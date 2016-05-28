Erdoğan'ın avukatından ilginç diploma savunması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Ankara Başsavcısı Harun Kodalak’a hakaret iddiasıyla yargılanan Ahmet D’nin Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada Erdoğan’ın diplomasını istediği ortaya çıktı. Erdoğan'ın avukatı, diploma konusunun davanın esası olmadığını savundu.

Ahmet D, Polatlı’da “paralel yapı” iddiası ile gözaltına alınmış, akabinde hakkında Cumhurbaşkanına hakaret davası açılmıştı. Ankara 39.Asliye Ceza Mahkemesinde “Cumhurbaşkanına hakaret”ten yargılanan Ahmet D, kendisinin paralel yapı ile alakasının olmadığını ancak bu suçlama ile gözaltına alındığını anlattı.

'Kendisi 4 yıllık fakülte mezunu değil, cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşamaz'

haberdar'dan Arzu Yıldız'ın haberine göre; hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten açılan davaya ilişkin savunmasında, MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun Erdoğan’ın diplomasına ilişkin yazıları delil olarak sundu. Ahmet D, Erdoğan için “Kendisi 4 yıllık fakülte mezunu değildir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı görevini yapamaz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçu bu nedenle oluşamaz. Çünkü kendisi 4 yıllık fakülte mezunu değildir. Yusuf Halaçoğlu’nun tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum” dedi.

"En az 4 yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim öğretimin tümüdür"

Bunun üzerine söz alan Cumhurbaşkanı avukatı ise “davanın esası olmayan bu beyanları kastın yoğunluğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanına yönelik mezuniyeti ile ilgili çirkin yaklaşımları reddediyorum. 2547 sayılı kanunun 3 a maddesinde hüküm vardır. Buna göre yüksek öğretim tanımı orada yapılmıştır. Yüksek öğretim milli eğitim sistemi içerisinde, orta öğretime dayalı en az 4 yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim öğretimin tümüdür. Dolayısıyla cumhurbaşkanının ne Anayasa ne de siyasal olarak meştuiyeti ile ilgili zerre tartışma söz konusu değildir” dedi. Bunun üzerine Ahmet D. davanın Polatlı’da görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Dosya Polatlı’ya gönderildi.

Polatlı 1.Asliye Ceza Mahkemesine alınan davada Ahmet D, Cumhurbaşkanının diplomasının ilgili kurumlara sorulmasını talep etti. Mahkeme talebi 28.06.2016 tarihinde değerlendireceğini belirterek davayı erteledi.