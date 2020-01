İşte AKP, CHP, MHP ve HDP'nin milletvekili adaylarının tam listesi

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), 7 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için 20 siyasi parti aday listesi sundu. Seçime katılacak siyasi partilerin aday listelerini verme süresi saat 17.00'de sona erdi.

YSK'ya bu süreye kadar aday listesi sunan partiler şunlar:

" AKP, CHP, MHP, HDP, Hak ve Adalet Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Komünist Parti, DSP, Doğru Yol Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Millet Partisi, Demokrat Parti, Liberal Demokrat Parti, Vatan Partisi, Anadolu Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Merkez Parti, Saadet Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Yurt Partisi."

Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi çatısı altında seçime gireceğinden, oy pusulasında yer almayacak. Seçime katılma yeterliliği bulunan 10 partiden, yasal süre olan saat 17.00'ye kadar YSK'ya temsilci gelmedi.

Saat 17.00'den sonra liste getirdi 10 siyasi parti arasında bulunan İlk Parti, aday listesi başvurusunu saat 17.00'den sonra getirdi. Parti temsilcileri, yolda kaza yaptıkları için geç kaldıklarını belirtti. YSK yetkilileri, partinin başvurusunun saat 17.00'den sonra yapıldığını tutanak altına aldı.

YSK, seçime katılma yeterliliği bulunan 31 partiyi tespit ederek, bu partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemişti. Listelerini getirmeyen siyasi partiler nedeniyle 31 parti arasında çekilen kura sonucu belirlenen oy pusulası da değişecek. Bu partilerin çıkarılması nedeniyle siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinde başa doğru kaydırma yapılacak.

YSK, siyasi partilerin verdikleri aday listelerini ve bağımsız adayları incelemeye dün başladı. Kurul, 9 Nisan'da, tespit edilen eksiklikleri, siyasi partilerin genel merkez yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlamasını isteyecek.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, başvuru evrakındaki eksiklikleri 11 Nisan'a kadar tamamlayacak.

YSK, milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerini 14 Nisan'da tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderecek. Milletvekili geçici aday listeleri, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Geçici aday listelerine yapılacak itirazların da incelenmesinin ardından 24 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri, Resmi Gazetede ilan edilecek.

Meclis'te grubu bulunan 4 partinin milletvekili aday listesi şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

ADANA



1. NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK DOKTOR

2. FATMA GÜLDEMET SARI YÜKSEK MİMAR

3. SADULLAH KISACIK YÜKSEK MÜHENDİS

4. TALİP KÜÇÜKCAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

5. MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ YÜKSEK AVUKAT

6. ESRA YALVAÇ YÜKSEK DOKTOR

7. MEHMET CAN YÜKSEK AVUKAT

8. MUSTAFA ÇALIŞKAN YÜKSEK ECZACI

9. ASUMAN TEKİN YÜKSEK MİMAR

10. KASIM PAMUK YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

11. MEHMET FARUK BOZKURT YÜKSEK ÖĞRETMEN

12. RAMAZAN DEMİR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

13. MEHMET AY YÜKSEK AVUKAT

14. HASAN BERZAN TOPRAK YÜKSEK AVUKAT



ADIYAMAN



1. AHMET AYDIN YÜKSEK AVUKAT

2. ADNAN BOYNUKARA YÜKSEK MÜHENDİS

3. İBRAHİM HALİL FIRAT YÜKSEK AVUKAT

4. SALİH FIRAT YÜKSEK DOKTOR

5. İCLAL YALÇIN TUTUŞ YÜKSEK ECZACI



AFYONKARAHİSAR



1. HALİL ÜRÜN YÜKSEK AVUKAT

2. ALİ ÖZKAYA YÜKSEK AVUKAT

3. REMZİYE SIVACI YÜKSEK DOKTOR

4. AKİF ÖZKALDI YÜKSEK MÜHENDİS

5. FATİH BEDER YÜKSEK AVUKAT



AĞRI



1. ABDULLAH ATALAY YÜKSEK MÜHENDİS

2. YILMAZ ENSAROĞLU YÜKSEK İLAHİYATÇI

3. HALİL ÖZYOLCU YÜKSEK AVUKAT

4. ALİ KONYAR ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



AKSARAY



1. İLKNUR İNCEÖZ YÜKSEK AVUKAT

2. NEVZAT PALTA YÜKSEK MÜHENDİS

3. HÜSEYİN HÜYÜK YÜKSEK AVUKAT



AMASYA



1. MEHMET NACİ BOSTANCI YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. SAİT YÜCE YÜKSEK İLAHİYATÇI

3. HASAN ALİ CESUR YÜKSEK MÜHENDİS



ANKARA 1.BÖLGE



1. YALÇIN AKDOĞAN YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ

2. AHMET GÜNDOĞDU YÜKSEK EĞİTMEN

3. ALİ İHSAN ARSLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. JÜLİDE SARIEROĞLU YÜKSEK EKONOMİST

5. MURAT ALPARSLAN YÜKSEK AVUKAT

6. ERTAN AYDIN YÜKSEK MÜŞAVİR

7. TÜLAY SELAMOĞLU YÜKSEK MİMAR

8. FATİH ŞAHİN YÜKSEK AVUKAT

9. MEHMET EMİN ZARARSIZ YÜKSEK MÜŞAVİR

10. HASAN ALBAYRAK YÜKSEK MÜŞAVİR

11. ERCAN KINACI YÜKSEK AVUKAT

12. BARIŞ AYDIN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

13. MURAT KÖSE YÜKSEK MÜHENDİS

14. HASAN KARAGÖZ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

15. HATİCE DEMİRTAŞ YÜKSEK AVUKAT

16. HAYDAR ŞAHİN YÜKSEK AVUKAT

17. FATMA COŞAR KARACAN YÜKSEK AVUKAT

18. MEHMET ALİ CANLI YÜKSEK AVUKAT



ANKARA 2



1. EMRULLAH İŞLER YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. AHMET İYİMAYA YÜKSEK AVUKAT

3. LÜTFİYE SELVA ÇAM YÜKSEK MÜHENDİS

4. VEDAT BİLGİN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

5. AYDIN ÜNAL YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

6. AYHAN YILMAZ ORTA SERBEST/ÖZEL

7. MAHMUT SAMİ MALLI YÜKSEK MÜHENDİS

8. NEVZAT CEYLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

9. AHMET BABA YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

10. NURİ ELİBOL YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

11. ADEM CEYLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

12. SELİM CERRAH YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

13. BÜLENT YAĞMUR YÜKSEK AVUKAT

14. NESLİHAN CENK YÜKSEK MÜHENDİS



ANTALYA



1. LÜTFİ ELVAN YÜKSEK EKONOMİST

2. MUSTAFA KÖSE YÜKSEK AVUKAT

3. HÜSEYİN SAMANİ YÜKSEK MÜHENDİS

4. GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ YÜKSEK HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

5. SENA NUR ÇELİK YÜKSEK AVUKAT

6. İBRAHİM AYDIN YÜKSEK MÜHENDİS

7. ATAY USLU YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

8. İBRAHİM TÜRKİŞ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

9. NEVİN KORKMAZ ZOR YÜKSEK AVUKAT

10. HAKKI BEŞKAZALI YÜKSEK AVUKAT

11. ERCAN MEKTEPLİOĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

12. İZZET YILMAZ YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

13. MURTAZA TAMYÜREK ORTA YÖNETİCİ - KAMU

14. MUSTAFA AKDENİZ YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ



ARDAHAN



1. ORHAN ATALAY YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. YUNUS BAYDAR YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ



ARTVİN



1. İSRAFİL KIŞLA YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. VEDAT KİBAR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR



AYDIN



1. MEHMET SADIK ATAY YÜKSEK MÜHENDİS

2. ABDURRAHMAN ÖZ YÜKSEK AVUKAT

3. ZEYNEP ARMAĞAN USLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

4. MUSTAFA SAVAŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. METİN YAVUZ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

6. ERSİN ESENLİK YÜKSEK MÜHENDİS

7. CENGİZ ALTINTAŞ YÜKSEK ÖĞRETMEN



BALIKESİR



1. MAHMUT POYRAZLI YÜKSEK AVUKAT

2. SEMA KIRCI YÜKSEK DANIŞMAN

3. ALİ AYDINLIOĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN

4. AYŞE KARDAŞ YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ

5. KASIM BOSTAN YÜKSEK MEMUR

6. MEHMET BAYYİĞİT YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

7. HİLAL DEMİRÖZER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

8. MUSTAFA CANBEY YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR



BARTIN



1. YILMAZ TUNÇ YÜKSEK AVUKAT

2. MUSTAFA YELKENCİ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



BATMAN



1. ZİVER ÖZDEMİR YÜKSEK MÜHENDİS

2. MEHMET EMİN EKMEN YÜKSEK AVUKAT

3. MURAT GÜNEŞTEKİN YÜKSEK MÜHENDİS

4. ADİLE GÜRBÜZ YÜKSEK AVUKAT



BAYBURT



1. NACİ AĞBAL YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

2. BÜNYAMİN ÖZBEK YÜKSEK MÜHENDİS



BİLECİK



1. HALİL ELDEMİR YÜKSEK MÜHENDİS

2. RAMAZAN KURTULMUŞ ORTA EMEKLİ



BİNGÖL



1. ŞEBNEM KOCAKELÇİ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. ENVER FEHMİOĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN

3. FEYZİ BERDİBEK ORTA SERBEST/ÖZEL



BİTLİS



1. VEDAT DEMİRÖZ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

2. EDİP SAFTER GAYDALI YÜKSEK EKONOMİST

3. FATİH KADİRİOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS



BOLU



1. ALİ ERCOŞKUN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. FEHMİ KÜPÇÜ YÜKSEK AVUKAT

3. MEHMET EMİN GÜZ YÜKSEK AVUKAT



BURDUR



1. REŞAT PETEK YÜKSEK AVUKAT

2. İBRAHİM EKİCİ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

3. KAMİL ÖZCAN ORTA SERBEST/ÖZEL



BURSA



1. MEHMET MÜEZZİNOĞLU YÜKSEK DOKTOR

2. EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ YÜKSEK AVUKAT

3. CEMALETTİN KANİ TORUN YÜKSEK DOKTOR

4. HÜSEYİN ŞAHİN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. İSMET SU YÜKSEK AVUKAT

6. HAKAN ÇAVUŞOĞLU YÜKSEK AVUKAT

7. ÖNDER MATLI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

8. ZEKERİYA BİRKAN YÜKSEK AVUKAT

9. BENNUR KARABURUN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

10. GÜRSEL DÖNMEZ YÜKSEK MEMUR

11. YÜKSEL YENİ YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

12. NİHAT NASIR YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

13. HARUN AKIN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

14. AHMET KILIÇ YÜKSEK DANIŞMAN

15. OSMAN MESTEN YÜKSEK AVUKAT

16. HALİDE SERPİL ŞAHİN YÜKSEK ECZACI

17. CEMİLE YİĞİT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

18. SALİH BAŞPARMAK YÜKSEK EĞİTMEN



ÇANAKKALE



1. BÜLENT TURAN YÜKSEK AVUKAT

2. İSMAİL KAŞDEMİR YÜKSEK AVUKAT

3. JÜLİDE İSKENDEROĞLU YÜKSEK TEKNİKER

4. SEBAHATTİN GÜNER YÜKSEK AVUKAT



ÇANKIRI



1. MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU YÜKSEK AVUKAT

2. HÜSEYİN FİLİZ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



ÇORUM



1. SALİM USLU ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. CAHİT BAĞCI YÜKSEK SOSYOLOG

3. LÜTFİYE İLKSEN CERİTOĞLU KURT YÜKSEK ECZACI

4. AHMET SAMİ CEYLAN YÜKSEK MÜHENDİS



DENİZLİ



1. NİHAT ZEYBEKCİ YÜKSEK İŞADAMI

2. MEHMET YÜKSEL YÜKSEK İŞADAMI

3. BİLAL UÇAR YÜKSEK AVUKAT

4. NURCAN DALBUDAK YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. OSMAN YÜCELİŞ YÜKSEK MÜHENDİS

6. EMİN OKKAYA YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ

7. PERAL ULUKÖY YÜKSEK ECZACI



DİYARBAKIR



1. CEVDET YILMAZ YÜKSEK BÜROKRAT

2. MEHMET SELİM ENSARİOĞLU ORTA ÇİFTÇİ

3. SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ ORTA EMEKLİ

4. OYA ERONAT YÜKSEK MÜHENDİS

5. FAZIL HÜSNÜ ERDEM YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

6. ABDURRAHMAN KURT YÜKSEK MÜHENDİS

7. ALİ İHSAN MERDANOĞLU ORTA ÇİFTÇİ

8. MUSTAFA ELGÖRMÜŞ YÜKSEK İKTİSATÇI

9. NETİCE ARSLAN ORTA ÖĞRETMEN

10. ALAATTİN PARLAK YÜKSEK SANATÇI

11. ABBAS BARIŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU



DÜZCE



1. FARUK ÖZLÜ YÜKSEK MÜHENDİS

2. FEVAİ ARSLAN ORTA İŞADAMI

3. AYŞE KEŞİR YÜKSEK MÜŞAVİR



EDİRNE



1. ŞEMSETTİN EMİR YÜKSEK

2. FATMA AKSAL YÜKSEK EKONOMİST

3. MUSTAFA OKUR İLK SERBEST/ÖZEL



ELAZIĞ



1. ŞUAY ALPAY YÜKSEK AVUKAT

2. METİN BULUT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

3. SERPİL BULUT YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

4. ÖMER SERDAR YÜKSEK AVUKAT



ERZİNCAN



1. TALHA EROL DURMAZ YÜKSEK DOKTOR

2. SERKAN BAYRAM YÜKSEK AVUKAT



ERZURUM



1. EFKAN ALA YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ

2. ADNAN YILMAZ YÜKSEK BÜROKRAT

3. ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU YÜKSEK EKONOMİST

4. İBRAHİM AYDEMİR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

5. ABDURRAHİM FIRAT YÜKSEK AVUKAT

6. ZAFER TARİKDAROĞLU YÜKSEK EĞİTMEN



ESKİŞEHİR



1. NABİ AVCI YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. SALİH KOCA YÜKSEK MÜHENDİS

3. EMİNE NUR GÜNAY YÜKSEK EKONOMİST

4. MUSTAFA KEMAL BİÇERLİ YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

5. YETKİN TETİK ORTA SERBEST/ÖZEL

6. ALİ DEMİREL YÜKSEK SERBEST/ÖZEL



GAZİANTEP



1. MEHMET ŞİMŞEK YÜKSEK EKONOMİST

2. ABDULHAMİT GÜL YÜKSEK AVUKAT

3. ŞAMİL TAYYAR YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

4. CANAN CANDEMİR ÇELİK YÜKSEK AVUKAT

5. ABDULLAH NEJAT KOÇER YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

6. MEHMET ERDOĞAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

7. SERPİL KAVRAK YÜKSEK AVUKAT

8. ALİ ŞAHİN YÜKSEK ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

9. FİKRET MURAT TURAL YÜKSEK ÖĞRETMEN

10. YUSUF ERDEM GÜZELBEY YÜKSEK MİMAR

11. MEHMET MENDERES KARADUMAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

12. MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER YÜKSEK MEMUR



GİRESUN



1. TURHAN ALÇELİK YÜKSEK DOKTOR

2. ADEM TATLI YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ

3. MEHMET GELDİ YÜKSEK MÜHENDİS

4. HATİCE KOCAOĞLU YÜKSEK ECZACI



GÜMÜŞHANE



1. KEMALETTİN AYDIN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. FERAMUZ ÜSTÜN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR



HAKKARİ



1. OSMAN KIZILBAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

2. RÜSTEM ZEYDAN YÜKSEK DOKTOR

3. MEHMET ERTUŞ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



HATAY



1. ADEM YEŞİLDAL YÜKSEK AVUKAT

2. ORHAN KARASAYAR YÜKSEK MÜHENDİS

3. MEHMET ÖNTÜRK YÜKSEK İŞADAMI

4. MEHMET ALĞAN ORTA SERBEST/ÖZEL

5. HACI BAYRAM TÜRKOĞLU YÜKSEK İKTİSATÇI

6. TÜLİN DURGUN YETİM YÜKSEK DOKTOR

7. İBRAHİM NACİ YAPAR YÜKSEK MÜHENDİS

8. MEHMET HACIOĞLU YÜKSEK ÇİFTÇİ

9. CANAN KAHRAMAN YÜKSEK MÜHENDİS

10. AHMET DEMİRTAŞ YÜKSEK MÜHENDİS



IĞDIR



1. FERDİ TURAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. CENGİZ ŞEYRAN YÜKSEK DANIŞMAN



ISPARTA



1. SÜREYYA SADİ BİLGİÇ YÜKSEK EKONOMİST

2. RECEP ÖZEL YÜKSEK AVUKAT

3. İSMAİL ÖZDEMİR YÜKSEK BÜROKRAT

4. AYŞE USTA ORTA İŞKADINI



İSTANBUL 1



1. İDRİS GÜLLÜCE YÜKSEK MÜHENDİS

2. MİHRİMAH BELMA SATIR YÜKSEK AVUKAT

3. EROL KAYA YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

4. AHMET BERAT ÇONKAR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. OSMAN CAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

6. BERAT ALBAYRAK YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

7. İSMET UÇMA YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

8. METİN KÜLÜNK YÜKSEK MÜHENDİS

9. RAVZA KAVAKCI KAN YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

10. ERKAN KANDEMİR YÜKSEK MÜHENDİS

11. ALEV DEDEGİL YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

12. MEHMET ALİ PULCU YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

13. HASAN SERT YÜKSEK MÜHENDİS

14. HÜSEYİN YAYMAN YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

15. OSMAN BOYRAZ YÜKSEK MÜHENDİS

16. FAİK IŞIK YÜKSEK AVUKAT

17. HULUSİ ŞENTÜRK YÜKSEK MÜHENDİS

18. ŞEYMA DÖĞÜCÜ YÜKSEK AVUKAT

19. BİLAL TOPÇU YÜKSEK MUHASEBECİ

20. RABİA İLHAN YÜKSEK AVUKAT

21. FATMA VARANK YÜKSEK MİMAR

22. ADEM SEFER YÜKSEK MÜHENDİS

23. HURŞİT YILDIRIM YÜKSEK AVUKAT

24. FAHRİ YASİN ŞENER YÜKSEK İKTİSATÇI

25. PINAR KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU YÜKSEK AVUKAT

26. AYŞE KARTAL YÜKSEK MUHASEBECİ

27. MUSTAFA DEMİRAL YÜKSEK AVUKAT

28. MUSTAFA ÖZMEN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

29. ESMA ERSİN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

30. ALİM ERDEMİR YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

31. COŞKUN KOÇ YÜKSEK ECZACI



İSTANBUL 2



1. VOLKAN BOZKIR YÜKSEK DİPLOMAT

2. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI YÜKSEK AVUKAT

3. EKREM ERDEM YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

4. AZİZ BABUŞCU YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

5. DURMUŞ ALİ SARIKAYA YÜKSEK MÜŞAVİR

6. ETHEM TOLGA YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

7. ŞİRİN ÜNAL YÜKSEK ORDU MENSUBU

8. FATMA BENLİ YÜKSEK AVUKAT

9. HÜSEYİN BÜRGE YÜKSEK ÖĞRETMEN

10. SEVİM SAVAŞER YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

11. HAYDAR ALİ YILDIZ YÜKSEK AVUKAT

12. MARKAR ESEYAN YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

13. OKTAY SARAL YÜKSEK MÜHENDİS

14. AHMET HALDUN ERTÜRK YÜKSEK DOKTOR

15. AHMET BAHA ÖĞÜTKEN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

16. AHMET HAMDİ ÇAMLI YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

17. HÜSEYİN HÜSNÜ KILIÇ YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

18. İBRAHİM SOLMAZ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

19. BEDRİ BAŞ ORTA SERBEST/ÖZEL

20. İSMAİL ERGÜNEŞ YÜKSEK AVUKAT

21. MEHMET ER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

22. PERİHAN TOĞAY YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

23. MUHARREM BALTACI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

24. REŞİDE YÜKSEL YÜKSEK DOKTOR

25. MAHMUT DOĞAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

26. SÜLEYMAN ENES KILIÇ YÜKSEK MÜHENDİS



İSTANBUL 3



1. MUSTAFA ŞENTOP YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. ÖZLEM ZENGİN YÜKSEK AVUKAT

3. FEYZULLAH KIYIKLIK YÜKSEK AVUKAT

4. MEHMET MUŞ YÜKSEK EKONOMİST

5. MEHMET DOĞAN KUBAT YÜKSEK AVUKAT

6. TÜLAY KAYNARCA YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

7. ABDURRAHİM BOYNUKALIN YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

8. HARUN KARACA ORTA MUHASEBECİ

9. UĞUR IŞILAK ORTA SANATÇI

10. MUSTAFA YENEROĞLU YÜKSEK AVUKAT

11. MUSTAFA AFŞIN YAZICIOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS

12. MEHMET METİNER YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

13. HALİS DALKILIÇ YÜKSEK İKTİSATÇI

14. MAHMUT ÖVÜR YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

15. YILDIZ SEFERİNOĞLU YÜKSEK AVUKAT

16. FATMA BETÜL SAYAN KAYA YÜKSEK MÜHENDİS

17. TÜLİN MAZLUMOĞLU KESTANE YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

18. MEHMET BAYKAN YÜKSEK AVUKAT

19. RESUL KURT YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

20. BETÜL BİRER ORTA SERBEST/ÖZEL

21. ABDULLAH BAŞCI YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

22. ZEYNEP İŞCEN ÇEVİKER YÜKSEK SAĞLIK GÖREVLİSİ

23. CELAL BABAYİĞİT YÜKSEK AVUKAT

24. HAKAN BAHADIR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

25. HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

26. YEŞİL AYTULUM TURUT ORTA SERBEST/ÖZEL

27. YASİN ZÜLBAHAROĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

28. ABDULLAH SADIKSOY YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

29. ARİF KALMAZ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

30. FATMA NUR YAVUZ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

31. FEVZİ DURMUŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



İZMİR 1



1. VEYSEL EROĞLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

3. CEMİL ŞEBOY YÜKSEK MİMAR

4. HÜSEYİN KOCABIYIK YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

5. OZAN CEYHUN ORTA SERBEST/ÖZEL

6. NECİP NASIR YÜKSEK MÜHENDİS

7. CEMAL BEKLE YÜKSEK SOSYOLOG

8. MAHMUT ATİLLA KAYA YÜKSEK AVUKAT

9. BEDİHA TÜRKYILMAZ YÜKSEK DOKTOR

10. TALİP UZUN YÜKSEK MEMUR

11. KAZIM ERTEN YÜKSEK MEMUR

12. ÖMER SERTBAŞ YÜKSEK MÜHENDİS

13. GÜRBÜZ AKBULUT YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU



İZMİR 2



1. MUSTAFA İBRAHİM TURHAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. NESRİN ULEMA YÜKSEK ECZACI

3. HAMZA DAĞ YÜKSEK AVUKAT

4. KEREM ALİ SÜREKLİ YÜKSEK AVUKAT

5. DURMUŞ BOZTUĞ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

6. MEHMET BAYINDIR YÜKSEK DOKTOR

7. SAVCI SAYAN YÜKSEK EKONOMİST

8. NEŞE GÜRÇAY YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

9. TANSU KAYA YÜKSEK MÜHENDİS

10. BİLAL KIRKPINAR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

11. ESRA ALADAĞ YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

12. ALİ HADİM ORTA ÇİFTÇİ

13. MÜJDE ÇELİK ORTA SERBEST/ÖZEL



KAHRAMANMARAŞ



1. MAHİR ÜNAL YÜKSEK BÜROKRAT

2. NURSEL REYHANLIOĞLU YÜKSEK ECZACI

3. VEYSİ KAYNAK YÜKSEK AVUKAT

4. SEVDE BAYAZIT KAÇAR YÜKSEK İŞKADINI

5. MEHMET UĞUR DİLİPAK YÜKSEK MÜHENDİS

6. MEHMET İLKER ÇİTİL YÜKSEK DOKTOR

7. TÜRK İSLAM KARAKOÇ YÜKSEK AVUKAT

8. İMRAN KILIÇ YÜKSEK İLAHİYATÇI



KARABÜK



1. OSMAN KAHVECİ YÜKSEK MÜHENDİS

2. SEDAT NAMAL ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



KARAMAN



1. RECEP KONUK YÜKSEK ÖĞRETMEN

2. RECEP ŞEKER YÜKSEK DOKTOR



KARS



1. MEHMET UÇUM YÜKSEK AVUKAT

2. YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY YÜKSEK DOKTOR

3. ENSAR ERDOĞDU YÜKSEK AVUKAT



KASTAMONU



1. MUSTAFA GÖKHAN GÜLŞEN YÜKSEK ECZACI

2. METİN ÇELİK YÜKSEK AVUKAT

3. ZAFER NALBANTOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS



KAYSERİ



1. MEHMET ÖZHASEKİ YÜKSEK AVUKAT

2. AHMET DOĞAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

3. YAŞAR KARAYEL YÜKSEK MÜŞAVİR

4. KEMAL TEKDEN YÜKSEK DOKTOR

5. HAVVA TALAY ÇALIŞ YÜKSEK DOKTOR

6. HALİL ERGEN YÜKSEK MEMUR

7. İSMAİL TAMER YÜKSEK DOKTOR

8. AVŞAR ASLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

9. AYDIN KALKAN YÜKSEK ÖĞRETMEN



KIRIKKALE



1. OĞUZ KAĞAN KÖKSAL YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ

2. RAMAZAN CAN YÜKSEK AVUKAT

3. ABDULLAH ÖZTÜRK YÜKSEK SERBEST/ÖZEL



KIRKLARELİ



1. HAMDİ IRMAK YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. VOLKAN GÖÇ YÜKSEK MÜHENDİS

3. AYTAÇ AKSOY YÜKSEK MÜHENDİS



KIRŞEHİR



1. SALİH ÇETİNKAYA YÜKSEK AVUKAT

2. HACI TURAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



KİLİS



1. REŞİT POLAT YÜKSEK ECZACI

2. AHMET SALİH DAL ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



KOCAELİ



1. FİKRİ IŞIK YÜKSEK ÖĞRETMEN

2. RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

3. ZEKİ AYGÜN YÜKSEK MÜHENDİS

4. İLYAS ŞEKER YÜKSEK MÜHENDİS

5. MEHMET AKİF YILMAZ YÜKSEK ÖĞRETMEN

6. CEMALETTİN KAFLI YÜKSEK AVUKAT

7. SAMİ ÇAKIR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

8. AYŞE MÜGE OLŞEN YÜKSEK ECZACI

9. HALİT ÇOKAN YÜKSEK AVUKAT

10. YALÇIN COŞTUR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

11. YAHYA COŞKUN YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR



KONYA



1. AHMET DAVUTOĞLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. MUSTAFA BALOĞLU YÜKSEK DOKTOR

3. HÜSNÜYE ERDOĞAN YÜKSEK DOKTOR

4. ZİYA ALTUNYALDIZ YÜKSEK MÜSTEŞAR

5. MUHAMMET UĞUR KALELİ ORTA YÖNETİCİ - KAMU

6. LEYLA ŞAHİN USTA YÜKSEK DOKTOR

7. MEHMET BABAOĞLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

8. ABDULLAH AĞRALI YÜKSEK DOKTOR

9. HALİL ETYEMEZ YÜKSEK EĞİTMEN

10. RÜVEYDE GÜLSEREN IŞIK YÜKSEK PİSİKOLOG

11. HACI AHMET ÖZDEMİR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

12. ÖMER ÜNAL YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

13. MUSTAFA KAYA YÜKSEK MEMUR

14. ÖMER FARUK KANIK YÜKSEK MÜHENDİS



KÜTAHYA



1. MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI YÜKSEK MÜHENDİS

2. VURAL KAVUNCU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

3. İSHAK GAZEL YÜKSEK AVUKAT

4. AHMET TAN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR



MALATYA



1. ÖZNUR ÇALIK YÜKSEK ECZACI

2. TAHA ÖZHAN YÜKSEK MÜŞAVİR

3. MUSTAFA ŞAHİN YÜKSEK EĞİTMEN

4. NURETTİN YAŞAR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. BÜLENT TÜFENKCİ YÜKSEK AVUKAT

6. BAYRAM TAŞKIN YÜKSEK AVUKAT



MANİSA



1. RECAİ BERBER YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

2. UĞUR AYDEMİR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

3. SELÇUK ÖZDAĞ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

4. MURAT BAYBATUR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

5. ŞULE TUNALI YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

6. İSMAİL BİLEN YÜKSEK AVUKAT

7. MUSA YILMAZ YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

8. GÜZİDE İÇEN KASAP YÜKSEK MİMAR

9. BİLAL TEMEL YÜKSEK AVUKAT



MARDİN



1. ORHAN MİROĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN

2. GÖNÜL BEKİN ŞAHKULUBEY YÜKSEK ECZACI

3. MEHMET VEJDİ KAHRAMAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. ABDULLAH ERİN YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

5. CENGİZ DEMİRKAYA YÜKSEK EĞİTMEN

6. MEHMET EMİN DENİZ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL



MERSİN



1. MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK YÜKSEK ECZACI

2. YILMAZ TEZCAN YÜKSEK DOKTOR

3. MUHSİN KIZILKAYA YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

4. ZEYNEP GÜL YILMAZ YÜKSEK AVUKAT

5. İBRAHİM GÜL YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

6. ARİF YILDIRIM YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

7. MEHMET EMİN KAPLAN YÜKSEK AVUKAT

8. PINAR NAR YÜKSEK AVUKAT

9. CEMAL BALKAYA YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

10. ABDULLAH KUZ YÜKSEK ÖĞRETMEN

11. MEHMET TAŞKIRAN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR



MUĞLA



1. HASAN ÖZYER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

2. HASAN KÖKTEN YÜKSEK MÜHENDİS

3. ELVAN GÖÇER YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. MEHMET YAVUZ DEMİR YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

5. MUHİTTİN KAYABAŞ YÜKSEK MÜHENDİS

6. ÖZBEN YELDA EROL GÖKCAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



MUŞ



1. MEHMET EMİN ŞİMŞEK YÜKSEK MÜHENDİS

2. ABDULSELAM ER YÜKSEK EĞİTMEN

3. HALİS SALTIK ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



NEVŞEHİR



1. MUSTAFA AÇIKGÖZ YÜKSEK ECZACI

2. MURAT GÖKTÜRK YÜKSEK AVUKAT

3. EBUBEKİR GİZLİGİDER YÜKSEK AVUKAT



NİĞDE



1. ALPASLAN KAVAKLIOĞLU YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ

2. ERDOĞAN ÖZEGEN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

3. YAŞAR ATAÇ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



ORDU



1. NUMAN KURTULMUŞ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. OKTAY ÇANAK YÜKSEK AVUKAT

3. İHSAN ŞENER YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

4. AYŞE NİLGÜN TOMAKİN YÜKSEK AVUKAT

5. ŞAKİR ÇOBAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



OSMANİYE



1. SUAT ÖNAL YÜKSEK MÜHENDİS

2. MÜCAHİT DURMUŞOĞLU YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

3. MEHMET SARI YÜKSEK EMEKLİ

4. EMİR HASAN ARSLANTAŞ YÜKSEK AVUKAT



RİZE



1. HASAN KARAL YÜKSEK İLAHİYATÇI

2. HİKMET AYAR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

3. OSMAN AŞKIN BAK YÜKSEK MÜHENDİS



SAKARYA



1. AYŞENUR İSLAM YÜKSEK ÖGRETİM ÜYESİ

2. MUSTAFA İSEN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

3. ALİ İHSAN YAVUZ YÜKSEK AVUKAT

4. RECEP UNCUOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS

5. ALİ İNCİ YÜKSEK ÖĞRETMEN

6. RECEP HACIEYÜPOĞLU YÜKSEK AVUKAT

7. BİLGEHAN DOĞRU YÜKSEK DOKTOR



SAMSUN



1. AKİF ÇAĞATAY KILIÇ YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ

2. AHMET DEMİRCAN YÜKSEK DOKTOR

3. FUAT KÖKTAŞ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. ÇİĞDEM KARAASLAN YÜKSEK MİMAR

5. HASAN BASRİ KURT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

6. KAMURAN ÖZDEN YÜKSEK MÜSTEŞAR

7. YILMAZ HOCAOĞLU YÜKSEK AVUKAT

8. HÜSEYİN AVNİ ÇATAL YÜKSEK MÜHENDİS

9. ADEM TUNCER YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



SİİRT



1. YASİN AKTAY YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. HAŞİM TAŞKIRAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

3. ALİ İLBAŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



SİNOP



1. CENGİZ TOKMAK YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. NAZIM MAVİŞ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL



SİVAS



1. İSMET YILMAZ YÜKSEK AVUKAT

2. HİLMİ BİLGİN YÜKSEK AVUKAT

3. SELİM DURSUN YÜKSEK MÜHENDİS

4. ADEM YILDIRIM YÜKSEK AVUKAT

5. YALÇIN ÖZDEMİR YÜKSEK SERBEST / ÖZEL



ŞANLIURFA



1. NUREDDİN NEBATİ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. MEHMET KASIM GÜLPINAR YÜKSEK ÇİFTÇİ

3. SEYİT EYYÜPOĞLU ORTA ÇİFTÇİ

4. MAZHAR BAĞLI YÜKSEK SOSYOLOG

5. HALİL ÖZCAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

6. HAMİDE SÜRÜCÜ YÜKSEK MÜHENDİS

7. AHMET EŞREF FAKIBABA YÜKSEK DOKTOR

8. MEHMET AKYÜREK ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

9. MAHMUT KAÇAR YÜKSEK MÜHENDİS

10. YUSUF EĞİLMEZ YÜKSEK AVUKAT

11. YILDIZ KONAL SÜSLÜ YÜKSEK PİSİKOLOG

12. ABDULLAH YEŞİL YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR



ŞIRNAK



1. ARSLAN TATAR ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. ADNAN ŞIK ORTA SERBEST/ÖZEL

3. LEZGİN ADIYAMAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. RİZGİN BİRLİK ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



TEKİRDAĞ



1. MUSTAFA YEL YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ

2. AYŞE DOĞAN YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

3. METİN AKGÜN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. EYÜP KANAR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

5. HAKAN SUNAL YÜKSEK DOKTOR

6. AHMET ÜZGÜN YÜKSEK ÖĞRETMEN



TOKAT



1. COŞKUN ÇAKIR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. CELİL GÖÇER YÜKSEK DOKTOR

3. FATMA GAYE GÜLER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

4. FATİH AKGÜN YÜKSEK AVUKAT

5. MUSTAFA ARSLAN YÜKSEK AVUKAT



TRABZON



1. SÜLEYMAN SOYLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

2. MUHAMMET BALTA YÜKSEK MÜHENDİS

3. AYŞE SULA KÖSEOĞLU YÜKSEK AVUKAT

4. ADNAN GÜNNAR YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

5. NİHAT TOSUN YÜKSEK DOKTOR

6. SALİH CORA YÜKSEK AVUKAT



TUNCELİ



1. MEHMET TUNÇ YÜKSEK MÜHENDİS

2. ALİ ULVİ SEYREK YÜKSEK AVUKAT



UŞAK



1. MEHMET ALTAY YÜKSEK AVUKAT

2. EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN YÜKSEK MİMAR

3. HÜSEYİN KESKİN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



VAN



1. BURHAN KAYATÜRK YÜKSEK MÜHENDİS

2. ÖMER ÇAHA YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

3. NAHİDE HAKAN YÜKSEK AVUKAT

4. FARUK ALPASLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. HAMDULLAH ŞEVLİ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

6. ÖZGE BURAK DEGER YÜKSEK EĞİTMEN

7. YAKUP ALADAĞ YÜKSEK ÖĞRETMEN

8. NİZAMETTİN AĞAR YÜKSEK MÜŞAVİR



YALOVA



1. FİKRİ DEMİREL YÜKSEK ÖĞRETMEN

2. MEHMET DEMİRHAN ORTA SERBEST/ÖZEL



YOZGAT



1. ABDULKADİR AKGÜL YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

2. ERTUĞRUL SOYSAL YÜKSEK DOKTOR

3. YUSUF BAŞER YÜKSEK AVUKAT

4. İSKENDER MİNAR YÜKSEK AVUKAT



ZONGULDAK



1. HÜSEYİN ÖZBAKIR YÜKSEK SAVCI

2. FARUK ÇATUROĞLU YÜKSEK EKONOMİST

3. ÖZCAN ULUPINAR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

4. EMİNE ÇİFT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. AKIN KAYMAK YÜKSEK EKONOMİST

Cumhuriyet Halk Partisi

ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT

ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ÜNİVERSİTE SERBEST

ADANA 3 İBRAHİM ÖZDİŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

ADANA 4 AYDIN USLUPEHLİVAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

ADANA 5 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN ÜNİVERSİTE DOKTOR

ADANA 6 MÜZEYYEN ŞEVKİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

ADANA 7 RIZA METE ÜNİVERSİTE DOKTOR

ADANA 8 AHMET ADIGÜZEL ÜNİVERSİTE DOKTOR

ADANA 9 ABDULLAH SEDAT DOĞAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

ADANA 10 RUKİYE ÇİNKILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT

ADANA 11 AKİF KEMAL AKAY ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

ADANA 12 MUSTAFA BİLGİLİOĞLU ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

ADANA 13 YÜKSEL KARAASLAN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

ADANA 14 ORHAN SÜMER LİSE SERBEST



ADIYAMAN 1 MEHMET SELÇUK TABAK ÜNİVERSİTE DOKTOR

ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN TUTDERE ÜNİVERSİTE AVUKAT

ADIYAMAN 3 FATMA ULUBEY YÜKSEKOKUL GAZETECİ

ADIYAMAN 4 MEHMET KARAHAN İLKOKUL İŞADAMI

ADIYAMAN 5 KARİP BOZKURT LİSE SERBEST



AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KAYIKCI ÜNİVERSİTE AVUKAT

AFYONKARAHİSAR 2 MEHMET ALİ ECER ÜNİVERSİTE DOKTOR

AFYONKARAHİSAR 3 MEHMET TUĞRUL AKKUŞ LİSE TİCARET

AFYONKARAHİSAR 4 YALÇIN GÖRGÖZ LİSE SERBEST

AFYONKARAHİSAR 5 BEKİR KASAP ÜNİVERSİTE MEMUR



AĞRI 1 CEMİL ERHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

AĞRI 2 MUHAMMED NİDAİ ÖZMEN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

AĞRI 3 MEHMET SIDDIK YEL İLKOKUL EMEKLİ

AĞRI 4 ERKAN SAYAN YÜKSEKOKUL ESNAF



AKSARAY 1 MEHMET ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE ECZACI

AKSARAY 2 HAŞMET TEKİN ÖKÇE ÜNİVERSİTE EMEKLİ

AKSARAY 3 MEHMET ALİ TOPAÇ İLKOKUL EMEKLİ



AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER ÜNİVERSİTE AVUKAT

AMASYA 2 RAMİS TOPAL LİSE İŞADAMI

AMASYA 3 DEVRİM ERSOY ÜNİVERSİTE TİCARET

ANKARA



ANKARA 1. Bölge 1 AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ANKARA 1. Bölge 2 NECATİ YILMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 1. Bölge 3 TEKİN BİNGÖL ÜNİVERSİTE DOKTOR

ANKARA 1. Bölge 4 AYLİN NAZLIAKA ÜNİVERSİTE İŞKADINI

ANKARA 1. Bölge 5 LEVENT GÖK ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 1. Bölge 6 ALİ HAYDAR HAKVERDİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 1. Bölge 7 BÜLENT KUŞOĞLU ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

ANKARA 1. Bölge 8 HİKMET TEPE ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 1. Bölge 9 GAMZE TAŞCIER ÜNİVERSİTE ECZACI

ANKARA 1. Bölge 10 EMRE DOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 1. Bölge 11 SELAHATTİN EMRE ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 1. Bölge 12 DURDU ÖZBOLAT LİSE İŞADAMI

ANKARA 1. Bölge 13 SEMA AKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 1. Bölge 14 KAZIM SÖNMEZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ

ANKARA 1. Bölge 15 FARUK ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE SENDİKACI

ANKARA 1. Bölge 16 ERDOĞAN KILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 1. Bölge 17 BİRSEN TEMİR ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

ANKARA 1. Bölge 18 İLYAS GÜVEN EROĞLU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS



ANKARA 2. Bölge 1 ŞENAL SARIHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 2. Bölge 2 MURAT EMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 2. Bölge 3 AHMET HALUK KOÇ ÜNİVERSİTE DOKTOR

ANKARA 2. Bölge 4 NİHAT YEŞİL ÜNİVERSİTE SERBEST

ANKARA 2. Bölge 5 ALİRIZA ERBAY ÜNİVERSİTE DOKTOR

ANKARA 2. Bölge 6 CELALETTİN KOÇ LİSE İŞADAMI

ANKARA 2. Bölge 7 SEMRA DİNÇER ÜNİVERSİTE EKONOMİST

ANKARA 2. Bölge 8 BARIŞ OZAN VURAL ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 2. Bölge 9 ALİ YILMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANKARA 2. Bölge 10 SERVET ÜNSAL ÜNİVERSİTE DOKTOR

ANKARA 2. Bölge 11 SELMA ERGEN ÜNİVERSİTE SERBEST

ANKARA 2. Bölge 12 HAYDAR DOĞAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ

ANKARA 2. Bölge 13 ABİDİN ŞAHİN YÜKSEK LİSANS AVUKAT

ANKARA 2. Bölge 14 UFUK ATAÇ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS



ANTALYA 1 NİYAZİ NEFİ KARA ÜNİVERSİTE DOKTOR

ANTALYA 2 DENİZ BAYKAL YÜKSEK LİSANS AVUKAT

ANTALYA 3 ÇETİN OSMAN BUDAK ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

ANTALYA 4 MUSTAFA AKAYDIN ÜNİVERSİTE DOKTOR

ANTALYA 5 DEVRİM KÖK YÜKSEKOKUL TURİZMCİ

ANTALYA 6 FİGEN ÇALIKUŞU ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANTALYA 7 RAFET ZEYBEK ÜNİVERSİTE SAVCI

ANTALYA 8 NUSRET BAYAR YÜKSEKOKUL EĞİTİMCİ

ANTALYA 9 DENİZ FİLİZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANTALYA 10 SULTAN YEGEN ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANTALYA 11 SEVİNDİK GİZLİ ÜNİVERSİTE DOKTOR

ANTALYA 12 CAVİT ARI ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANTALYA 13 GÜRKUT ACAR ÜNİVERSİTE AVUKAT

ANTALYA 14 İBRAHİM KESER YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ



ARDAHAN 1 ENSAR ÖĞÜT ÜNİVERSİTE İŞADAMI

ARDAHAN 2 SEZGİN KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI



ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

ARTVİN 2 MUSA ULUTAŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS



AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

AYDIN 2 METİN LÜTFİ BAYDAR ÜNİVERSİTE DOKTOR

AYDIN 3 HÜSEYİN YILDIZ LİSE İŞADAMI

AYDIN 4 MEHMET FATİH ATAY ÜNİVERSİTE AVUKAT

AYDIN 5 TAYFUN TALİPOĞLU ÜNİVERSİTE GAZETECİ

AYDIN 6 FERDA ÇAĞLAR ERKUT YÜKSEK LİSANS İŞLETMECİ

AYDIN 7 FULYA ÜSTÜNDAĞ ÜNİVERSİTE BİYOLOG



BALIKESİR 1 MEHMET TÜM YÜKSEKOKUL İŞADAMI

BALIKESİR 2 AHMET AKIN LİSE SANAYİCİ

BALIKESİR 3 NAMIK HAVUTÇA ÜNİVERSİTE AVUKAT

BALIKESİR 4 FİKRET ŞAHİN ÜNİVERSİTE DOKTOR

BALIKESİR 5 ALİ KEMAL DEVECİLER ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

BALIKESİR 6 ENSAR AYTEKİN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

BALIKESİR 7 İRFAN BARIŞ LİSE EMEKLİ

BALIKESİR 8 İSMAİL AYNUR YÜKSEKOKUL MALİ MÜŞAVİR



BARTIN 1 MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

BARTIN 2 AYSU BANKOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT



BATMAN 1 CELAL AYHAN LİSE İŞADAMI

BATMAN 2 AHMET DURMAZ ORTAOKUL MÜTEAHHİT

BATMAN 3 KEMAL DEMİR İLKOKUL MÜTEAHHİT

BATMAN 4 MENDÜH DOĞRU İLKOKUL SERBEST

BAYBURT 1 MURAT BÜLBÜL LİSE YÖNETİCİ

BAYBURT 2 ÖNAL AŞUT İLKOKUL ÇİFTÇİ

BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN LİSE İŞADAMI

BİLECİK 2 ALİ ÇAĞATAY KARAAHMET ÜNİVERSİTE AVUKAT

BİNGÖL 1 AHMET BAZANCİR LİSE EMEKLİ

BİNGÖL 2 KEMAL SATICI ÜNİVERSİTE EMEKLİ

BİNGÖL 3 HÜSEYİN NEGÜZEL İLKOKUL İŞÇİ

BİTLİS 1 NASİP UYĞAN YÜKSEKOKUL OPERATÖR

BİTLİS 2 MEHMET KAÇAR ORTAOKUL SERBEST

BİTLİS 3 MEVLAN KARABAĞ ORTAOKUL ESNAF



BOLU 1 TANJU ÖZCAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

BOLU 2 YUSUF RENKLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

BOLU 3 MEHMET BURAK COP YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ



BURDUR 1 MEHMET GÖKER ÜNİVERSİTE DOKTOR

BURDUR 2 KADİR KOÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

BURDUR 3 OKAN KURD ÜNİVERSİTE ECZACI

BURSA 1 LALE KARABIYIK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

BURSA 2 CEYHUN İRGİL ÜNİVERSİTE DOKTOR

BURSA 3 ORHAN SARIBAL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

BURSA 4 ERKAN AYDIN ÜNİVERSİTE ECZACI

BURSA 5 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

BURSA 6 MUSTAFA ŞENYURT ÜNİVERSİTE İŞADAMI

BURSA 7 ASÜDE ŞENOL ÜNİVERSİTE AVUKAT

BURSA 8 NURAY ÇOHAN ÜNİVERSİTE MİMAR

BURSA 9 İSMET KARACA ÜNİVERSİTE TURİZMCİ

BURSA 10 TAHİR GÜRHAN AKDOĞAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

BURSA 11 DENİZ BAYKAL ÜNİVERSİTE AVUKAT

BURSA 12 ÖZGÜR ŞAHİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

BURSA 13 NECATİ ŞAHİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

BURSA 14 ŞADİ ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

BURSA 15 ERKAN DÖNMEZ LİSE YÖNETİCİ

BURSA 16 AYŞE ŞAHİN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

BURSA 17 İNAN KESER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

BURSA 18 METİN ÇELİK LİSE ESNAF



ÇANAKKALE 1 MUHARREM ERKEK ÜNİVERSİTE AVUKAT

ÇANAKKALE 2 BÜLENT ÖZ LİSE YÖNETİCİ

ÇANAKKALE 3 AHMET KÜÇÜK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

ÇANAKKALE 4 ALİ SARIBAŞ ÜNİVERSİTE MİMAR



ÇANKIRI 1 MURAT BERAT ATALAY YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

ÇANKIRI 2 İLHAN TEKİN LİSE EMEKLİ



ÇORUM 1 TUFAN KÖSE ÜNİVERSİTE AVUKAT

ÇORUM 2 MUHARREM BOZDOĞAN LİSE ANTRENÖR

ÇORUM 3 DİNÇER SOLMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

ÇORUM 4 SAİM TOPGÜL İLKOKUL SERBEST



DENİZLİ 1 MELİKE BASMACI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

DENİZLİ 2 KAZIM ARSLAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

DENİZLİ 3 GÜLİZAR BİÇER KARACA ÜNİVERSİTE AVUKAT

DENİZLİ 4 ADİL DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT

DENİZLİ 5 AHMET DİVARCI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

DENİZLİ 6 HALİS ÖDEL YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

DENİZLİ 7 ADNAN KESKİN ÜNİVERSİTE AVUKAT



DİYARBAKIR 1 MUHSİN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE EKONOMİST

DİYARBAKIR 2 GÜNDOĞAN MERMUTLUOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

DİYARBAKIR 3 GÜLABİ ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE MİMAR

DİYARBAKIR 4 MURAT UZUN ÜNİVERSİTE ECZACI

DİYARBAKIR 5 MAHMUT AZİZ ŞERAN YÜKSEKOKUL İŞADAMI

DİYARBAKIR 6 ASLI AÇIKGÖZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

DİYARBAKIR 7 MUSTAFA BOZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

DİYARBAKIR 8 AYŞE YELKOVAN ÜNİVERSİTE EMEKLİ

DİYARBAKIR 9 BURHAN ALTAY LİSE EMEKLİ

DİYARBAKIR 10 VEYSİ ERGÜN YÜKSEKOKUL SERBEST



DÜZCE 1 ZAFER TEBER ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

DÜZCE 2 ALİ FUAT ŞAŞOĞLU ÜNİVERSİTE DOKTOR

DÜZCE 3 ÖMER TAŞLI YÜKSEK LİSANS EMEKLİ



EDİRNE 1 OKAN GAYTANCIOĞLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

EDİRNE 2 ERDİN BİRCAN LİSE İŞADAMI

EDİRNE 3 GÜRKAN GÜNESER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS



ELAZIĞ 1 FEYZİ SEPTİOĞLU LİSE MÜTEAHHİT

ELAZIĞ 2 YAŞAR KARABULUT ÜNİVERSİTE EMEKLİ

ELAZIĞ 3 MUSTAFA YAVUZ LİSE GAZETECİ

ELAZIĞ 4 FADİME YILMAZ ÜNİVERSİTE SERBEST



ERZİNCAN 1 ERDOĞAN ÖZYALÇIN ÜNİVERSİTE DOKTOR

ERZİNCAN 2 YALÇIN TANRIVERDİ YÜKSEK LİSANS MEMUR



ERZURUM 1 GONCA AYTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

ERZURUM 2 İSMAİL İME LİSE EMEKLİ

ERZURUM 3 ORHAN BOZKURT ÜNİVERSİTE GAZETECİ

ERZURUM 4 DİLEK SOMUN İLKOKUL SERBEST

ERZURUM 5 ŞABAN OTURGAN ÜNİVERSİTE SERBEST

ERZURUM 6 EDİP CENGİZ YÜKSEKOKUL EMEKLİ



ESKİŞEHİR 1 GAYE USLUER ÜNİVERSİTE DOKTOR

ESKİŞEHİR 2 UTKU ÇAKIRÖZER ÜNİVERSİTE GAZETECİ

ESKİŞEHİR 3 CEMAL OKAN YÜKSEL ÜNİVERSİTE AVUKAT

ESKİŞEHİR 4 ERMAN GÖLET ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

ESKİŞEHİR 5 METİN TOMSUK ÜNİVERSİTE EMEKLİ

ESKİŞEHİR 6 ERDAL ÇAKICIER LİSE İŞADAMI



GAZİANTEP 1 MEHMET ŞEKER ÜNİVERSİTE DOKTOR

GAZİANTEP 2 MEHMET GÖKDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

GAZİANTEP 3 ALİ PERİ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

GAZİANTEP 4 ALİ SAYIN ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

GAZİANTEP 5 ERDAL GEÇİT ÜNİVERSİTE AVUKAT

GAZİANTEP 6 SELİM KARAHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

GAZİANTEP 7 MİRAY ÇANKAYA BULUT ÜNİVERSİTE AVUKAT

GAZİANTEP 8 MUSTAFA ASLAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

GAZİANTEP 9 MAHMUT KOZBAŞ ÜNİVERSİTE VETERİNER

GAZİANTEP 10 ADİLE MERVE ALTINBAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

GAZİANTEP 11 SEMRA HARMAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ

GAZİANTEP 12 AHMET ŞAHİN SEYRAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS



GİRESUN 1 BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU ÜNİVERSİTE ECZACI

GİRESUN 2 SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU ÜNİVERSİTE ECZACI

GİRESUN 3 İBRAHİM AKGÜN LİSE İŞÇİ

GİRESUN 4 BASRİ GÜRSOY ÜNİVERSİTE ECZACI



GÜMÜŞHANE 1 MUSTAFA GÜLTEKİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

GÜMÜŞHANE 2 EDA ÇUBUKÇU ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN



HAKKARİ 1 YAKUP SAMİOĞLU YÜKSEKOKUL MEMUR

HAKKARİ 2 GİYASETTİN KOÇ İLKOKUL İŞADAMI

HAKKARİ 3 KEREM KORKMAZ LİSE SERBEST



HATAY 1 HİLMİ YARAYICI ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

HATAY 2 MEVLÜT DUDU ÜNİVERSİTE AVUKAT

HATAY 3 SERKAN TOPAL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

HATAY 4 BİROL ERTEM ÜNİVERSİTE DOKTOR

HATAY 5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU ÜNİVERSİTE DOKTOR

HATAY 6 SUZAN ALHASOĞLU LİSE MUHASEBECİ

HATAY 7 SONAY AYKUT ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

HATAY 8 MEHMET GÖZEL LİSE TİCARET

HATAY 9 BİLGEN DUMAN ÜNİVERSİTE KİMYAGER

HATAY 10 DÖNDÜ DİLAN BEDİR ÜNİVERSİTE ECZACI



IĞDIR 1 ADİL AŞIRIM ÜNİVERSİTE MÜHENDİS



ISPARTA 1 İRFAN BAKIR ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

ISPARTA 2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK ÜNİVERSİTE ECZACI

ISPARTA 3 MUSTAFA CEYHAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

ISPARTA 4 İZZET BEYDOĞAN ORTAOKUL ÇİFTÇİ

İSTANBUL



İSTANBUL 1. Bölge 1 ŞAFAK PAVEY YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

İSTANBUL 1. Bölge 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ

İSTANBUL 1. Bölge 3 GÜRSEL TEKİN LİSE YÖNETİCİ

İSTANBUL 1. Bölge 4 BARIŞ YARKADAŞ LİSE GAZETECİ

İSTANBUL 1. Bölge 5 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ YÜKSEK LİSANS MALİYECİ

İSTANBUL 1. Bölge 6 MAHMUT TANAL ÜNİVERSİTE AVUKAT

İSTANBUL 1. Bölge 7 İLHAN KESİCİ YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS

İSTANBUL 1. Bölge 8 OĞUZ KAAN SALICI ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİ

İSTANBUL 1. Bölge 9 İHSAN ÖZKES YÜKSEK LİSANS MÜFTÜ

İSTANBUL 1. Bölge 10 ONURSAL ADIGÜZEL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 1. Bölge 11 ALİ ÖZCAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 1. Bölge 12 METİN AĞIRMAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 1. Bölge 13 KADİR GÖKMEN ÖĞÜT ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

İSTANBUL 1. Bölge 14 CEM HAYDAR BEKTAŞ YÜKSEK LİSANS EKONOMİST

İSTANBUL 1. Bölge 15 BİRSEN TURSUN DEMİREL ÜNİVERSİTE DOKTOR

İSTANBUL 1. Bölge 16 İRFAN KARACAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

İSTANBUL 1. Bölge 17 BERHAN ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS YÖNETMEN

İSTANBUL 1. Bölge 18 DERYA ŞENTÜRK ÜNİVERSİTE EKONOMİST

İSTANBUL 1. Bölge 19 MUSTAFA CAN ATAKLI ÜNİVERSİTE GAZETECİ

İSTANBUL 1. Bölge 20 NECDET SARAÇ ÜNİVERSİTE GAZETECİ

İSTANBUL 1. Bölge 21 HASAN UZUNYAYLA ORTAOKUL İŞADAMI

İSTANBUL 1. Bölge 22 OSMAN TANEY KORUTÜRK ÜNİVERSİTE EMEKLİ

İSTANBUL 1. Bölge 23 İLKAY ORHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

İSTANBUL 1. Bölge 24 ERKAN BAŞBOĞA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İSTANBUL 1. Bölge 25 İRFAN HÜSEYİN YILDIZ YÜKSEK LİSANS MALİ MÜŞAVİR

İSTANBUL 1. Bölge 26 NURETTİN SARIBAL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 1. Bölge 27 HÜSNİYE KAYA ÜNİVERSİTE TURİZMCİ

İSTANBUL 1. Bölge 28 ÖZGEN NAMA ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

İSTANBUL 1. Bölge 29 SÜLEYMAN GÜZEL ORTAOKUL YÖNETİCİ

İSTANBUL 1. Bölge 30 YAŞAR HASAN YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE DOKTOR

İSTANBUL 1. Bölge 31 DOĞAN ÇAKMAK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS



İSTANBUL 2. Bölge 1 SELİNA DOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

İSTANBUL 2. Bölge 2 AYKUT ERDOĞDU ÜNİVERSİTE DENETÇİ

İSTANBUL 2. Bölge 3 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU YÜKSEK LİSANS AVUKAT

İSTANBUL 2. Bölge 4 DURSUN ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS EMEKLİ

İSTANBUL 2. Bölge 5 SÜLEYMAN SENCER AYATA YÜKSEK LİSANS SOSYOLOG

İSTANBUL 2. Bölge 6 GÜLAY YEDEKCİ ARSLAN ÜNİVERSİTE MİMAR

İSTANBUL 2. Bölge 7 KADRİ ENİS BERBEROĞLU ÜNİVERSİTE EKONOMİST

İSTANBUL 2. Bölge 8 DİDEM ENGİN YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS

İSTANBUL 2. Bölge 9 MUSTAFA SARIGÜL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

İSTANBUL 2. Bölge 10 YÜKSEL MANSUR KILINÇ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

İSTANBUL 2. Bölge 11 CENGİZ ALP YÜKSEK LİSANS DOKTOR

İSTANBUL 2. Bölge 12 ÇETİN SOYSAL LİSE EMEKLİ

İSTANBUL 2. Bölge 13 MELDA ONUR ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

İSTANBUL 2. Bölge 14 HÜLYA ÇİĞDEM ANAD İBRAHİMHAKKIOĞLU ÜNİVERSİTE GAZETECİ

İSTANBUL 2. Bölge 15 GÜL YÜKSEL ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİ

İSTANBUL 2. Bölge 16 ZEYNEL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT

İSTANBUL 2. Bölge 17 İNAN GÜNEY YÜKSEK LİSANS MALİ MÜŞAVİR

İSTANBUL 2. Bölge 18 DURSUN BULUT ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 2. Bölge 19 ÖZGÜR KOÇAK YÜKSEKOKUL İŞADAMI

İSTANBUL 2. Bölge 20 MEHMET ERCAN KARAKAŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 2. Bölge 21 GÜVEN KARATAŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

İSTANBUL 2. Bölge 22 SEYFULLAH BEYSÜLEN ÜNİVERSİTE EMEKLİ

İSTANBUL 2. Bölge 23 MUSTAFA OZAN ŞER ÜNİVERSİTE İŞADAMI

İSTANBUL 2. Bölge 24 TEVFİK CEM TÜZÜN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 2. Bölge 25 MEHMET SEVİGEN LİSE İŞADAMI

İSTANBUL 2. Bölge 26 HÜLYA GÜNTAŞ YÜKSEKOKUL ÖĞRETMEN



İSTANBUL 3. Bölge 1 BİHLUN TAMAYLIGİL ÜNİVERSİTE EKONOMİST

İSTANBUL 3. Bölge 2 İLHAN CİHANER ÜNİVERSİTE AVUKAT

İSTANBUL 3. Bölge 3 ENGİN ALTAY ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

İSTANBUL 3. Bölge 4 ALİ ŞEKER ÜNİVERSİTE DOKTOR

İSTANBUL 3. Bölge 5 ERDOĞAN TOPRAK YÜKSEKOKUL YÖNETİCİ

İSTANBUL 3. Bölge 6 EREN ERDEM LİSE GAZETECİ

İSTANBUL 3. Bölge 7 MURAT ÖZÇELİK ÜNİVERSİTE EMEKLİ

İSTANBUL 3. Bölge 8 ZEYNEL EMRE ÜNİVERSİTE AVUKAT

İSTANBUL 3. Bölge 9 MEHMET BEKAROĞLU ÜNİVERSİTE DOKTOR

İSTANBUL 3. Bölge 10 SİBEL ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İSTANBUL 3. Bölge 11 EMİNE GÜLİZAR EMECAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 3. Bölge 12 EFKAN BOLAÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT

İSTANBUL 3. Bölge 13 ÖZGÜR KARABAT ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

İSTANBUL 3. Bölge 14 SÜLEYMAN ÇELEBİ İLKOKUL SENDİKACI

İSTANBUL 3. Bölge 15 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

İSTANBUL 3. Bölge 16 ERHAN BOZAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

İSTANBUL 3. Bölge 17 TÜLAY ATEŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

İSTANBUL 3. Bölge 18 MEHTAP ALBAYRAK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 3. Bölge 19 RIZA AKPOLAT ÜNİVERSİTE TURİZMCİ

İSTANBUL 3. Bölge 20 HÜSEYİN AYDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI

İSTANBUL 3. Bölge 21 KEMAL ÇEBİ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI

İSTANBUL 3. Bölge 22 NURCAN ŞANLI YÜKSEKOKUL İŞKADINI

İSTANBUL 3. Bölge 23 ŞAHANIM METER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 3. Bölge 24 TAŞKAN UYSAL LİSE SERBEST

İSTANBUL 3. Bölge 25 İBRAHİM YENER ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

İSTANBUL 3. Bölge 26 YEGÂNE GÜLEY YÜKSEK LİSANS AVUKAT

İSTANBUL 3. Bölge 27 HÜSEYİN AKSU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

İSTANBUL 3. Bölge 28 KEMAL DENİZ BOZKURT ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSTANBUL 3. Bölge 29 SELAMİ DEĞİRMENCİ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

İSTANBUL 3. Bölge 30 SELÇUK MÜSNAT HAZİNEDAR LİSE SERBEST

İSTANBUL 3. Bölge 31 ALİ ULVİ GÖKBULAK ÜNİVERSİTE EKONOMİST

İZMİR



İZMİR 1. Bölge 1 SELİN SAYEK BÖKE ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI

İZMİR 1. Bölge 2 MUSA ÇAM ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

İZMİR 1. Bölge 3 AHMET TUNCAY ÖZKAN ÜNİVERSİTE GAZETECİ

İZMİR 1. Bölge 4 TACETTİN BAYIR LİSE İŞADAMI

İZMİR 1. Bölge 5 ÖZCAN PURÇU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

İZMİR 1. Bölge 6 ALİ YİĞİT LİSE İŞLETMECİ

İZMİR 1. Bölge 7 MURAT BAKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

İZMİR 1. Bölge 8 MUHSİN KURT LİSE İŞADAMI

İZMİR 1. Bölge 9 ALİ HIDIR ULUDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

İZMİR 1. Bölge 10 EDNAN ARSLAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İZMİR 1. Bölge 11 SABRİ ERGÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT

İZMİR 1. Bölge 12 SEVDA ERDAN KILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT

İZMİR 1. Bölge 13 TURGAY BOZOĞLU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST



İZMİR 2. Bölge 1 ZEYNEP ALTIOK ÜNİVERSİTE YAZAR

İZMİR 2. Bölge 2 KEMAL KILIÇDAROĞLU ÜNİVERSİTE HESAP UZMANI

İZMİR 2. Bölge 3 ZEKERİYA TEMİZEL ÜNİVERSİTE EKONOMİST

İZMİR 2. Bölge 4 MUSTAFA ALİ BALBAY ÜNİVERSİTE GAZETECİ

İZMİR 2. Bölge 5 AYTUN ÇIRAY ÜNİVERSİTE DOKTOR

İZMİR 2. Bölge 6 ATİLA SERTEL ÜNİVERSİTE GAZETECİ

İZMİR 2. Bölge 7 KAMİL OKYAY SINDIR ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR 2. Bölge 8 ALİ ENGİN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

İZMİR 2. Bölge 9 HÜSEYİN SEZER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İZMİR 2. Bölge 10 ÜLKÜMEN RODOPLU ÜNİVERSİTE DOKTOR

İZMİR 2. Bölge 11 ALİ KEMAL ELİTAŞ ÜNİVERSİTE TEKNİSYEN

İZMİR 2. Bölge 12 TAHA OKAN ÜNİVERSİTE DOKTOR

İZMİR 2. Bölge 13 NURGÜL UÇAR AKTUĞ ÜNİVERSİTE GAZETECİ



KAHRAMANMARAŞ 1 KAMİL DALKARA LİSE SANAYİCİ

KAHRAMANMARAŞ 2 AYŞE NİLDEN BAYAZIT POSTALCI ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

KAHRAMANMARAŞ 3 EYLEM ÇAĞRAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ 4 HİLMİ EMRE KAZANCI ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

KAHRAMANMARAŞ 5 KİBAR ÖZDEMİR LİSE İŞLETMECİ

KAHRAMANMARAŞ 6 SELİM SÜMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ 7 FATİH VİCDAN LİSE MUHASEBECİ

KAHRAMANMARAŞ 8 DURAN ÖZDAL ÜNİVERSİTE İŞADAMI



KARABÜK 1 CEVDET AKAY YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

KARABÜK 2 MUSTAFA AKAY YÜKSEKOKUL GAZETECİ



KARAMAN 1 MUSTAFA CEM KAĞNICI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

KARAMAN 2 UYGAR TALAY ÜNİVERSİTE ECZACI



KARS 1 ZEKİ NACİTARHAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

KARS 2 ERKAN KARAGÖZ ÜNİVERSİTE HUKUKÇU

KARS 3 AYSEL SADAK İLTAŞ YÜKSEK LİSANS GAZETECİ



KASTAMONU 1 AHMET CANER YENİDÜNYA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

KASTAMONU 2 HASAN ŞEN YÜKSEKOKUL EMEKLİ

KASTAMONU 3 YILMAZ KARAKOÇ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI



KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK YÜKSEK LİSANS DOKTOR

KAYSERİ 2 ALİ PAŞA TAN ÜNİVERSİTE MALİYECİ

KAYSERİ 3 AŞKIN GENÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

KAYSERİ 4 FEYZULLAH KESKİN ÜNİVERSİTE SERBEST

KAYSERİ 5 TÜLİN TEMEL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

KAYSERİ 6 MUSTAFA ASLAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

KAYSERİ 7 AYHAN GÜLSOY ÜNİVERSİTE EMEKLİ

KAYSERİ 8 MUSTAFA UTKU SARI ÜNİVERSİTE AVUKAT

KAYSERİ 9 NAHİDE SEVGİ YALÇIN YÜKSEKOKUL EMEKLİ



KIRIKKALE 1 MURAT ÇAKIRCA ÜNİVERSİTE AVUKAT

KIRIKKALE 2 ZİYA KAVLAK ÜNİVERSİTE AVUKAT

KIRIKKALE 3 HACI ARAP KARADURMUŞ YÜKSEKOKUL EMEKLİ

KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN ÜNİVERSİTE MİMAR

KIRKLARELİ 2 VECDİ GÜNDOĞDU İLKOKUL ESNAF

KIRKLARELİ 3 MEHMET TUNA SOYKAN ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ



KIRŞEHİR 1 YILMAZ ZENGİN İLKOKUL İŞADAMI

KIRŞEHİR 2 RİFAT ERTEM ÜNİVERSİTE NOTER



KİLİS 1 MEHMET AKİF PERKER ÜNİVERSİTE ESNAF

KİLİS 2 ÖKKAŞ ASLANTAŞ ORTAOKUL EMEKLİ



KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET ÜNİVERSİTE AVUKAT

KOCAELİ 2 HAYDAR AKAR ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

KOCAELİ 3 TAHSİN TARHAN YÜKSEKOKUL İŞADAMI

KOCAELİ 4 TURAN DUMLU ÜNİVERSİTE ECZACI

KOCAELİ 5 CUMA KARAVAR LİSE İŞADAMI

KOCAELİ 6 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

KOCAELİ 7 AYHAN MUTLU ÜNİVERSİTE DOKTOR

KOCAELİ 8 RASİM MERİÇ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

KOCAELİ 9 ASUDE FIRAT ÖZKAN LİSE İŞLETMECİ

KOCAELİ 10 KEMAL NİŞANCI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

KOCAELİ 11 SABRİYE ŞAHİN LİSE EMEKLİ



KONYA 1 MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT ÜNİVERSİTE DOKTOR

KONYA 2 GÜLSÜM FİLORİNALI ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

KONYA 3 MEHMET TURGAY BİLGE ÜNİVERSİTE AVUKAT

KONYA 4 ALİ CEMAL CÖMERT ÜNİVERSİTE VETERİNER

KONYA 5 MEHMET ALİ ÜNAL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

KONYA 6 ALİ SAYAR ÜNİVERSİTE DOKTOR

KONYA 7 DENİZ İNDİBİ ÇELİK ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

KONYA 8 HÜSEYİN YAĞCI ÜNİVERSİTE TİCARET

KONYA 9 SAİM SEZEN YÜKSEK LİSANS EMEKLİ

KONYA 10 ALİ TEKİŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

KONYA 11 MUSA GÖKÇE LİSE TEKNİSYEN

KONYA 12 EMİNE BALIK ÜNİVERSİTE AVUKAT

KONYA 13 MEHMET GAYRETLİ LİSE YÖNETİCİ

KONYA 14 MEHMET TOPBAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT



KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP ÜNİVERSİTE DOKTOR

KÜTAHYA 2 MEHMET AYDIN UZUN ORTAOKUL İŞADAMI

KÜTAHYA 3 FİSUN YILDIZ LİSE EV HANIMI

KÜTAHYA 4 İBRAHİM SOLMAZ YÜKSEK LİSANS EMEKLİ



MALATYA 1 VELİ AĞBABA ÜNİVERSİTE İŞADAMI

MALATYA 2 HULİSİ PORGALI LİSE İŞADAMI

MALATYA 3 BERNA KARADAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

MALATYA 4 MEMBA KUŞCU ÜNİVERSİTE AVUKAT

MALATYA 5 YUSUF SÜRÜCÜ ÜNİVERSİTE AVUKAT

MALATYA 6 ETEM KÖRÜKMEZ LİSE İŞADAMI



MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL ÜNİVERSİTE ECZACI

MANİSA 2 MAZLUM NURLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

MANİSA 3 TUR YILDIZ BİÇER ÜNİVERSİTE DOKTOR

MANİSA 4 MUSTAFA BAŞGÜLŞEN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

MANİSA 5 SABRİ TEMEL LİSE ESNAF

MANİSA 6 SAKİNE ÖZ ÜNİVERSİTE MİMAR

MANİSA 7 ABDULLAH SAKA ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

MANİSA 8 HASAN ÖREN LİSE İŞADAMI

MANİSA 9 SANİYE AĞGÜL ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ



MARDİN 1 MEHMET ÇİFTSÜREN LİSE ESNAF

MARDİN 2 MUHAMMED OLĞAÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

MARDİN 3 ÖZLEM KARAMAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ

MARDİN 4 MEHMET FIRAT İNAL ÜNİVERSİTE SERBEST

MARDİN 5 HAMZE EFE İLKOKUL EMEKLİ

MARDİN 6 AYDIN PAKSAK ORTAOKUL ESNAF



MERSİN 1 HÜSEYİN ÇAMAK ÜNİVERSİTE DOKTOR

MERSİN 2 DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

MERSİN 3 AYTUĞ ATICI ÜNİVERSİTE DOKTOR

MERSİN 4 MUSTAFA BAYSAN LİSE SANAYİCİ

MERSİN 5 SERDAL KUYUCUOĞLU YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS

MERSİN 6 SİBEL GAZİ TABEL YÜKSEK LİSANS ŞEHİR PLANCISI

MERSİN 7 EBRU ÇALIŞKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

MERSİN 8 SEYİT ÖZANANAR ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

MERSİN 9 ALİ KOÇ ORTAOKUL İŞADAMI

MERSİN 10 NEVİN ZAİMOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

MERSİN 11 CELAL ÇELİK YÜKSEK LİSANS EMEKLİ



MUĞLA 1 AKIN ÜSTÜNDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

MUĞLA 2 ÖMER SÜHA ALDAN ÜNİVERSİTE HUKUKÇU

MUĞLA 3 NURETTİN DEMİR ÜNİVERSİTE DOKTOR

MUĞLA 4 BURAK ERBAY ÜNİVERSİTE AVUKAT

MUĞLA 5 EMRAH DOĞU ORTAOKUL TURİZMCİ

MUĞLA 6 SÜLEYMAN GİRGİN ÜNİVERSİTE İŞÇİ



MUŞ 1 ŞEMSETTİN ONULER LİSE ESNAF

MUŞ 2 FEVZİ GÜMÜŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

MUŞ 3 YILDIRIM PAÇAL LİSE SERBEST



NEVŞEHİR 1 HİLMİ BÜLENT TEKİNER ÜNİVERSİTE SERBEST

NEVŞEHİR 2 CUMA YORGANCI ÜNİVERSİTE DOKTOR

NEVŞEHİR 3 OSMAN FAHRİ ERTİK ÜNİVERSİTE EMEKLİ



NİĞDE 1 DOĞAN ŞAFAK ÜNİVERSİTE TURİZMCİ

NİĞDE 2 SEVGİ ÖZBEK ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

NİĞDE 3 RAMAZAN ERTAN LİSE İŞADAMI



ORDU 1 SEYİT TORUN ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI

ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL ÜNİVERSİTE DOKTOR

ORDU 3 İDRİS YILDIZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

ORDU 4 İSA YAZICI LİSE İŞLETMECİ

ORDU 5 OSMAN GÜNGÖR YÜKSEKOKUL İŞADAMI



OSMANİYE 1 NİHAT ÇERÇİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

OSMANİYE 2 MURAT KOLUÇOLAK YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS

OSMANİYE 3 SERPİL DÜZGÜN LİSE EV HANIMI

OSMANİYE 4 HATİCE ERDUR YÜKSEKOKUL EMEKLİ



RİZE 1 KENAN BIYIK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

RİZE 2 TAHSİN OCAKLI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

RİZE 3 CANDAN EYÜBOĞLU ÜNİVERSİTE EMEKLİ



SAKARYA 1 ENGİN ÖZKOÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

SAKARYA 2 HÜSEYİN AVNİ ŞAHİN LİSE MÜTEAHHİT

SAKARYA 3 ERDOĞAN ISIR ÜNİVERSİTE ESNAF

SAKARYA 4 AYHAN BAL ÜNİVERSİTE SERBEST

SAKARYA 5 ELİF ASİYE BAŞER YÜKSEK LİSANS ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SAKARYA 6 AYŞE KILIÇ ÜNİVERSİTE EMEKLİ

SAKARYA 7 ENİS CEYLAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS



SAMSUN 1 KEMAL ZEYBEK LİSE İŞADAMI

SAMSUN 2 HAYATİ TEKİN ÜNİVERSİTE MİMAR

SAMSUN 3 NESLİHAN HANCIOĞLU ÜNİVERSİTE EMEKLİ

SAMSUN 4 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

SAMSUN 5 ŞABAN SEVİNÇ ÜNİVERSİTE GAZETECİ

SAMSUN 6 FATMA NECİLE ÇOKAY ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

SAMSUN 7 ATIF TOMRUKÇU YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS

SAMSUN 8 ŞEVKİ YILMAZ İLKOKUL MÜTEAHHİT

SAMSUN 9 MEHMET ATALAY ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ



SİİRT 1 FIRAT SOYSAL LİSE SERBEST

SİİRT 2 CİNDİ EREN LİSE EMEKLİ

SİİRT 3 KAMİLE BALCI LİSE ANTRENÖR



SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST

SİNOP 2 MUSTAFA ACUN LİSE EMEKLİ



SİVAS 1 ALİ AKYILDIZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

SİVAS 2 HAYDAR GÖLBAŞI YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ

SİVAS 3 ULAŞ KARASU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

SİVAS 4 BAKİ ÇOBAN ÜNİVERSİTE DOKTOR

SİVAS 5 İSMAİL ŞAHİN ÜNİVERSİTE AVUKAT



ŞANLIURFA 1 ALİ MURAT BUCAK LİSE TİCARET

ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

ŞANLIURFA 3 RESUL BEBE ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

ŞANLIURFA 4 SEDAT SAĞIR ÜNİVERSİTE İŞADAMI

ŞANLIURFA 5 İSMAİL BAHÇACI ÜNİVERSİTE EMEKLİ

ŞANLIURFA 6 MAHMUT HAN ŞAHİN LİSE SERBEST

ŞANLIURFA 7 AKİLE YEKTAŞ LİSE HEMŞİRE

ŞANLIURFA 8 MUZAFFER YİĞİTBAŞI LİSE GAZETECİ

ŞANLIURFA 9 KEMAL EŞSİZ LİSE ESNAF

ŞANLIURFA 10 AHMET HELVACI LİSE SERBEST

ŞANLIURFA 11 LÜTFÜ KÜÇÜKBAYRAK LİSE ÇİFTÇİ

ŞANLIURFA 12 CANER ÇAMLIBEL ORTAOKUL SERBEST



ŞIRNAK 1 ABDULLAH GÜKÇE ORTAOKUL SERBEST

ŞIRNAK 2 AGİT AYKUT İLKOKUL SERBEST

ŞIRNAK 3 HAVA ADİYAMAN İLKOKUL EV HANIMI

ŞIRNAK 4 ŞAHİN ZİREK İLKOKUL SERBEST



TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK ÜNİVERSİTE EKONOMİST

TEKİRDAĞ 2 CANDAN YÜCEER ÜNİVERSİTE DOKTOR

TEKİRDAĞ 3 EMRE KÖPRÜLÜ ÜNİVERSİTE AVUKAT

TEKİRDAĞ 4 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS

TEKİRDAĞ 5 ARZU MANDALI SUCU YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

TEKİRDAĞ 6 ŞERAFETDİN TERZİ ÜNİVERSİTE EMEKLİ



TOKAT 1 ORHAN DÜZGÜN ÜNİVERSİTE DOKTOR

TOKAT 2 GÜLPERİ COŞAR ÜNİVERSİTE EMEKLİ

TOKAT 3 MİNE BAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

TOKAT 4 SİNAN YAVUZ YAVAŞ YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS

TOKAT 5 TAHİR YILDIRIM LİSE EMEKLİ



TRABZON 1 HALUK PEKŞEN ÜNİVERSİTE AVUKAT

TRABZON 2 ALİ TÜREN ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS

TRABZON 3 AHMET KAYA ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

TRABZON 4 MURAT ÖZÇİLİNGİR ÜNİVERSİTE ESNAF

TRABZON 5 YAVUZ KARAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

TRABZON 6 MUSTAFA AYDIN ÜNİVERSİTE UZMAN



TUNCELİ 1 SANİYE BARUT ÜNİVERSİTE AVUKAT

TUNCELİ 2 GÜRSEL EROL LİSE SERBEST



UŞAK 1 ÖZKAN YALIM LİSE SERBEST

UŞAK 2 İSMET AKIN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

UŞAK 3 MUSTAFA AYDIN ÜNİVERSİTE VETERİNER



VAN 1 NADİR KARTAL ÜNİVERSİTE ECZACI

VAN 2 ERKAN NÜKTE ÜNİVERSİTE ECZACI

VAN 3 GÜRGİN ASLAN YÜKSEKOKUL TEKNİKER

VAN 4 HATİCE GÜLENOĞLU LİSE SERBEST

VAN 5 GÜLCAN İNCE LİSE SERBEST

VAN 6 HAYRULLAH IRTAK LİSE ESNAF

VAN 7 ABUBEKİR YEŞİLOVA ÜNİVERSİTE SOSYOLOG

VAN 8 MUHTAR ERDOĞAN LİSE SERBEST



YALOVA 1 MUHARREM İNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

YALOVA 2 MURAT OCAK ORTAOKUL SERBEST

YOZGAT 1 HASAN ASLAN NURDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI

YOZGAT 2 ZEYNEP KILINÇARSLAN LİSE İŞKADINI

YOZGAT 3 GÜLHANIM CEYLAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ

YOZGAT 4 HATİCE AÇIKGÖZ LİSE EV HANIMI



ZONGULDAK 1 ŞERAFETTİN TURPCU ÜNİVERSİTE MİMAR

ZONGULDAK 2 ÜNAL DEMİRTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

ZONGULDAK 3 DENİZ YAVUZYILMAZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

ZONGULDAK 4 HARUN AKIN LİSE İŞADAMI

ZONGULDAK 5 ALİ İHSAN KÖKTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT

Milliyetçi Hareket Partisi

ADANA

1 MEVLÜT KARAKAYA, DOKTORA, ÖĞRETİM ÜYESİ / BÜROKRAT

2 MUHARREM VARLI, ÜNİVERSİTE, EĞİTİMCİ

3 SEYFETTİN YILMAZ, ÜNİVERSİTE, ORMAN MÜHENDİSİ

4 ABDULKADİR YUVALI, ÜNİVERSİTE, ÖĞRETİM ÜYESİ

5 ALİ AYDIN, ÜNİVERSİTE, SUBAY EMEKLİ GENERAL

6 ALİ DEMİR, YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM

7 DEMET ÇARDAK, ÜNİVERSİTE, TIP DOKTORU

8 SİNAN GÜL, ÜNİVERSİTE, ZİRAAT MÜHENDİSİ

9 MEHMET ALİ ARSLAN, ÜNİVERSİTE, KAMU GÖREVLİSİ

10 ADEM GÜNDOĞAN, ÜNİVERSİTE, TIP DOKTORU

11 NESLİHAN UZUN, ÜNİVERSİTE, FİZYOTERAPİST

12 İSA AYANOĞLU, ÜNİVERSİTE, AVUKAT

13 AYLA EMRAHOĞLU, YÜKSEK LİSANS, TEKSTİLCİ / YÖNETİCİ

14 BURAK YİĞENOĞLU, ÜNİVERSİTE, TIP DOKTORU



ADIYAMAN

1 RECEP KILIÇ, ÜNİVERSİTE, AVUKAT

2 EMİN ACAR, LİSE, EMEKLİ

3 REMZİYE YAVUZ, ORTAOKUL, EMEKLİ İŞÇİ

4 AHMET KARA, LİSE, EMNİYET MENSUBU BAŞKOMİSER

AFYON

1 MEHMET PARSAK, DOKTORA, AVUKAT

2 AZİZ ASLAN, ÜNİVERSİTE, MALİ MÜŞAVİR

3 FATİH ÇETİNKAYA, YÜKSEK LİSANS, ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

4 İSMAİL ELİBOL, ÜNİVERSİTE, İŞADAMI

5 ABDİL DEMİRAL, ÜNİVERSİTE, SARRAF

AĞRI

1 MUSTAFA ÖRÜ, ORTAOKUL, MÜTEAHHİT

2 BİLAL YAŞAR, ORTAOKUL, ESNAF

3 MURAT ÇİFTÇİ LİSE KAMU GÖREVLİSİ

4 MEHMET YILDIRIM ÜNİVERSİTE İŞÇİ



AMASYA

1 MEHMET SARI YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİSİ

2 SADIK ASLAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 TURAN GÜRDOĞAN YÜKSEK LİSANS ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ



ANKARA 1. BÖLGE

1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

2 ZÜHAL TOPÇU DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

3 MUSTAFA ERDEM ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

4 ERKAN HABERAL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

5 NEVZAT AYPEK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

6 BİRCAN AKYILDIZ ÜNİVERSİTE SENDİKACI

7 SULTAN GÜNDÜZ ÜNİVERSİTE PEYZAJ MİMARI

8 AYŞE SİBEL ERSOY ÜNİVERSİTE ECZACI

9 İBRAHİM ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

10 AYTAÇ ÖZEL YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ

11 ESİN GÜREL ÜNİVERSİTE AVUKAT

12 ŞENER BEŞİROĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

13 ŞAHİN ÖNALAN ÜNİVERSİTE BİYOLOG

14 UMUTCAN GÜNER KAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ

15 ALİ KELEŞ LİSE İŞADAMI

16 ÜLKÜ GÖK GÜVEN ÜNİVERSİTE AVUKAT

17 PINAR GÜNSEVEN GÜLSOY ÜNİVERSİTE MİMAR

18 İBRAHİM KUŞ LİSE İŞADAMI

ANKARA 2. BÖLGE

1 ŞEFKAT ÇETİN ÜNİVERSİTE EMEKLİ

2 MUSTAFA MİT ÜNİVERSİTE TİCARET

3 HAMİT AYANOĞLU ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

4 YAŞAR YILDIRIM LİSE İŞADAMI

5 MEHMET DAMAR ÜNİVERSİTE EMEKLİ SAYIŞTAY BAŞKANI

6 GÜL GÜLSER KILIÇARSLAN YÜKSEKOKUL GAZETECİ

7 MEHMET ALİ TANRIVERDİ LİSE İŞADAMI

8 ALPARSLAN SUCU ÜNİVERSİTE AVUKAT

9 TAYFUN ÜNAL YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

10 MELTEM HATİCE ULUÇ ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

11 HİKMET DURGUT ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

12 TÜMER ZEYTİN ÜNİVERSİTE AVUKAT

13 FATİH GÖZÜM LİSE MÜTEAHHİT

14 BAYRAMALİ TEMİZER YÜKSEKOKUL GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISI

ANTALYA

1 MEHMET GÜNAL DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

2 AHMET SELİM YURDAKUL ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 TARKAN AKILLI ÜNİVERSİTE İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

4 ADEM USLU ÜNİVERSİTE MÜLKİ İDARE AMİRİ

5 CAFER UYAR YÜKSEKOKUL EMEKLİ ÖĞRETMEN

6 CENGİZHAN GÖKÖZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 TOLGA ALICI LİSE İŞADAMI

8 GÖKHAN KURŞUNLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

9 METİN ÖZKAN ORTAOKUL GAZETECİ

10 MUSTAFA ALPEREN EROL ÜNİVERSİTE AVUKAT

11 NEŞE GÜL ÜNİVERSİTE ÖZEL İŞLETME MÜDÜRÜ

12 HASAN BÖLÜCEK YÜKSEKOKUL JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

13 GÜRAY PARLAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

14 TURGUT BUCAK LİSE ESNAF

ARTVİN

1 MUHAMMET ALTUNAL ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 RAFET ABAY İLKÖĞRETİM MÜTEAHHİT

AYDIN

1 ALİ UZUNIRMAK LİSE İŞADAMI

2 HAYRİ GÜLEÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 HÜSEYİN KARAGÖZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 DENİZ DEPBOYLU ÜNİVERSİTE PSİKOLOJİK DANIŞMAN

5 FEVZİ KÖSE ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ

6 HİLMİ BOLATOĞLU YÜKSEK LİSANS REKABET BAŞUZMANI

7 KADRİ DÜLGER ÜNİVERSİTE AVUKAT

BALIKESİR

1 İSMAİL OK ÜNİVERSİTE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

2 RECEP ÇETİN YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

3 RAFET ÇETİNEL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

4 MEHMET DURAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

5 ADNAN ÇELEBİ ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT

6 MEHMET AĞAR ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

7 TUNCAY KILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT

8 KEMAL GİRGİN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ / ORGANİZATÖR

BİLECİK

1 BAHATTİN ŞEKER LİSE TÜCCAR

2 HÜSEYİN ŞENSOY ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

BİNGÖL

1 HASAN KIZILBOĞA ORTAOKUL SERBEST

2 RAGIP TÜMEN İLKOKUL SERBEST

3 MUHİTTİN SATIK LİSE SERBEST

BİTLİS

1 METİN TAŞDEMİR LİSE MÜTEAHHİT

2 ARİF ÖZER YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

3 MELİHŞAH BUDAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

BOLU

1 ŞÜKRÜ GÜLEZ LİSE TİCARET



BURDUR

1 ALPARSLAN AHMET DURSUN ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 ALİ İSRA GÜNGÖR ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

3 METİN IŞILDAR ÜNİVERSİTE İŞADAMI



BURSA

1 İSMET BÜYÜKATAMAN YÜKSEK LİSANS EĞİİTMCİ

2 KADİR KOÇDEMİR DOKTORA VALİ

3 TEVFİK TOPÇU LİSE İŞADAMI

4 FEVZİ ZIRHLIOĞLU ÜNİVERSİTE MATBAACI

5 FİKRET FİDAN KARA HARP OKULU EMEKLİ SUBAY

6 HASAN TOKTAŞ ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ

7 ALİ HAYRİ OZAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN /İŞADAMI

8 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU YÜKSEK LİSANS SENDİKACI / ÖĞRETMEN

9 HATİCE DENİZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ İŞLETMECİ

10 ÇETİN ELMAS ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

11 YUSUF TURAN YÜKSEK LİSANS EMEKLİ SUBAY

12 GÜLTEN KAVUT SÜRÜCÜ ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

13 TİMUR ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE ULUSLARARASI HAKEM - ANTRENÖR

14 ZAFER KARAKILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT

15 YÜKSEL OKUMUŞ ÜNİVERSİTE GERİDÖNÜŞÜM UZMANI

16 LEVENT ÇELİK ÜNİVERSİTE AVUKAT

17 ENGİN ER YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

18 SAKİN KÖSEOĞLU ÜNİVERSİTE EKONOMİST



ÇANAKKALE

1 İBRAHİM KÜRŞAT TUNA YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN / İŞADAMI

2 ENVER KOÇ YÜKSEK LİSANS TİCARET

3 SERDAR CAN YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

4 GÜNAY UÇAR ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

ÇANKIRI

1 RECEP DUMANLI ÜNİVERSİTE PLANLAMA UZMANI

2 FEHMİ BÖLÜKBAŞI ÜNİVERSİTE İŞADAMI

ÇORUM

1 VAHİT KAYRICI YÜKSEKOKUL İŞADAMI

2 AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİ YÜKSEK LİSANS AVUKAT

3 SAMİ ÇAM YÜKSEK LİSANS KAMU GÖREVLİSİ

4 ALİ AKCAN LİSE EMEKLİ

DENİZLİ

1 EMİN HALUK AYHAN YÜKSEK LİSANS İKTİSATÇI

2 CAFER BİRTÜRK ÜNİVERSİTE SİGORTACI

3 ÜMİT BAHTİYAR ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 İSMAİL YARIMCA İLKÖĞRETİM TÜCCAR

5 ZAFER KAPLAN ÜNİVERSİTE TİCARET

6 MEHMET FEVZİ YENİÇERİ ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH.

7 ŞULE TÜRKASLAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

DİYARBAKIR

1 MEHMET TEYYAR KARAKOÇ LİSE ŞÖFÖR

2 AYŞE ÖNEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

3 FEVZİ YİĞİTKAN LİSE İŞADAMI

4 HASAN ÖZMEN İLKOKUL TÜCCAR

6 RECEP DONAT İLKOKUL SERBEST

7 MEHMET İDRİS İLKOKUL SERBEST

8 ÖMER BOZKAYA LİSE SERBEST

9 ŞEYHMUS BİLİCİ İLKOKUL SERBEST

10 MEHMET İÇLİ LİSE EMEKLİ

EDİRNE

1 GÜRSEL ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 ŞENNUR YILDIRIM ÜNİVERSİTE AVUKAT



ELAZIĞ

1 YAVUZ TEMİZER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

2 ABDURRAHMAN KIZGIN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

3 MESUT AKSAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ

4 MEHMET KARACA ÜNİVERSİTE ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

ERZİNCAN

1 ÜMİT ÖZKÖR ÜNİVERSİTE MİMAR

2 MUTLU ÖZDEMİR LİSE İŞADAMI

ERZURUM

1 KAMİL AYDIN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ

2 ERTÜRK ÇİMEN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 ZEKAİ KAYA ÜNİVERSİTE MİLLİ SPORCU

4 SEYFULLAH HIZARCI YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

5 ÖMER DURUR ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

6 GÖKHAN ARSLAN YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

ESKİŞEHİR

1 RUHSAR DEMİREL YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

2 KAYIHAN ÇAĞLAR YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

3 MUSTAFA KEMAL TEKİN ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 EMİNE EDİZGİL YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ

5 TİMUR FARUK YATMAZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ

6 AHMET MUHAMMED HIZLAN LİSE İŞADAMI / SANAYİCİ

GAZİANTEP

1 ÜMİT ÖZDAĞ DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ / SİYASET BİLİMCİ

2 ERTUĞRUL TOLGA ORHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 SERVET DEMİR DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

4 FEVZİ KOÇOĞLU ÜNİVERSİTE İŞETMECİ

5 SERMET ATAY ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 HÜSEYİN CÜNEYT AYATA ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 ÖMER OĞUZ ORTAOKUL ÇİFTÇİ

8 KENAN ÇAKIR ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

9 MEHMET DEMİR ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ

10 ÖMER YILMAZ LİSE İŞADAMI

11 MEZİNE SIRAKAYA ÜNİVERSİTE GAZETECİ

12 SERDAR ÖNEL LİSE İŞADAMI

GİRESUN

1 ORHAN ERZURUM ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 ALİ KARADENİZ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3 BORA KILIÇ LİSE MAKİNE TEKNİSYENİ

4 HASAN YILMAZ YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

GÜMÜŞHANE

1 MUSTAFA CANLI ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

2 HACI MURAT BAL ORTAOKUL MÜTEAHHİT



HAKKARİ

1 MEHMET AYHAN GÜNAYDIN ÜNİVERSİTE SERBEST

2 ALİ KURTULUŞ ÖNCÜL ÜNİVERSİTE SERBEST

3 BARIŞ CENGİZBAY ÜNİVERSİTE SERBEST



HATAY

1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN LİSE ÇİFTÇİ

2 CELALETTİN YAVUZ DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

3 METE ASLAN YÜKSEKOKUL GAZETECİ / BÜROKRAT

4 MEHMET AKİF TERZİ YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMACI

5 İBRAHİM GÜL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

6 HÜSEYİN BAĞRIYANIK ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

7 MEHMET BİÇER ÜNİVERSİTE İŞADAMI

8 FERHAT KÜÇÜKLER ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

9 SIDIKA DİLAVER ERYILMAZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

10 ALPARSLAN ATEŞ DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ



ISPARTA

1 NURİ OKUTAN YÜKSEK LİSANS VALİ

2 HÜSEYİN AVNİ BIÇAKLI ÜNİVERSİTE BÜYÜKELÇİ

3 AHMET ZİYA NUHOĞLU YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSİ



MERSİN

1 OKTAY ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ / HUKUKÇU

2 BAKİ ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ

3 ALİ ÖZ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4 MEHMET KARA YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

5 TOLGA ARSLAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN

6 GÜRCAN KASAP ÜNİVERSİTE MÜŞAVİR

7 ALİ YÜCELEN YÜKSEK LİSANS TİCARET

8 NİHAT ÖZEN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

9 MEHMET ALİ GÖKMEN YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM

10 ALİ RIZA BOZKURT YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM

11 ÖZGÜR ÖZCAN ÜNİVERSİTE EKONOMİST



İSTANBUL 1. BÖLGE

1 EDİP SEMİH YALÇIN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ

2 İZZET ULVİ YÖNTER ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

3 UYGAR SUPHİ AKTAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN

4 AHMET TURGUT YÜKSEK LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

5 ALPER ÇAĞRI YILMAZ DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

6 MEHMET KILIÇ ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI

7 MEHMET HANEFİ BOSTAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN

8 BAYBORA CİHAN KAHVECİ YÜKSEK LİSANS GAZETECİ / FİNANSÖR

9 RASİM ACAR ÜNİVERSİTE ŞEHİR PLANCISI

10 NİHAL AĞCA ÜNİVERSİTE İŞ KADINI

11 SABRİ ŞENEL ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

12 ALPER KAAN BORAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

13 DURSUN ÇOLAK LİSE İŞ ADAMI

14 ZEKİ BULUT ÜNİVERSİTE İŞADAMI

15 İSMAİL HAKKI ALTUN LİSE İŞLETMECİ

16 UMUR ARIKAN YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ

17 BÜLENT BUZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

18 ABDULLAH AKKAYA ÜNİVERSİTE AVUKAT

19 AHMET ŞAHİN ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

20 HASAN TÜFEKÇİ ÜNİVERSİTE ELEKRONİK VE HABER.MÜH.

21 İSMET KOÇAK ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜH.

22 REZZA NESLİHAN VURAL BAL DOKTORA FİNANSAL ANALİST

23 SEMA BARLIN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

24 AYDIN İŞKUR ÜNİVERSİTE AVUKAT

25 BAHRİ BİLALOĞLU ÜNİVERSİTE İNŞAAT YÜK.MÜH.

26 ASLI ERGÜN ÜNİVERSİTE AVUKAT

27 ÖMER FARUK EKŞİ LİSE MÜTEAHHİT

28 FATİH ERYILMAZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

29 BAŞAR ÜNAL ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI

30 EKREM DÜZGÜN LİSE TURİZM VE DENİZCİLİK

31 EMİNE SAADET KARLIBEL YÜKSEK LİSANS HALKLA İLİŞKİLER

İSTANBUL 2. BÖLGE

1 EKMELEDDİN MEHMET İHSAN ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN/DİPLOMAT

2 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ/MİLLETVEKİLİ

3 MURAT BAŞESGİOĞLU ÜNİVERSİTE HUKUKÇU/MİLLETVEKİLİ

4 ABDUL AHAT ANDİCAN ÜNİVERSİTE DOKTOR

5 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 MEHMET ASLAN ÜNİVERSİTE SANATÇI

7 BAŞBUĞ PINARBAŞI ÜNİVERSİTE AVUKAT

8 ESRA SELİMOĞLU ŞENGÜL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

9 FETİ YILDIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

10 FÜSUN KAYAN ARDAMAN ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT

11 GÜLRU VARDAR ÜNİVERSİTE MAİKNA MÜHENDİSİ

12 AHMET ÖZYÜREK LİSE MÜTEAHHİT

13 ALİ DERİNDAĞ LİSE İŞ ADAMI

14 MAHMUT MERT ERSİN ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI

15 ALAADDİN ULUDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

16 MUHAMMET EMİN ÖZKURT ÜNİVERSİTE AVUKAT

17 CAN ALİ AKSU ÜNİVERSİTE İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

18 NURETTİN ATALAY ÜNİVERSİTE EMLAKÇI

19 NURHAN TOĞUÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

20 FETİH AHMET ALPASLAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

21 OSMAN BÜYÜKKAYA ÜNİVERSİTE MİKROBİYOLOG

22 SEVGİ VARDARLI İNAL ÜNİVERSİTE ÇİNİ SANATÇISI

23 MESUT CAN PAKOVA ÜNİVERSİTE İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİ

24 OSMAN KAYGI LİSE MUHASEBECİ

25 METİN KILIÇ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

26 MUSTAFA YILMAZ ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI

İSTANBUL 3. BÖLGE

1 MERAL AKŞENER ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 ATİLA KAYA ÜNİVERSİTE SİYASETÇİ

3 İSMAİL FARUK AKSU ÜNİVERSİTE MÜŞAVİR

4 ARZU ERDEM ÜNİVERSİTE İŞ KADINI

5 FUAT ÇAKIROĞLU ÜNİVERSİTE İŞADAMI

6 MEHMET MÜFTÜOĞLU ÜNİVERSİTE GAZETECİ

7 ERDEM KARAKOÇ LİSANS EĞİTİMCİ

8 MURAT TÜRKMEN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

9 HAYATİ ARKAZ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

10 AYŞE BIÇAK ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ

11 ALPASLAN ALPASLAN AKARS LİSE İŞADAMI

12 AHMET SAVAŞ ÇOLAK YÜKSEK LİSANS İŞ ADAMI

13 BAHATTİN ŞENGÜL ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİSİ

14 IŞIL DAMLA ŞENER YAMANER ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

15 FAZLI YURDABAK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

16 VOLKAN YILMAZ LİSANS İŞADAMI

17 HALİT TUNA ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ

18 CELAL KARAPINAR ÜNİVERSİTE SENDİKACI

19 İSA İLYASOĞLU YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

20 GÖKHAN YAMANER ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

21 MESUT YILDIRIM ÜNİVERSİTE AVUKAT

22 TAHİR PAK ÜNİVERSİTE İŞLETME MÜH.

23 HAKAN ÇORAK ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT

24 BÜNYAMİN ÇİFTÇİ LİSE MUHTAR

25 AYTEKİN HORASAN ÜNİVERSİTE TURİZMCİ

26 SEVİNÇ GÜMÜŞ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

27 SERDAR ÖKTEM ÜNİVERSİTE AVUKAT

28 DİDEM KARATAŞ ÜNİVERSİTE KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI

29 KAMİL AKSU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

30 EKREM SARISOY ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

31 MERRİN HASİPOĞLU ÜNİVERSİTE İŞ KADINI

İZMİR 1. BÖLGE

1 OKTAY VURAL ÜNİVERSİTE HUKUKÇU / İKTİSATÇI

2 ASLAN SAVAŞAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 SENEM KILIÇ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ DANIŞMAN

4 RECEP KÖK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

5 SALAHATTİN ŞAHİN LİSE İŞADAMI

6 FİGEN TOSUNOR ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

7 ALİ ONAR YÜKSEK LİSANS AVUKAT

8 HALİT DALGIÇ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

9 HASAN ZEREK ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

10 NACİ DÜZ İLKOKUL TİCARET

11 DOĞAN VAROL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

12 HÜSNÜ GÜRKAN SEÇKİNER LİSE TEKSTİLCİ

13 LÜTFİ KILIÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

İZMİR 2. BÖLGE

1 AHMET KENAN TANRIKULU YÜKSEK LİSANS İKTİSATÇI

2 MURAT KOÇ LİSE ÜST DÜZEY BÜROKRAT

3 SÜEDA NESLİHAN ÇELİK DOKTORA KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

4 MURAT TAŞER ÜNİVERSİTE BÜROKRAT

5 YALÇIN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

6 HATİCE BÖLÜK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

7 SERDAR MERSİN ÜNİVERSİTE TURİZM İŞLETMECİSİ

8 MEHMET SALİH KADIOĞLU ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

9 TAŞKIN IŞIK LİSE TURİZM İŞLETMECİSİ

10 RECEP AKAN YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

11 SUAVİ TUNCAY YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ

12 NURİ ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

13 TAHSİN KAYA İLKOKUL TİCARET

KARS

1 TANER GÖKÇE LİSE TİCARET

2 MUHARREM YILDIZ LİSE İŞADAMI

3 YAŞAR AĞSU ÜNİVERSİTE AVUKAT



KASTAMONU

1 EMİN ÇINAR LİSE ESNAF

2 HAYATİ HAMZAOĞLU LİSE BÜROKRAT

3 HAKAN ÇETİN YÜKSEK LİSANS İŞADAMI



KAYSERİ

1 YUSUF HALAÇOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 ALİ KİLCİ ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT

3 SÜLEYMAN KORKMAZ İLKOKUL MÜTEAHHİT

4 MUSTAFA ALKAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

5 METİN SOYLU ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT /İŞADAMI

6 MEHMET ÖZMEN ÜNİVERSİTE TURİZM İŞLETMECİSİ

7 ESER TÜRKİSTANLI SAKA ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

8 METE TAŞTAN ÜNİVERSİTE KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI

9 SEVİM KOÇYİĞİT YÜKSEKOKUL EMEKLİ ÖĞRETMEN



KIRKLARELİ

1 DERYA BULUT YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ

2 AYDIN ÇETİNER YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ

3 GÖKSEL OKUMUŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

KIRŞEHİR

1 CEMİL YILDIRIM TÜRK YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

2 MUSTAFA ERKAL ÜNİVERSİTE MÜLKİ İDARE AMİRİ



KOCAELİ

1 SAFFET SANCAKLI LİSE TİCARET / MİLLİ FUTBOLCU

2 LÜTFÜ TÜRKKAN ÜNİVERSİTE SANAYİCİ

3 HİLAL ELMAS ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 RIZA AĞDAĞ LİSE İŞADAMI

5 RUHİ ÇAVDAR ÜNİVERSİTE ESNAF

6 KEMAL KÖSE ÜNİVERSİTE E. MİLLETVEKİLİ

7 NURDOĞAN KAÇAR LİSE TİCARET

8 İLHAN TAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

9 SÜLEYMAN PEKİN YÜKSEK LİSANS SENDİKACI

10 DİJLE AKIN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

11 AHMET YEŞİL YÜKSEK LİSANS BÜROKRAT



KONYA

1 MUSTAFA KALAYCI ÜNİVERSİTE DENETİM ELEMANI

2 MUSTAFA SAİT GÖNEN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU / ÖĞRETİM ÜYESİ

3 SÜLEYMAN ŞENOL ÜNİVERSİTE ECZACI

4 HÜSEYİN OPRUKÇU YÜKSEK LİSANS DENETİM ELEMANI

5 SEVİL SARGIN DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

6 ZÜHAL EKİCİ YÜKSEK LİSANS AVUKAT / EĞİTİMCİ

7 ALPER GEDİK DOKTORA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

8 BULDUK ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE İŞADAMI

9 FARUK SONKAYA ÜNİVERSİTE ECZACI

10 HALİL AYHAN ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

11 ŞÜKRÜ PORTAKAL LİSE MALİ ÜŞAVİR

12 HALİL AÇIL LİSE EMEKLİ ASTSUBAY

13 OSMAN NURİ ATÇEKEN YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM

14 TEMMUZ ŞEMİN YÜKSEK LİSANS ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ



KÜTAHYA

1 ALİM IŞIK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

2 HÜSEYİN BALİ YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

3 ÖNDER KICIROĞLU ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

4 EROL ALPERTÜRK LİSE KUYUMCU

MALATYA

1 ARİF YILDIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 HAKAN YILMAZ ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

3 GÜZÜN KOÇAK ÜNİVERSİTE ECZACI

4 ÜBEYT AKÇİN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

5 HAKAN KALKAN ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMACI

6 MEHMET ALİ ÖZPOLAT YÜKSEKOKUL YAPIMCI



MANİSA

1 ERKAN AKÇAY ÜNİVERSİTE MALİYECİ

2 ZEYNEL BALKIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 HASAN ERYILMAZ YÜKSEK LİSANS BÜROKRAT

4 YAŞAR COŞKUN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

5 MEHMET MEMİŞ DOKTORA TIP DOKTORU

6 OSMAN OKTAY ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 MEHMET CEM ÇÖLLÜ YÜKSEK LİSANS MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ

8 GALİP KARAGÖZLER ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

9 CEMAL MURAT ERİM ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT

KAHRAMANMARAŞ

1 FAHRETTİN OĞUZ TOR YÜKSEK LİSANS BAŞMÜFETTİŞ

2 SEFER AYCAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 HACI MUSTAFA TOMBULOĞL ÜNİVERSİTE ANTROPOLOG / GAZETECİ

4 EJDER ORUÇ ÜNİVERSİTE ELEKTİRİK MÜHENDİSİ

5 FEHMİ KİRAZ ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

6 FARUK ATLI YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

7 ŞULE ARIKAN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

8 HASAN SEYİTHANOĞLU ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR



MARDİN

1 FİKRİ YAZAN SERBEST

2 DURAMETTİN MENGÜÇ SERBEST

3 ERKAN AYDIN SERBEST

4 HAYATİ ÜNAL SERBEST

5 ERCAN BÜKÜLMEZ SERBEST

6 TAYFUN TOPAK SERBEST



MUĞLA

1 MEHMET ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MÜLKİ İDARE AMİRİ

2 PEYAMİ CİNAS ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 ASIM BAŞARAN LİSE TURİZM İŞLETMECİSİ

4 RAMAZAN KIVRAK YÜKSEKOKUL TV PROGRAMCISI

5 FERAT YÜKSEL DOKTORA MADEN YÜKSEK MÜHENDİSİ

6 ARİF ZİYA KELOĞLU ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ



MUŞ

1 ABDURRAHMAN GÜMÜŞ LİSE MÜTEAHHİT

2 TARKAN DEDE LİSE İŞADAMI

3 FATMA YILDIRIM ÜNİVERSİTE AVUKAT



NEVŞEHİR

1 MEHMET VAROL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

2 SAİT YÜKSEL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 MUSTAFA UĞUR YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ



NİĞDE

1 VEDAT BAYRAM ÜNİVERSİTE EMEKLİ İL SPOR MÜDÜRÜ

2 MURAT IŞIKLI ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 HAKAN ER ÜNİVERSİTE MİMAR



ORDU

1 CEMAL ENGİNYURT ÜNİVERSİTE GAZETECİ

2 MURAT KAÇAK LİSE İŞADAMI

3 HAKAN YAKIŞAN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

4 ALİ İHSAN AYDIN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

5 FARUK KÜTÜK YÜKSEK LİSANS YÜKSEK LİSANS



RİZE

1 OSMAN CEM KAZMAZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

2 ÖMER ÖKTEN LİSE TURİZM İŞLETMECİSİ

3 EROL KABAOĞLU LİSE EMEKLİ



SAKARYA

1 ZİHNİ AÇBA YÜKSEK LİSANS ESNAF

2 ORHAN ÜNVER ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

3 ALİ RIZA ACARTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 HÜSAMETTİN ATASEVER ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

5 İSMAİL KAMİL DOĞANCI ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

6 GÖKHAN TAŞDEVİREN YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

7 SERDAR ÇAKAN YÜKSEK LİSANS İŞADAMI



SAMSUN

1 ERHAN USTA YÜKSEK LİSANS EKONOMİST

2 HÜSEYİN EDİS ÜNİVERSİTE YMM. BAĞIMSIZ DENETÇİ

3 AKIN ÜNER YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

4 MUSTAFA KESKİN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

5 PINAR KILINÇ ÜNİVERSİTE MİMAR

6 OSMAN TEBER ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

7 KEMAL BOSTANCI ÜNİVERSİTE HUKUKÇU / HEKİM

8 MEHMET AYHAN ACAR ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

9 AYTEN BAŞKAN YÜKSEL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ



SİİRT

1 ABDULLAH BAYRAM LİSE EMEKLİ EĞİTİMCİ

2 BEŞİR SEVİNÇ ORTAOKUL EMEKLİ

3 ERHAN ÖZGEN LİSE ÖZEL GÜVENLİK



SİNOP

1 MUSTAFA MEFTUN ÇAĞLAR ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

2 RAHMİ ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ



SİVAS

1 CELAL DAĞGEZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ YÖNETİCİ

2 OĞUZ ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

3 MUAMMER DEMİRCİ LİSE İŞADAMI

4 HAMİT ÖZKAN ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

5 KADİR EĞRİ ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ



TEKİRDAĞ

1 BÜLENT BELEN LİSE MALİ MÜŞAVİR

2 HAKAN ÖZGÜL ÜNİVERSİTE EKONOMİST

3 KAMİL GÜNAY ÜNİVERSİTE ELEKTRİK MÜHENDİSİ

4 ARİF YALÇIN ÜNİVERSİTE DİN GÖREVLİSİ

5 İSMET FIÇICI KARA HARP OKULU İŞADAMI / MÜTEAHHİT

6 MUHAMMER VAROL ORTAOKUL MÜTEAHHİT



TOKAT

1 ABDURRAHMAN BAŞKAN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

2 HÜSEYİN ERKAN İKİKAT ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ

3 YÜCEL BULUT ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 MUSTAFA AFŞİN ÜNVERDİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

5 KÜBRA SEVER TAŞKIRAN LİSE BÜRO GÖREVLİSİ

TRABZON

1 KORAY AYDIN ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ

2 YAVUZ AYDIN LİSE İŞADAMI

3 HÜSEYİN ÖRS DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

4 HASAN AKYÜZ DOKTORA TIP DOKTORU

5 HASAN SUİÇMEZ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

6 HİKMET YILMAZ YÜKSEK LİSANS EMEKLİ BÜROKRAT



TUNCELİ

1 NAMIK DURSUN ÜNİVERSİTE EMEKLİ SUBAY

2 HIDIR BUDAK ÜNİVERSİTE EMEKLİ İLAHİYATÇI

ŞANLIURFA

1 İBRAHİM ÖZYAVUZ LİSE EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANI

2 İSMAİL BAĞIŞ LİSE İŞÇİ

3 MEHMET AYHAN İLKOKUL İŞADAMI

4 MEHMET AKDENİZ İLKOKUL TURİZMCİ

5 MUSTAFA ÇİFTÇİ ORTAOKUL MÜTEAHHİT

6 MURAT KAÇAK ORTAOKUL İŞLETMECİ

7 İSMAİL AKBULUT LİSE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

8 ŞERMİN ATAŞ LİSE YÖNETİCİ

9 İSMAİL TAŞ İLKOKUL İŞADAMI

10 ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ DOKTORA TIP DOKTORU

11 MAHMUT SUBAŞI ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

12 MUSTAFA REMZİ KARATAŞ LİSE İNŞAATÇI

UŞAK

1 DURMUŞ YILMAZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST / BANKACI

2 GÖKHAN ÖZOĞUL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 MUHAMMET GÜR ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ



VAN

1 GÜLTEKİN ÇAVUŞOĞLU ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

2 YAVUZ SELİM ÇAMUŞCU ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

3 NECDET ÖZTÜRKÇÜ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

4 ÜMİT AKDAĞ LİSE MÜTEAHHİT

5 MUSTAFA ALKOÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 CENGİZ ÇETİNÖZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

7 EBRU BERKÖZ KARACA LİSE İŞ KADINI

8 ÖMER KURTBEYOĞLU ÜNİVERSİTE SERBEST

YOZGAT

1 SADİR DURMAZ ÜNİVERSİTE KOOPERATİFÇİ

2 MEHMET ALİ ÇAKIR ÜNİVERSİTE ECZACI

3 SEYİT YÜCEL ÜNİVERSİTE EMEKLİ BÜROKRAT

4 YUSUF MERTOĞLU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST



ZONGULDAK

1 ZEKİ ÇAKAN ÜNİVERSİTE ELEKTRİK MÜHENDİSİ

2 YAVUZ ERKMEN ÜNİVERSİTE MÜLKİ İDARE AMİRİ

3 AHMET EMRE BAYRAMOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4 ŞEYMA ELMAS SONGÜR ÜNİVERSİTE İŞ KADINI

5 MERAL DEMİRBAŞ LİSE EMEKLİ

AKSARAY

1 TURAN YALDIR YÜKSEKOKUL MÜTEAHHİT

2 MUSTAFA TUĞRUL KARACAER ÜNİVERSİTE GELİR UZMANI

3 KILIÇASLAN EKİN ÜNİVERSTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

BAYBURT

1 KARABEY KADRİ KARAOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 TAMER KAYAALP ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

KARAMAN

1 MEHMET URAL ÜNİVERSİTE SAĞLIK DENETÇİSİ

2 MEHMET ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ

KIRIKKALE

1 SEYİT AHMET GÖÇER LİSE İŞADAMI

2 HALİL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 MERİH KARAYOL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

BATMAN

1 TURAN AYTEK ÖNALP ÜNİVERSİTE MEMUR

2 EDİP AÇIK İLKÖĞRETİM ESNAF

3 SAMİ BİÇER ÜNİVERSİTE ESNAF

4 CEMİL GÜZEL LİSE ESNAF

ŞIRNAK

1 MEHMET DUYGULU ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

2 NİZAR ZEYREK ORTAOKUL ESNAF

3 SULTAN SEMRA ARSLAN LİSE SERBEST

4 GÜNDÜZ ÖKTEN İLKOKUL SERBEST

BARTIN

1 SEZAİ BİLGİN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

2 ORHAN ÖLÇEK ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

ARDAHAN

1 BÜLENT ULUTAŞ ÜNİVERSİTE EMEKLİ GENEL MÜDÜR

2 ÖMER TEKOĞULLARI LİSE GÜMRÜK MUHAFAZA AMİRİ

IĞDIR

1 İSA YAŞAR TEZEL ÜNİVERSİTE GAZETECİ

2 SEFER KARAKOYUNLU ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

YALOVA

1 ÜNLEM ÜSTEL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

2 AHMET GENÇTÜRK LİSE OTEL İŞLETMECİSİ

KARABÜK

1 DURMUŞ YALÇIN LİSE MUHASEBECİ

2 AYHAN AKBAŞ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

KİLİS

1 MUSTAFA YÜN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 MEHMET EMİN ERTUĞRUL YÜKSEKOKUL TİCARET

OSMANİYE

1 DEVLET BAHÇELİ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI

2 RUHİ ERSOY ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

3 ELİF LOĞOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

4 MEHMET VURAL ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ

DÜZCE

1 ABDULLAH DANIŞMAZ YÜKSEKOKUL İŞADAMI

2 SUAT KONUK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 DEMET GÜNDAY ÜNİVERSİTE ŞEHİR PLANCISI

Halkların Demokratik Partisi

ADANA:

RIDVAN TURAN

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

VEDAT ÖZKAN

BEYHAN GÜNYELİ

TUGAY BEK

HATİCE KAVRAN

BARIŞ KARABIYIK

FERİDE PEYNİRCİ

İSMAİL BAŞARAN

NEFİSE BALYEMEZ

REŞİT ERTAŞ

KADER DUMAN

HIDIR KOLUMAN

FEYRUZE GÜMÜŞ

ADIYAMAN:

BEHÇET YILDIRIM

YASİN TAHTA

AYTEN YILMAZ

FERHAT TEMEL

BİRSEN TUNÇ

AFYONKARAHİSAR:

REMZİ YAŞAR DİKMENYILDIZ

CAVİDAN NİZAMOĞLU

MUSTAFA KOÇER

MÜGE YAMANYILMAZ

AĞRI:

LEYLA ZANA

BERDAN ÖZTÜRK

DİRAYET TAŞDEMİR

MEHMET EMİN İLHAN

AKSARAY:

BİRCAN DUMAN

İSMAİL DOYGUN

AMASYA:

ÇİĞDEM ATALAY

NURETTİN ALKAN

MUSTAFA IRMAK

ANKARA – 1:

SIRRI SÜREYYA ÖNDER

SERKAN ÖZKAN

SONGÜL EROL ABDİL

PERİHAN KİRAZ

FİRDEVS KANTAR

CELAL DEMİR

ZELAL DENİZ DEMİR

MEHMET TEKİN OKAY

İSMİHAN SARIATEŞ

BURCU YILDIRIM

BÜLENT DURUKAN

NURSEL GÜVENDİR

EMİN ÇARBOĞA

SÜNDÜZ KELEŞ

HÜSEYİN ATEŞ

AHMET DEMİREL

NAZİK KILIÇ

ABDULKANİ TATLISU

ANKARA – 2:

MAHMUT MENDUH UYAN

GÜLSEN ÜLKER

AYDIN ÇUBUKÇU

NURSEL ÖZTÜRK

REMZİYE GÜÇLÜ

İSMET YALÇINKAYA

İLKNUR YILMAZ

KAMBER ATEŞ

MEHTAP ÖZKAN DELİDUMAN

ORHAN ÇELEBİ

MÜNİBE KOÇ

GÜLİSTAN AYDOĞDU

ŞERİF OTİ

DİLEK ERTÜRK

ANTALYA:

SARUHAN OLUÇ

DENİZ YILDIRIM

NURAY ERÇAĞAN

HADİ CİN

AYSEL İBİLİ

İSHAK KAHRAMAN

GÜLKIZ TÜRK DOĞAN

ATALAY METE

İLKİN MANYA

HASAN KIYAFET

LEYLA RUKEN YOLCU

SAVAŞ SEZGİN

SONGÜL ŞARKLI

ANTEP:

CELAL DOĞAN

MAHMUT TOĞRUL

GÜLSEREN KOCAER

FATOŞ ÇETİNKAYA

BERİVAN ÖZPOLAT

OSMAN DEMİRCİ

TUĞÇE ÖZSOY

MAHMUT FERMANOĞLU

GÜZEL KOÇ

DİLEK BÜYÜKKAYA

MACİT BOZKURT

M.NURİ DENEK

ARDAHAN:

TAŞKIN AKTAŞ

ARZU MOCO

ARTVİN:

RECEP DEMİRCİ

CELAL OSMANAĞAOĞLU

AYDIN:

FİLİZ KOÇALİ

MUZAFFER YÖNDEM

SEVAY AKKAN AÇICI

NAZLİ BOZA KİBAR

MAHMUT NACAR

DERVİŞ PEKER

AYFER DEMİRER

BALIKESİR:

CEFER ÇELİK

BEDRİ ARIK

ESENGÜL BEŞLİ

A.ZEKİ AÇIKGÖZ

AYŞE IŞIK

ŞUAYİP ÇETİN

HAYRETTİN ŞEN

FARUK NAFİZ SAYIN

BARTIN:

DİREN CEVAHİR ŞEN

SİNAN ÇOKSU

BATMAN:

ALİ ATALAN

SAADET BECERİKLİ

AYŞE ACAR BAŞARAN

HASAN YAĞIZ

BAYBURT:

ABDULKADİR CANALIR

MERCAN CEVAHİR

BİLECİK:

PERİHAN KARAKOÇ

ÖMER EGE

BİNGÖL:

HİŞYAR ÖZSOY

SERHAT GÜMÜŞ

SEVGİ ÖĞÜNÇ

BİTLİS:

MİZGİN IRGAT

MAHMUT CELADET GAYDALI

OSMAN FATİH ŞANLI

BOLU:

NEVZAT SANCAK

NUR TÜRK

GÜNER YAVUZ

BURDUR:

CELAL ÇİÇEK

BETÜL TAYLAN

TANER TAŞ

BURSA:

ASİYE KOLÇAK

METİN KILIÇ

HÜSEYİN ARMAĞAN

CEYLAN EROL

ŞAHİN AKIN

FATMA ÖZEN ÇERENÇE

MEHMET DENİZ BÜYÜK

RÜSTEM AVCI

HATİCE ATEŞ

ALİ DAĞ

BİRGÜL ASENA HIZAL

ŞENOL GÜL

MÜNESRA GEÇİMLİ

BERTAL CAMKIRAN

GURBET ÇELİK

RAHİM DEDE

NURİ BAYGINDIR

MEHMET ERDOĞAN

ÇANAKKALE:

ÖZLEM ERGÜN AÇANAL

MİHRİMAN ŞAH

ERGÜN FİDAN

LEYLA YAVUZ

ÇANKIRI:

SELFİNAZ GÖÇMEZ

HÜSEYİN KARAKAŞ

ÇORUM:

MUHARREM ÖZÜNEL

ÜMİT KÜÇÜKBAYATLI

MELİHA ÜŞÜDÜR

HASİBE BEYAZ

DENİZLİ:

PERİHAN ÜGE

AHMET TURHAN

EMİNE YALÇIN

DİLAVER SENEM

AYFER İNAN

YUNUS ÖZDEMİR

ÖZGÜR ÇAVUŞOĞLU

DERSİM:

ALİCAN ÖNLÜ

EDİBE ŞAHİN

DİYARBAKIR:

İDRİS BALUKEN

NURSEL AYDOĞAN

NİMETULLAH ERDOĞMUŞ

FELEKNAS UCA

ALTAN TAN

ÇAĞLAR DEMİREL

ZİYA PİR

İMAM TAŞÇIER

SİBEL YİĞİTALP

ADNAN CENGİZ

NESRİN HİLAL ŞANLI

DÜZCE:

YÜKSEL BUDAK

ALİ ŞEKER

ABDURRAHMAN OĞUZ

EDİRNE:

HÜLYA YER

HASAN ŞİMŞEK

SEDAT ZIMBA

ELAZIĞ:

ORHAN DEMİRBAĞ

TÜRKAN BİNGÖL

ALİ CEMAL ZÜLFİKAR

ABDULLAH KARAHAN

ERZİNCAN:

EROL AĞDAŞ

FATİMA TURAN

ERZURUM:

SEHER AKÇINAR BAYAR

KAMİL AYDIN

ŞİYAR ASLAN

DİLİN BİNGÖL

HELİN AKIN

CANŞAH ÇELİK

ESKİŞEHİR:

METE GÜRSOY

RUKİYE GÜVEN

HASAN HÜSEYİN KARABULUT

GÜLSER ŞENŞAFAK

CEREN GÖKÇE

BARIŞ SULU

GİRESUN:

FİLİZ ÇAKIR

NALAN COŞKUN

KAZIM YAMAN

MUSTAFA YUSUFOĞLU

GÜMÜŞHANE:

HAYATİ GÜNAL

HAKKARİ:

SELMA IRMAK

NİHAT AKDOĞAN

ABDULLAH ZEYDAN

HATAY:

NİHAT ERASLAN

KEREM NALBANT

ARİFE AYMAZ

ŞEFİK FIRINCI

HİLMİYE KIZILAY

SEYHAN NURAL

ŞİRİN NUR VURAL

BEKİR SOYLU

ABDULKERİM ASLAN

PERİ ÇİFTÇİ

IĞDIR:

MEHMET EMİN ADIYAMAN

KIZNAS TÜRKALİ

ISPARTA:

HAZNE ARSLAN

ÖMER KARTAL

GÖZDE KAYA

HACER ERTÜRK

MERSİN:

DENGİR MİR MEHMET FIRAT

ÇİLEM KÜÇÜKKELEŞ ÖZ

ALİ TANRIVERDİ

ÖZLEM ŞEN

NURSEL DEMİR

MAHMUT KARABULUT

HİLAL KARAHAN

NAZIM ASLAN

MEHMET TAŞÇI

ŞİLAN AYDIN ÜZGEÇ

MÜSLÜM TANK

İSTANBUL – 1:

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

HÜDA KAYA

ERDAL ATAŞ

SERPİL KEMALBAY

ABDULLAH BÜLENT ULUER

HASAN GÜLÜM

NURİYE AVŞAR

NİLGÜN ONGAN

KEMAL PEKÖZ

SEZİN UÇAR

MURAT MIHÇI

SEMRA GÜVEN ALKAN

MUSA PİROĞLU

HÜRRİYET ÖZÇELİK

ÇAĞDAŞ KÜÇÜKBATTAL

ÜMİDE AYSU

ABDULBAKİ BOĞA

SÜHEYLA İNAL

ALTAN AÇIKDİLLİ

NURHAN YILDIRIM

CEMAL ÇOBAN

FİLİZ YALÇIN

ÖMER AŞKARA

NECMİYE GÜNEŞ

AHMET AYDIN

SEMİHA AYŞE ÖKTEN STULLTHOFF

HASAN HÜSEYİN KÜÇÜKAYDIN

BESTE KAPLAN

FATMA SAYGILI

AYŞEGÜL ŞEREFHANOĞLU

ERMAN ASUMAN ERGİN

İSTANBUL – 2:

TURGUT ÖKER

FİLİZ KERESTECİOĞLU

SEZAİ TEMELLİ

ŞERİFE ERBAY

SALİH ŞAHİN

ARİFE ÇINAR

TAHSİN YEŞİLDERE

GÜLSÜM AĞAOĞLU

DENİZ ZARAKOLU

FLOR ULUK BENLİ

EMİNE GÜNGÖR ÖZTÜRK

EYÜP GÜNEYSEL

FATMA ÖZDEMİR

ABDULLAH BARAN

MELİHA VARIŞLI

MEHMET SALTOĞLU

ELİF ŞAHSIN SIRLIOĞLU

HIDIR KARADAŞ

İNCİSEL ALPTEKİN

SABRİ GÜL

SAİME OĞUZHAN

FERİDE ELÇİN

BARIŞ KOÇAK

DİLBER KOÇAK

MELTEM TÖKER

İSTANBUL – 3:

PERVİN BULDAN

GARO PAYLAN

LEVENT TÜZEL

ALİ KENANOĞLU

BEYZA ÜSTÜN

AYŞE BERKTAY

KEMAL PARLAK

ABDULHEKİM DAŞ

ZEHRA ŞAHİN

ŞEFİKA GÜRBÜZ

HALİME YAVUZ

EYÜP ERSÖNMEZ

HÜLYA İMAK

FIRAT EPÖZDEMİR

FATMA BEYHAN EROĞLU ER EYÜPOĞLU

M.ŞERİF ÖNER

NAZİRE GÜNEŞ

YAKUP MAVZER

ELİF BULUT

SEVGİ YALÇIN

SUNER SAKÇI

DİLEK SULTAN NAYMAN

ERKAN METİN

NERGİZ VASFİOĞLU

ERHAN DAŞKAYA

BURCU DEMİRBAŞ

ABDULCELİL ÖZTEKİN

CEMİLE AKGÜN

HÜLYA BAYRAM

MEHMET TORUŞ

HALİL SAVDA

İZMİR – 1:

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ

FERHAN ADEMHAN

PINAR AYDINLAR

AYŞE ERKEK

BAHATTİN CANBEYLİ

AHMET ÖNERGE

HÜLYA GÜLGÖR

MELİKE ARI

BAYRAM ERCAN

ÜLKÜ YALÇINKAYA

AYŞE FIRTINA ÖZEN

KAMİL AĞAOĞLU

İZMİR – 2:

MÜSLÜM DOĞAN

EYLEM YILDIZ

ZEKİ GÜL

PINAR TÜRK

İBRAHİM AKIN

SEMRA UZUNOK

BERRİN ESİN KAYA

SÜLEYMAN GÜNDÜZ

DİLEK BAKIŞ

ÖZER AKDEMİR

SİNAN UĞUR

ŞEHNAZ BABA AKTAŞ

HAMDİ ÖZTÜRK

KARABÜK:

MÜŞERREF SERAP YOLCU

SADIK UÇAL

KARAMAN:

HÜSEYİN MERTOĞLU

SİBEL ÇELİK

KARS:

AYHAN BİLGEN

ŞAFAK ÖZANLİ

ÖNDER FİDANVAY

KASTAMONU:

HAMZA ÖZKAN

HÜSEYİN GÖKOĞLU

ZEYNEP ÖZKAN

KAYSERİ:

SULTAN GÜNEŞ ÖZCAN

DAĞISTAN BUDAK

NURAN ERGEN

HASAN DAŞKIN

GÜZEL ÖZDEN

KENAN MARAŞLI

SÜLEYMAN GÖKALP

DERVİŞ KABAK

ETHEM KAVAK

KIRIKKALE:

ABDULLAH KOÇ

FULYA ALİKOÇ

AYŞE DURMUŞ

KIRKLARELİ:

EMİNE NİLÜFER ATAMAN

MEHMET BOZTEMİR

MUZAFFER KAYA

KIRŞEHİR:

ONUR ŞAHİN

AYŞE MERVA AYTEMUR

KİLİS:

KASIM KISA

TÜLAY SARI KABADAYI

KOCAELİ:

ALİ HAYDAR KONCA

AYFER KOÇAK

GÜNER KİZİR

DİLBER ÖRNEK

İBRAHİM ERGİN

SEVDA ÖZER

SİNAN ODABAŞI

AYTEN YILMAZ

HASAN AVŞİN

BEDİHA SALHAN

AHMET OKUYUCULAR

KONYA:

BATTAL ODABAŞI

SERAP KAYA

HÜSEYİN ÖZKAN

ŞAZİYE ŞENER

NİHAL ALAYDIN

ADNAN SEYHAN

EYLEM ALMAS

KAMURAN TEKİN

GÜLÇİN KÖNEŞ

İBRAHİM CAN

GÜNAY SAĞIR

SAMİ ACAR

OSMAN ÇELİK

BÜLENT ÖRÜNÇ

KÜTAHYA:

AHMET TOPRAK

NERMİN BİRGÜL HAKAN

METİN ÖGE

AYSUN ÇELİK

MALATYA:

AYDIN ERDOĞAN

PERİHAN YÜCEKAYA

AHMET AKAR

LATİFE ULUTAŞ

BETÜL KURNAZ KILIÇ

NECDET BALİ

MANİSA:

ALİ AFATLI

SİBEL GENÇ

MEJDEL ACAR

MEHMET TARLABÖLEN

ABİDİN BAŞBOĞA

GÜLSEREN ONGUN

MUSTAFA YILDIRIM POLAT

CUMALİ YILDIZ

İHSAN ÇAÇA

MARAŞ:

AZİZ TUNÇ

AYŞENUR VAİZOĞLU

İBRAHİM ÇİÇEK

SİBEL IŞIK

EMRE GENÇ

MERYEM YILDIZ

İBRAHİM ŞAHİNDAL

SÜLEYMAN DEPREM

MARDİN:

MİTHAT SANCAR

GÜLSER YILDIRIM

EROL DORA

MEHMET ALİ ASLAN

ENİSE GÜNEYLİ

NURULLAH GÖRHAN

MUĞLA:

HÜRRİYET KARADENİZ

MEHMET POLAT

NURHAYAT TEKGÜL

KAMURAN RESULOĞULLARI

AYLA APLEYLA

MEHMET EMİN GERS

MUŞ:

BURCU ÇELİK

AHMET YILDIRIM

MENSUR IŞIK

NEVŞEHİR:

METE PAK

FUNDA TEMEL

BEKİR FUAT AKBAL

NİĞDE:

CAFER KILIÇ

İPEK EKREM

ORDU:

AHMET CEVAT GÜNEY

CAHİT ONGUNYURT

GÜNGÖR ATAŞ

TURAN BAYRAK

GÜVEN ATABEY

OSMANİYE:

AHMET ŞAKİR

YÜKSEL TECİK

SİNAN KORKMAZ

FATMA SEREZLİ

RİZE:

NECMETTİN DURMUŞ

SELDA KARAFAZLI KURŞUN

TURGAY KÖSE

SAKARYA:

NESLİN GÜMÜŞ

CENGİZ TOPBAŞLI

LEYLA KIZIL

CUMHUR ATAY

AYŞEGÜL ALTINTAŞ

AYDIN KINAY

TÜLAY DEMİRTAŞ

SAMSUN:

ALP ALTINÖRS

MAKBULE EFE BAYSAL

İLHAN CÜRE

SAİT KOCAMAN

AHMET ÇAĞIN

EMİNE ÇEPNİ

TARIK TOPÇU

SALİHA ALACA

ERDAL YÜKSEL

SİİRT:

KADRİ YILDIRIM

HATİCE SEVİM TEKİN

İSMAİL AYDIN

SİNOP:

CEMİL YILDIZ

AYŞEGÜL KAFKAS

SİVAS:

DURSUN YILDIZ

ŞAHTURNA AĞDAŞAN

MEVLÜDE ACAR

CEVAT AKTAŞ

YAŞAR VURAL

TEKİRDAĞ:

ERDAL AVCI

SEVGİ EVREN

SABRİ TOPÇU

HİLAL CİVİL

ELİF GÜLER

LOKMAN TEKİN

TOKAT:

MURAT TOPRAK

BAHAR ÖZER

ERKAN KESKİN

KADİR AKKAYA

GÜLCAN GÜMÜŞ

TRABZON:

HÜSEYİN TAKA

HALİME SAĞLAMER

MUAMMER CELEP

MEHMET MUSTAFA OLCAYTO

TURAN ÇAVUŞOĞLU

NURETTİN KARADENİZ

URFA:

OSMAN BAYDEMİR

DİLEK ÖCALAN

İBRAHİM AYHAN

LEYLA GÜVEN

ZİYA ÇALIŞKAN

YASİN BATAN

GÜLCAN AVCI

SERHAT DİCLE YÜKSEL

HADLE UĞUR

RASİM ÇAKMAK

YAĞMUR AKAY

AYŞE DOĞAN

ŞIRNAK:

FAYSAL SARIYILDIZ

LEYLA BİRLİK

FERHAT ENCÜ

AYCAN İRMEZ

UŞAK:

ESENGÜL DEMİR

MUSTAFA KIZILDAĞ

SEYİTHAN YETKİN

VAN:

FİGEN YÜKSEKDAĞ

LEZGİN BOTAN

YURDUSEV ÖZSEKMENLER

ADEM ÖZCANER

TUBA HEZER

MUSA İTAH

REMZİ ÖZGÖKÇE

YELİZ YILDIRIM

YALOVA:

NİZAMETTİN ÖZTÜRK

AYNUR ERBAY

YOZGAT:

ALİ ALBOSTANLI

ŞÜKRÜ ALMAZ

ÇİĞDEM SARIOĞLU

ÖZGÜR ŞEREF

ZONGULDAK:

ALİ TOPALOĞLU

SONGÜL ZÜLEYHA TATLI

FAHRİ BOZBAŞ

İSMAHAN TOPRAK YAŞAR

BEDİRHAN GÜNEŞ