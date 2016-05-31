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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan'dan Merkel'e soykırım tasarısı tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde perşembe günü yapılacak 'Ermeni soykırımı karar tasarısı' oylaması konusundaki tepkisini dile getirdiği bildirildi.

31 Mayıs 2016 21:24


Almanya Federal Meclisi'nde 2 Haziran'da yapılacak olan 'Ermeni soykırımı karar tasarısı' oylaması Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Erdoğan, "Dün Sayın Başbakan, Merkel ile görüşme yaptı. Ben de bugün görüştüm. Kendileri 'Elimizden gelen gayreti göstereceğiz' gibi ifadeler kullanıyor. Bizim sözde Ermeni soykırımı gibi bir problemimiz yok. Biz bu konuda rahatız. Bize bu şekilde yaklaşım gösterenler aslında iki ülke arasındaki gerek diplomatik gerek siyasi, gerek askeri... Bütün bunları zedeler. Öyle zannediyorum ki bunların hepsi düşünülecektir. Şu anda çıkmamış bir kararı değerlendirmeyi doğru bulmam. Bir karar çıkar, ondan sonra bunun değerlendirmesini gerek hükümetimiz gerek bizler beraber bunun değerlendirmesini yaparız. Ama çıkacak kararın bizim açımızdan bir bağlayıcılığı yoktur bu da böyle biline" dedi.

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU&CSU), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından hazırlanan karar tasarısında Ermeni soykırımı ifadesine net şekilde yer veriliyor. Tasarı, '101 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması' başlığını taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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