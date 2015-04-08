AKP'de hangi bakanlar aday gösterildi, hangileri liste dışı kaldı?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 62.Hükümet'te yer alan bazı bakanlar bu seçimde aday gösterilmedi. 25 Bakan'dan 18'i aday listesinde yer alırken, 7'si listenin dışında kaldı.
AKP Sözcüsü Beşir Atalay, partisinin aday listesini açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizden 80 kişi başvuru yapmamıştır. Başvuru yapanlardan 132 kişi aday gösterildi. 100 kişi aday gösterilmedi" ifadelerini kullandı.
İşte, aday olarak gösterilen bakanların listesi:
-Yalçın Akdoğan
-Numan Kurtulmuş
-Efkan Ala
-Mehmet Şimşek
-Nihat Zeybekçi
-İsmet Yılmaz
-Lütfi Elvan
-Volkan Bozkır
-Nabi Avcı
-Mehmet Müezzinoğlu
-Ayşenur İslam
-Cevdet Yılmaz
-Akif Çağatay Kılıç
-İdris Güllüce
-Fikri Işık
-Veysel Eroğlu
-Mehmet Müezzinoğlu
-Mehmet Şimşek
Aday gösterilmeyenler
-Bekir Bozdağ
-Faruk Çelik
-Mevlüt Çavuşoğlu
-Taner Yıldız
-Mehdi Eker
-Nurettin Canikli
-Ömer Çelik
-Ali Babacan