1 yıl 8 ay hapse mahkûm edilen gazeteci Arzu Yıldız'a annelikten men cezası

Adana'da mühimmat yüklü TIR'larla ilgili soruşturmayı yürüten savcıların Tarsus 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptıkları savunmayı yayımlayan gazeteci Arzu Yıldız, 1 yıl 8 ay hapse ve annelik hakkından men cezasına mahkûm edildi. Buna göre Yıldız’ın cezasının kesinlşemesi durumunda, çocuklarının velayeti babasına verilecek.

Görüntülerin Grihat.com.tr de de haber olarak yayımlanmasına ilişkin de Tahir Alperen'e 12 bin 600 TL para cezası verildi. Tahir Alperen için verilen para cezasına ertelenme getirildi.

Arzu Yıldız avukatı aracılığıyla davanın bir önceki celsesinde YouTube'da savcılar için hakaret içeren birçok video ve aynı görüntülerin olduğunu, onlara neden soruşturma açılmadığını sorarak, soruşturma açılmaması için savcılara hakaret etmek mi gerekiyordu savunmasını yapmıştı. Soruşturmanın genişletilmesini talep etmişti ancak mahkeme kabul etmedi. Savcılarla ve dosya ile ilgili birçok itham ve iddia ortaya atıldığını konunun kamuoyunun gündeminde olduğunu ve savunmalarına ilişkin Segbis görüntülerinin yayımlamasının gazetecilik faliyeti kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Yıldız'ın avukatı ise "Birçok soruşturma da yargılama görüntüleri Pricope üzerinden yayımlanıyor" dedi. AYM'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki kararını sundu. Mahkeme davayı uzatmaya çalışıyorsunuz dedikten sonra 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti. Yıldız'ın YouTube hesabından yayımladığı savcıların savunmasına ilişkin görüntülere de sulh ceza Hakimliği tarafından erişim engellendi. Ancak savcılara hakaret içeren görüntülere engellenme istenmediği gibi soruşturma dahi açılmadı.





"Hukuksuzlukları haber yapan tek muhabir olduğu için baskı altına alınmak isteniyor"



Tarsus 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasından Yıldız'ın avukatı Alpdeğer Tanrıverdi, sorgu hakimi ve katiplerin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti. Tanrıverdi, "Taleplerimizin reddedilmesi mahkemenin kararını daha önceden verdiğinin kanıtıdır. Yargılamanın tek amacı bugüne kadar 2 yıldır devam eden hukuksuzlukları haber yapabilen tek gazeteci olan müvekkilimin baskı altına alınmaya çalışılmasıdır. Müvekkilimin beraatini istiyorum" dedi

Mahkeme hapis cezasının yanı sıra 2 çocuk annesi olan Yıldız'ın annelik hakkından da men etti. 2 çocuğu üzerindeki velayet ve vesayet hakkını aldı. Kararın temyiz edileceği öğrenildi.

Ayrıca YouTube kanalındaki Segbis görüntüsüne erişimi engelleyen, talep eden savcı ve hakimlerle ilgili de gerekli şikayeti yapacağını söyledi. Yıldız "Hakaret içeren hain, şerefsiz gibi sözler sarf eden videolara erişime engel, soruşturma talebi yok! Fakat olayı düz bir şekilde gerçeklerin ortaya çıkmasını amaçlayarak yayımladığım için bana dava açılıp ceza verildi. Meslektaşlarına hakaret edenlere ise soruşturma bile açamadılar. Bu kendileri ve meslekleri adına utanç verici" dedi.

'Annelik hakkından men' cezası nedir?

İstanbul Barosu’ndan avukat Sennur Baybuğa, 'annelik hakkından men' cezasının Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesine dayandığını ifade ederek, bu durumun ceza süreci boyunca geçerli olabileceğini söyledi. Annelikten men hakkının elinden alınması, cezanın kesinleşmesi ve hapse girilmesi durumunda gerçekleşebileceğini belirten Baybuğa, “Öyle bir durumda da çocuğun velayeti babasına verilir. Babası da yok ise eğer aileden birileri mahkemeye başvurarak çocuğun velayetini alabilir. Üstelik men durumu ceza süresince geçerlidir. Cezanın tamamlanması durumunda çocuğunun velayetini yeniden alma hakkı var. Ancak bu davada ceza 2 yıldan az olduğundan hapse girme ihtimali yok. Bu nedenle bu ceza ertelenebilir” diye konuştu.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre 'annelik hakkından men' cezası yani velayet ve vesayet hakkının alınması şu durumlarda gerçekleşiyor:

"Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar."