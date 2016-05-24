Arzu Yıldız, mahkemeden Erdoğan'ın diplomasını istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiası ile açılan davada üçüncü kez hakim karşısına çıkan Gazeteci Arzu Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının Marmara Üniversitesi'nden istenmesini talep etti.

Arzu Yıldırım'ın yargılandığı davada müsteşar Kenan İpek ve Basri Bağcı da müşteki olarak yer aldı.



Yıldız savunmasında ifade özgürlüğüne atıfta bulundu. Cumhurbaşkanının diplomasının sahte olduğu iddiasının ortaya atıldığı, bu kişilerle ilgili soruşturma yapılmadığını belirtti.



Diplomasının Marmara Üniversitesi'nden istenmesini talep eden Arzu Yıldız savunmasında, "Zira diploma sahte ise bu lehine delil olur dava düşer, değilse Cumhurbaşkanı aklanır kamuoyundaki bu tartışma biter" ifadesini kullandı.

Diğer yandan davada Doğu Perinçek'in de tanık olarak dinlenmesini talep edildi.



Hakim talepleri bir sonraki celsede değerlendirecek dava ertelendi.

Erdoğan'ın diploması ile ilgili yaşanan tartışma

MHP Grup Başkanvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, Başbakan'ın mezun olduğu yüksek okulun üç yıllık olduğunu, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı'na aday olamayacağını savunmuştu.

MHP Grup Başkanvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu yüksek okulun üç yıllık olduğunu, dolayısıyla Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını iddia etmişti. Başbakan Erdoğan'ın üniversitede derslerine girdiğini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Prof. Aydın Ayaydın ise Erdoğan'ın okuduğu okulun 3 yıllık olması nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağına yönelik iddianın doğru olmadığını, okulun 4 yıllık eğitim verdiğini söylemişti.