yoktur. Halkı Müslüman olan bir tane ülke yoktur ve kıtaların bu kadar dengesizce şekillendiği bir yapı dünyada adalet dağıtamaz. BM Genel Kurulu’nun bu konuda hassasiyet göstererek, bir dönüşümlü daimi üyeliği BM Genel Kurulu’ndan öte Güvenlik Konseyi’ne yerleştirmek gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin ayağa kalkmasında bölge ülkeleriyle yapılan işbirliğine Uganda atasözü olduğunu belirttiği, “Eti çiğneyebilen dişler, birlikte olan dişlerdir” sözleriyle destek verdi. Erdoğan’ın Uganda atasözünü kullanması, Ugandalı mevkidaşı Museveni’yi gülümsetti.

Doğu Afrika’da istikrarı tehdit eden 3 başlık olduğunu vurgulayan Erdoğan, “söz konusu başlıkları terörizm, mezhepçilik ve ırkçılık diye sıralayarak terör mağduru ülkelere Türkiye’nin desteğinin süreceğini” belirtti. Uganda Cumhurbaşkanı Museveni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını masaya vurarak alkışladı. Erdoğan, Museveni’nin alkışına gülümseyerek karşılık verdi. Erdoğan akşam saatlerinde ise Makarere Üniversitesi tarafından kendisine verilen fahri doktorayı aldı. 44. fahri doktorasını alan Erdoğan, daha sonra Türkiye-Uganda İş Forumu’na katıldı.

Uganda Devlet Başkanı’nın yaşı tartışmalı

Uganda’da 30 yıldır iktidarda bulunan ve şubat ayında düzenlenen seçimleri kazanarak beş yıl daha koltuğu garantileyen Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin yaşı bile tartışma konusu. Afrika kıtasının en uzun süreli devlet başkanlarından biri olan Museveni, 71 yaşında olduğunu iddia ediyor ancak muhalefet gerçek yaşının 76 olduğunu belirtiyor ki bu da devlet başkanlığı için belirlenen 75 yaş sınırını aştığı anlamına geliyor.

1986 yılında devlet başkanı seçilen Museveni, ilk 10 yıl boyunca Batı’nın favorisiydi. Bir zamanlar İdi Amin’den sonra ülkenin ihtiyacı olan reformları gerçekleştirebilecek ve Batı ile çalışabilecek genç lider olarak görülen Museveni’nin de bunu gerçekleştiremediği belirtildi. 2001 yılında oy hırsızlığı, seçmenlere baskı ve şiddet gibi iddia ve olayların günyüzüne çıktığı seçimlerde rakibi olan Museveni’nin doktorluğunu yapan Kizza Besigye seçimi kaybettikten sonra can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yurtdışına kaçtı.

2005 yılında Uganda’ya dönen Besigye, 2006 seçimlerinde yine aday oldu ancak bu kez de “vatana ihanet” ve “tecavüz” suçlamalarıyla tutuklandı. Besigye, Uganda’da faaliyet gösteren “Tanrının Direniş Ordusu” örgütü ile ilişkilendirildi. Museveni rakibinden kurtulmak için suçlamalar icat etmekle itham edilirken Besigye’nin tutuklanma haberi isyanların fitilini ateşledi. Besigye’nin serbest bırakılması için uluslararası baskılara hükümetin yanıtı Besigye ile ilgili bütün gösterilerin, toplantıların, seminerlerin yanı sıra medyanın konuyu tartışmasını yasaklamak oldu.

2011 yılındaki seçimlere gelindiğinde muhalif Besigye dört kez tutuklanmıştı. Yine seçimleri kazanan Museveni, seçim sonuçlarını tanımayan Besigye için, “Onu yakalayıp, kek gibi yiyeceğiz” ifadesini kullandı. Son seçimlerde yine Kizza Besigye’yi rakip olarak bulan Museveni bu kez Besigye’yi ev hapsine mahkûm etti.

Museveni, ekonomi dergisi Forbes’un “Dünya’nın en kötü 10 diktatörü” listesinde 6. sırada boy gösterdi. Uganda’da halk açlıkla boğuşurken ülkeyi “Batı’nın kontrolünden kurtarmaya çalışan” Musevini’nin Britanya’dan gönderilen yardım paraları ile 30 milyon dolarlık bir uçak aldığı ortaya çıktı. Musevini, 2014 yılında eşcinselliğe hapis cezası öngören yeni yasa tasarısını onayladı.