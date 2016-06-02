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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının gerçekliğini kanıtladığı söylenen belge sahte çıktı

Sosyal medyada paylaşılan belgede imzası bulunan Anthony Stockton, Erdoğan'ın diplomasını araştırmadığını söyledi

02 Haziran 2016 00:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllardır tartışılan 'diploma' sorunu yeni bir boyut daha kazandı.

Noktadergisi.info'dan Maaz İbrahimoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğuna yönelik iddialar karşısında, Twitter'daki AKtroller diplomanın gerçek olduğunu kanıtlayan İngiltere'de bulunan Principal Forensic Services adlı kuruluştan onaylı bir adli tıp belgesi yayınladılar.

 

İngiliz uzman: Böyle bir belgeyi incelemedim

 

Sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan belgede imzası bulunan İngiliz adli tıp uzmanı Anthony Stockton, iddiaları yalanlayarak, kendisinin Erdoğan’ın diploması üzerinde bir araştırma yapmadığını söyledi.

 

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