AKP listesine giremeyen kadın aday: Düzce'nin ş....... halkı...

Düzce'den AKP milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Elif Keçeci, adaylığını engellemek için çalışanlar olduğunu söyleyerek hemşerilerine hakaretler yağdırdı.

AKP'ye Düzce'den milletvekili adaylığı için başvuran ancak listeye giremeyen 35 yaşındaki Elif Keçeci, sosyal paylaşım sayfasında "Ben yokum listede kına yakın" mesajıyla tepki gösterdi. Kendisiyle ilgili AKP Genel Merkezi'ne olumsuz haberler gönderildiğini ileri süren Keçeci, "Benim için önemli olan T. amcamın yanında olmak ama..." diyerek ardından Düzcelilere hakaretler yağdırdı.

Tezcan Solmaz’ın DHA’da yer alan haberine göre, Düzce'de Ak Parti'den 3 milletvekilliği için 66 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. AKP Düzce'den Faruk Özlü, Fevai Arslan ve Ayşe Keşir'i milletvekili adayı gösterdi. Açıklanan milletvekili adayları listesinde adını göremeyen Keçeci sosyal paylaşım sitesinden "Ve açıklıyorum. Ben yokum listede kına yakın" diye yazarak aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Elif Keçeci'nin paylaşımının altına yorum yapanlar üzülmemesini isterken, Elif Keçeci ise, "Benim için önemli olan T. amcamın yanında olmak, ama tabi Düzce'nin ş....... halkı asparagas haber yapmazsa. Çünkü Düzce her b.. beklenir, bu adi ş............." ve "Düzce'den genel merkeze ve Ak Saraya benimle alakalı asparagas haber yapmışlar ama hepsi deşifre olacak. Beni genel merkeze ve Ak Saraya kadar gidip şikâyet edenler Ak Parti ailesinin kim olduğunu öğrenecekler" diye yorumlarda bulundu.