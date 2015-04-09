Binali Yıldırım'dan aday listesi yorumu: 'Ne haliniz varsa görün' demem

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, Binali Yıldırım, milletvekili aday listelerini değerlendirirken, "Ben aday değilim. Malum, ama kimse benden şunu beklemesin. ’Ne haliniz varsa görün’ diye birşey beklemesin. Gelip çalışacağım" dedi.

Elif Demirci’nin DHA’da yer alan haberine göre, partideki üç dönem kuralı nedeniyle yeniden aday gösterilmeyen Yıldırım, bu seçimde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun liste başından aday gösterilmesini olumlu bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

Ne haliniz varsa görün demem

"Veysel Eroğlu benim gibi hizmeti siyasetin önüne alan biri. Ülkemizde barajlar, göletler ve orman alanlarımızın genişletilmesine yönelik çok güzel çalışmalar yaptı. Dolayısıyla sadece Bakanımız Eroğlu değil, İzmir’deki tüm adaylarımıza destek vereceğiz. Ben aday değilim malum ama kimse benden şunu beklemesin. ’Ne haliniz varsa görün’ diye bir şey beklemesin. Ben bu partinin kurucusuyum. İzmir’de 2011’den bu yana çok güzel günler geçirdik. Çok iyi ilişkiler kurduk. Ben kendimi İzmirli hissettim ve İzmirli aidiyetimi İzmirliler de kabul etti. Şu anda aday olmasam bile milyonları aşan İzmirli hemşerilerimle muhabbetim dostluğum oluştu. Bu dostluğu daha da artırarak devam ettireceğiz. İzmir’i seçim süresince asla ihmal edecek değilim. Seçim heyecanını aday olan arkadaşlarla ben de yaşayacağım. Misyonum sadece İzmir’de değil Türkiye’nin her köşesinde yeni Türkiye’nin, yeni anayasanın başkanlık sistemine açılan yolun gerçekleşmesi için canla başla çalışacağız."

‘Nisan bitmeden geleceğim’

Binali Yıldırım, 15 Nisan’da Ankara’da yapılacak Türkiye’deki tüm adayların tanıtılacağı toplantının ardından İzmir’e geleceğini beliterek, "AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nın yapacağı programlara göre bize uygun olanlara uyarız. Nisan ayı içinde mutlaka gelip çalışacğım" dedi.

‘Hizmet için koltuk olmasına gerek yok’

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, milletvekili aday listelerinin değerlendirirken, liste dışında kalanlara üzülmemelerini önerdi. Yıldırım, partiye hizmet etmek için koltuk sahibi olmak gerekmediğini belirterek, şunları söyledi:

"2015 Haziran seçimleri için tüm partiler adaylarını açıkladılar. Ben İzmir için hayırlı olmasını diliyorum. Bütün partilerde yer alan adaylara başarılar diliyorum. AK Parti bakımından konuya bakarsak, iki bölgede de demografik yapıyı, etnik yapıyı dikkate aldı. İki bölgede de yaşayan İzmirli hemşehrilerimizi temsil edecek kalibiyette, yeterlilikte adaylar seçimi konusunda elinden geleni yaptı. Tabi ki, mükemmel iyinin düşmanıdır. Mükemmeli yapmaya çalışırsınız ama bu teorik olarak mümkün, uygulamada mümkün olmuyor. İyiye rıza gösterirsiniz. Ben de iyi bir liste olduğunu düşünüyorum elbette daha iyisi olabilirdi, ama siyasetin dengeleri de kendi içinde vardır. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Talep çok, koltuk sayısı az. Bu kadar çok talebi bu kadar sınırlı koltuğa yerleştirmenin ne kadar zor olduğunu takdir edersiniz. 200’ün üzerinde aday adayı vardı. Bunlardan 26 tanesi bu sorumluluğu üstlendi, diğerleri dışarıda kaldı. Aday olamayanlar çok üzülmesin. Biz bir kadro hareketiyiz. İlla ki adaylık ya da miletvekilliği ile değil, ülkeye, kentimize, İzmir’e hizmet etmenin başka yolları da vardır."

2011 genel seçimlerinde İzmir’den milletvekili seçilen ve 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayı olan Binali Yıldırım, AKP’nin oyunu yerel seçimde yüzde 36 bandına yükseltmişti.