Cumhurbaşkanı Erdoğan Uganda'da törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret için geldiği Uganda'da, Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından resmi törenle karşılandı.

Entebbe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen törende iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan'ın tören kıtasını selamlamasının ardından 21 pare top atışı yapıldı. Karşılamanın ardından iki cumhurbaşkanı birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Ugandalı dansçıların yerel kıyafetlerle yaptığı dans gösterisinin ardından Erdoğan ve Museveni, baş başa görüşmeye geçti.