İşte AKP, CHP, MHP ve HDP'nin milletvekili adaylarının tam listesi

08 Nisan 2015 03:03
Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), 7 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için 20 siyasi parti aday listesi sundu. Seçime katılacak siyasi partilerin aday listelerini verme süresi saat 17.00'de sona erdi.
YSK'ya bu süreye kadar aday listesi sunan partiler şunlar:
" AKP, CHP, MHP, HDP, Hak ve Adalet Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Komünist Parti, DSP, Doğru Yol Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Millet Partisi, Demokrat Parti, Liberal Demokrat Parti, Vatan Partisi, Anadolu Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Merkez Parti, Saadet Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Yurt Partisi."
Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi çatısı altında seçime gireceğinden, oy pusulasında yer almayacak. Seçime katılma yeterliliği bulunan 10 partiden, yasal süre olan saat 17.00'ye kadar YSK'ya temsilci gelmedi.
Saat 17.00'den sonra liste getirdi 10 siyasi parti arasında bulunan İlk Parti, aday listesi başvurusunu saat 17.00'den sonra getirdi. Parti temsilcileri, yolda kaza yaptıkları için geç kaldıklarını belirtti. YSK yetkilileri, partinin başvurusunun saat 17.00'den sonra yapıldığını tutanak altına aldı.
YSK, seçime katılma yeterliliği bulunan 31 partiyi tespit ederek, bu partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemişti. Listelerini getirmeyen siyasi partiler nedeniyle 31 parti arasında çekilen kura sonucu belirlenen oy pusulası da değişecek. Bu partilerin çıkarılması nedeniyle siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinde başa doğru kaydırma yapılacak.
YSK, siyasi partilerin verdikleri aday listelerini ve bağımsız adayları incelemeye dün başladı. Kurul, 9 Nisan'da, tespit edilen eksiklikleri, siyasi partilerin genel merkez yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlamasını isteyecek.
Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, başvuru evrakındaki eksiklikleri 11 Nisan'a kadar tamamlayacak.
YSK, milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerini 14 Nisan'da tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderecek. Milletvekili geçici aday listeleri, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Geçici aday listelerine yapılacak itirazların da incelenmesinin ardından 24 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri, Resmi Gazetede ilan edilecek.
Meclis'te grubu bulunan 4 partinin milletvekili aday listesi şöyle:
ADANA
1. NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK DOKTOR
2. FATMA GÜLDEMET SARI YÜKSEK MİMAR
3. SADULLAH KISACIK YÜKSEK MÜHENDİS
4. TALİP KÜÇÜKCAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
5. MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ YÜKSEK AVUKAT
6. ESRA YALVAÇ YÜKSEK DOKTOR
7. MEHMET CAN YÜKSEK AVUKAT
8. MUSTAFA ÇALIŞKAN YÜKSEK ECZACI
9. ASUMAN TEKİN YÜKSEK MİMAR
10. KASIM PAMUK YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
11. MEHMET FARUK BOZKURT YÜKSEK ÖĞRETMEN
12. RAMAZAN DEMİR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
13. MEHMET AY YÜKSEK AVUKAT
14. HASAN BERZAN TOPRAK YÜKSEK AVUKAT
ADIYAMAN
1. AHMET AYDIN YÜKSEK AVUKAT
2. ADNAN BOYNUKARA YÜKSEK MÜHENDİS
3. İBRAHİM HALİL FIRAT YÜKSEK AVUKAT
4. SALİH FIRAT YÜKSEK DOKTOR
5. İCLAL YALÇIN TUTUŞ YÜKSEK ECZACI
AFYONKARAHİSAR
1. HALİL ÜRÜN YÜKSEK AVUKAT
2. ALİ ÖZKAYA YÜKSEK AVUKAT
3. REMZİYE SIVACI YÜKSEK DOKTOR
4. AKİF ÖZKALDI YÜKSEK MÜHENDİS
5. FATİH BEDER YÜKSEK AVUKAT
AĞRI
1. ABDULLAH ATALAY YÜKSEK MÜHENDİS
2. YILMAZ ENSAROĞLU YÜKSEK İLAHİYATÇI
3. HALİL ÖZYOLCU YÜKSEK AVUKAT
4. ALİ KONYAR ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
AKSARAY
1. İLKNUR İNCEÖZ YÜKSEK AVUKAT
2. NEVZAT PALTA YÜKSEK MÜHENDİS
3. HÜSEYİN HÜYÜK YÜKSEK AVUKAT
AMASYA
1. MEHMET NACİ BOSTANCI YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. SAİT YÜCE YÜKSEK İLAHİYATÇI
3. HASAN ALİ CESUR YÜKSEK MÜHENDİS
ANKARA 1.BÖLGE
1. YALÇIN AKDOĞAN YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ
2. AHMET GÜNDOĞDU YÜKSEK EĞİTMEN
3. ALİ İHSAN ARSLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
4. JÜLİDE SARIEROĞLU YÜKSEK EKONOMİST
5. MURAT ALPARSLAN YÜKSEK AVUKAT
6. ERTAN AYDIN YÜKSEK MÜŞAVİR
7. TÜLAY SELAMOĞLU YÜKSEK MİMAR
8. FATİH ŞAHİN YÜKSEK AVUKAT
9. MEHMET EMİN ZARARSIZ YÜKSEK MÜŞAVİR
10. HASAN ALBAYRAK YÜKSEK MÜŞAVİR
11. ERCAN KINACI YÜKSEK AVUKAT
12. BARIŞ AYDIN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
13. MURAT KÖSE YÜKSEK MÜHENDİS
14. HASAN KARAGÖZ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
15. HATİCE DEMİRTAŞ YÜKSEK AVUKAT
16. HAYDAR ŞAHİN YÜKSEK AVUKAT
17. FATMA COŞAR KARACAN YÜKSEK AVUKAT
18. MEHMET ALİ CANLI YÜKSEK AVUKAT
ANKARA 2
1. EMRULLAH İŞLER YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. AHMET İYİMAYA YÜKSEK AVUKAT
3. LÜTFİYE SELVA ÇAM YÜKSEK MÜHENDİS
4. VEDAT BİLGİN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
5. AYDIN ÜNAL YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
6. AYHAN YILMAZ ORTA SERBEST/ÖZEL
7. MAHMUT SAMİ MALLI YÜKSEK MÜHENDİS
8. NEVZAT CEYLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
9. AHMET BABA YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
10. NURİ ELİBOL YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
11. ADEM CEYLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
12. SELİM CERRAH YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
13. BÜLENT YAĞMUR YÜKSEK AVUKAT
14. NESLİHAN CENK YÜKSEK MÜHENDİS
ANTALYA
1. LÜTFİ ELVAN YÜKSEK EKONOMİST
2. MUSTAFA KÖSE YÜKSEK AVUKAT
3. HÜSEYİN SAMANİ YÜKSEK MÜHENDİS
4. GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ YÜKSEK HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
5. SENA NUR ÇELİK YÜKSEK AVUKAT
6. İBRAHİM AYDIN YÜKSEK MÜHENDİS
7. ATAY USLU YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
8. İBRAHİM TÜRKİŞ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
9. NEVİN KORKMAZ ZOR YÜKSEK AVUKAT
10. HAKKI BEŞKAZALI YÜKSEK AVUKAT
11. ERCAN MEKTEPLİOĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
12. İZZET YILMAZ YÜKSEK DİŞ HEKİMİ
13. MURTAZA TAMYÜREK ORTA YÖNETİCİ - KAMU
14. MUSTAFA AKDENİZ YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ
ARDAHAN
1. ORHAN ATALAY YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. YUNUS BAYDAR YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ
ARTVİN
1. İSRAFİL KIŞLA YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
2. VEDAT KİBAR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
AYDIN
1. MEHMET SADIK ATAY YÜKSEK MÜHENDİS
2. ABDURRAHMAN ÖZ YÜKSEK AVUKAT
3. ZEYNEP ARMAĞAN USLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
4. MUSTAFA SAVAŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
5. METİN YAVUZ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
6. ERSİN ESENLİK YÜKSEK MÜHENDİS
7. CENGİZ ALTINTAŞ YÜKSEK ÖĞRETMEN
BALIKESİR
1. MAHMUT POYRAZLI YÜKSEK AVUKAT
2. SEMA KIRCI YÜKSEK DANIŞMAN
3. ALİ AYDINLIOĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN
4. AYŞE KARDAŞ YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ
5. KASIM BOSTAN YÜKSEK MEMUR
6. MEHMET BAYYİĞİT YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
7. HİLAL DEMİRÖZER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
8. MUSTAFA CANBEY YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
BARTIN
1. YILMAZ TUNÇ YÜKSEK AVUKAT
2. MUSTAFA YELKENCİ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
BATMAN
1. ZİVER ÖZDEMİR YÜKSEK MÜHENDİS
2. MEHMET EMİN EKMEN YÜKSEK AVUKAT
3. MURAT GÜNEŞTEKİN YÜKSEK MÜHENDİS
4. ADİLE GÜRBÜZ YÜKSEK AVUKAT
BAYBURT
1. NACİ AĞBAL YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
2. BÜNYAMİN ÖZBEK YÜKSEK MÜHENDİS
BİLECİK
1. HALİL ELDEMİR YÜKSEK MÜHENDİS
2. RAMAZAN KURTULMUŞ ORTA EMEKLİ
BİNGÖL
1. ŞEBNEM KOCAKELÇİ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
2. ENVER FEHMİOĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN
3. FEYZİ BERDİBEK ORTA SERBEST/ÖZEL
BİTLİS
1. VEDAT DEMİRÖZ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
2. EDİP SAFTER GAYDALI YÜKSEK EKONOMİST
3. FATİH KADİRİOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS
BOLU
1. ALİ ERCOŞKUN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
2. FEHMİ KÜPÇÜ YÜKSEK AVUKAT
3. MEHMET EMİN GÜZ YÜKSEK AVUKAT
BURDUR
1. REŞAT PETEK YÜKSEK AVUKAT
2. İBRAHİM EKİCİ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
3. KAMİL ÖZCAN ORTA SERBEST/ÖZEL
BURSA
1. MEHMET MÜEZZİNOĞLU YÜKSEK DOKTOR
2. EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ YÜKSEK AVUKAT
3. CEMALETTİN KANİ TORUN YÜKSEK DOKTOR
4. HÜSEYİN ŞAHİN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
5. İSMET SU YÜKSEK AVUKAT
6. HAKAN ÇAVUŞOĞLU YÜKSEK AVUKAT
7. ÖNDER MATLI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
8. ZEKERİYA BİRKAN YÜKSEK AVUKAT
9. BENNUR KARABURUN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
10. GÜRSEL DÖNMEZ YÜKSEK MEMUR
11. YÜKSEL YENİ YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
12. NİHAT NASIR YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
13. HARUN AKIN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
14. AHMET KILIÇ YÜKSEK DANIŞMAN
15. OSMAN MESTEN YÜKSEK AVUKAT
16. HALİDE SERPİL ŞAHİN YÜKSEK ECZACI
17. CEMİLE YİĞİT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
18. SALİH BAŞPARMAK YÜKSEK EĞİTMEN
ÇANAKKALE
1. BÜLENT TURAN YÜKSEK AVUKAT
2. İSMAİL KAŞDEMİR YÜKSEK AVUKAT
3. JÜLİDE İSKENDEROĞLU YÜKSEK TEKNİKER
4. SEBAHATTİN GÜNER YÜKSEK AVUKAT
ÇANKIRI
1. MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU YÜKSEK AVUKAT
2. HÜSEYİN FİLİZ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
ÇORUM
1. SALİM USLU ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
2. CAHİT BAĞCI YÜKSEK SOSYOLOG
3. LÜTFİYE İLKSEN CERİTOĞLU KURT YÜKSEK ECZACI
4. AHMET SAMİ CEYLAN YÜKSEK MÜHENDİS
DENİZLİ
1. NİHAT ZEYBEKCİ YÜKSEK İŞADAMI
2. MEHMET YÜKSEL YÜKSEK İŞADAMI
3. BİLAL UÇAR YÜKSEK AVUKAT
4. NURCAN DALBUDAK YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
5. OSMAN YÜCELİŞ YÜKSEK MÜHENDİS
6. EMİN OKKAYA YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ
7. PERAL ULUKÖY YÜKSEK ECZACI
DİYARBAKIR
1. CEVDET YILMAZ YÜKSEK BÜROKRAT
2. MEHMET SELİM ENSARİOĞLU ORTA ÇİFTÇİ
3. SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ ORTA EMEKLİ
4. OYA ERONAT YÜKSEK MÜHENDİS
5. FAZIL HÜSNÜ ERDEM YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
6. ABDURRAHMAN KURT YÜKSEK MÜHENDİS
7. ALİ İHSAN MERDANOĞLU ORTA ÇİFTÇİ
8. MUSTAFA ELGÖRMÜŞ YÜKSEK İKTİSATÇI
9. NETİCE ARSLAN ORTA ÖĞRETMEN
10. ALAATTİN PARLAK YÜKSEK SANATÇI
11. ABBAS BARIŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
DÜZCE
1. FARUK ÖZLÜ YÜKSEK MÜHENDİS
2. FEVAİ ARSLAN ORTA İŞADAMI
3. AYŞE KEŞİR YÜKSEK MÜŞAVİR
EDİRNE
1. ŞEMSETTİN EMİR YÜKSEK
2. FATMA AKSAL YÜKSEK EKONOMİST
3. MUSTAFA OKUR İLK SERBEST/ÖZEL
ELAZIĞ
1. ŞUAY ALPAY YÜKSEK AVUKAT
2. METİN BULUT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
3. SERPİL BULUT YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
4. ÖMER SERDAR YÜKSEK AVUKAT
ERZİNCAN
1. TALHA EROL DURMAZ YÜKSEK DOKTOR
2. SERKAN BAYRAM YÜKSEK AVUKAT
ERZURUM
1. EFKAN ALA YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ
2. ADNAN YILMAZ YÜKSEK BÜROKRAT
3. ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU YÜKSEK EKONOMİST
4. İBRAHİM AYDEMİR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
5. ABDURRAHİM FIRAT YÜKSEK AVUKAT
6. ZAFER TARİKDAROĞLU YÜKSEK EĞİTMEN
ESKİŞEHİR
1. NABİ AVCI YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. SALİH KOCA YÜKSEK MÜHENDİS
3. EMİNE NUR GÜNAY YÜKSEK EKONOMİST
4. MUSTAFA KEMAL BİÇERLİ YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
5. YETKİN TETİK ORTA SERBEST/ÖZEL
6. ALİ DEMİREL YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
GAZİANTEP
1. MEHMET ŞİMŞEK YÜKSEK EKONOMİST
2. ABDULHAMİT GÜL YÜKSEK AVUKAT
3. ŞAMİL TAYYAR YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
4. CANAN CANDEMİR ÇELİK YÜKSEK AVUKAT
5. ABDULLAH NEJAT KOÇER YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
6. MEHMET ERDOĞAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
7. SERPİL KAVRAK YÜKSEK AVUKAT
8. ALİ ŞAHİN YÜKSEK ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
9. FİKRET MURAT TURAL YÜKSEK ÖĞRETMEN
10. YUSUF ERDEM GÜZELBEY YÜKSEK MİMAR
11. MEHMET MENDERES KARADUMAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
12. MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER YÜKSEK MEMUR
GİRESUN
1. TURHAN ALÇELİK YÜKSEK DOKTOR
2. ADEM TATLI YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ
3. MEHMET GELDİ YÜKSEK MÜHENDİS
4. HATİCE KOCAOĞLU YÜKSEK ECZACI
GÜMÜŞHANE
1. KEMALETTİN AYDIN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. FERAMUZ ÜSTÜN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
HAKKARİ
1. OSMAN KIZILBAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
2. RÜSTEM ZEYDAN YÜKSEK DOKTOR
3. MEHMET ERTUŞ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
HATAY
1. ADEM YEŞİLDAL YÜKSEK AVUKAT
2. ORHAN KARASAYAR YÜKSEK MÜHENDİS
3. MEHMET ÖNTÜRK YÜKSEK İŞADAMI
4. MEHMET ALĞAN ORTA SERBEST/ÖZEL
5. HACI BAYRAM TÜRKOĞLU YÜKSEK İKTİSATÇI
6. TÜLİN DURGUN YETİM YÜKSEK DOKTOR
7. İBRAHİM NACİ YAPAR YÜKSEK MÜHENDİS
8. MEHMET HACIOĞLU YÜKSEK ÇİFTÇİ
9. CANAN KAHRAMAN YÜKSEK MÜHENDİS
10. AHMET DEMİRTAŞ YÜKSEK MÜHENDİS
IĞDIR
1. FERDİ TURAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
2. CENGİZ ŞEYRAN YÜKSEK DANIŞMAN
ISPARTA
1. SÜREYYA SADİ BİLGİÇ YÜKSEK EKONOMİST
2. RECEP ÖZEL YÜKSEK AVUKAT
3. İSMAİL ÖZDEMİR YÜKSEK BÜROKRAT
4. AYŞE USTA ORTA İŞKADINI
İSTANBUL 1
1. İDRİS GÜLLÜCE YÜKSEK MÜHENDİS
2. MİHRİMAH BELMA SATIR YÜKSEK AVUKAT
3. EROL KAYA YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
4. AHMET BERAT ÇONKAR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
5. OSMAN CAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
6. BERAT ALBAYRAK YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
7. İSMET UÇMA YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
8. METİN KÜLÜNK YÜKSEK MÜHENDİS
9. RAVZA KAVAKCI KAN YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
10. ERKAN KANDEMİR YÜKSEK MÜHENDİS
11. ALEV DEDEGİL YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
12. MEHMET ALİ PULCU YÜKSEK DİŞ HEKİMİ
13. HASAN SERT YÜKSEK MÜHENDİS
14. HÜSEYİN YAYMAN YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
15. OSMAN BOYRAZ YÜKSEK MÜHENDİS
16. FAİK IŞIK YÜKSEK AVUKAT
17. HULUSİ ŞENTÜRK YÜKSEK MÜHENDİS
18. ŞEYMA DÖĞÜCÜ YÜKSEK AVUKAT
19. BİLAL TOPÇU YÜKSEK MUHASEBECİ
20. RABİA İLHAN YÜKSEK AVUKAT
21. FATMA VARANK YÜKSEK MİMAR
22. ADEM SEFER YÜKSEK MÜHENDİS
23. HURŞİT YILDIRIM YÜKSEK AVUKAT
24. FAHRİ YASİN ŞENER YÜKSEK İKTİSATÇI
25. PINAR KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU YÜKSEK AVUKAT
26. AYŞE KARTAL YÜKSEK MUHASEBECİ
27. MUSTAFA DEMİRAL YÜKSEK AVUKAT
28. MUSTAFA ÖZMEN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
29. ESMA ERSİN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
30. ALİM ERDEMİR YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
31. COŞKUN KOÇ YÜKSEK ECZACI
İSTANBUL 2
1. VOLKAN BOZKIR YÜKSEK DİPLOMAT
2. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI YÜKSEK AVUKAT
3. EKREM ERDEM YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
4. AZİZ BABUŞCU YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
5. DURMUŞ ALİ SARIKAYA YÜKSEK MÜŞAVİR
6. ETHEM TOLGA YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
7. ŞİRİN ÜNAL YÜKSEK ORDU MENSUBU
8. FATMA BENLİ YÜKSEK AVUKAT
9. HÜSEYİN BÜRGE YÜKSEK ÖĞRETMEN
10. SEVİM SAVAŞER YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
11. HAYDAR ALİ YILDIZ YÜKSEK AVUKAT
12. MARKAR ESEYAN YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
13. OKTAY SARAL YÜKSEK MÜHENDİS
14. AHMET HALDUN ERTÜRK YÜKSEK DOKTOR
15. AHMET BAHA ÖĞÜTKEN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
16. AHMET HAMDİ ÇAMLI YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
17. HÜSEYİN HÜSNÜ KILIÇ YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
18. İBRAHİM SOLMAZ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
19. BEDRİ BAŞ ORTA SERBEST/ÖZEL
20. İSMAİL ERGÜNEŞ YÜKSEK AVUKAT
21. MEHMET ER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
22. PERİHAN TOĞAY YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
23. MUHARREM BALTACI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
24. REŞİDE YÜKSEL YÜKSEK DOKTOR
25. MAHMUT DOĞAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
26. SÜLEYMAN ENES KILIÇ YÜKSEK MÜHENDİS
İSTANBUL 3
1. MUSTAFA ŞENTOP YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. ÖZLEM ZENGİN YÜKSEK AVUKAT
3. FEYZULLAH KIYIKLIK YÜKSEK AVUKAT
4. MEHMET MUŞ YÜKSEK EKONOMİST
5. MEHMET DOĞAN KUBAT YÜKSEK AVUKAT
6. TÜLAY KAYNARCA YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
7. ABDURRAHİM BOYNUKALIN YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
8. HARUN KARACA ORTA MUHASEBECİ
9. UĞUR IŞILAK ORTA SANATÇI
10. MUSTAFA YENEROĞLU YÜKSEK AVUKAT
11. MUSTAFA AFŞIN YAZICIOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS
12. MEHMET METİNER YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
13. HALİS DALKILIÇ YÜKSEK İKTİSATÇI
14. MAHMUT ÖVÜR YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
15. YILDIZ SEFERİNOĞLU YÜKSEK AVUKAT
16. FATMA BETÜL SAYAN KAYA YÜKSEK MÜHENDİS
17. TÜLİN MAZLUMOĞLU KESTANE YÜKSEK DİŞ HEKİMİ
18. MEHMET BAYKAN YÜKSEK AVUKAT
19. RESUL KURT YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
20. BETÜL BİRER ORTA SERBEST/ÖZEL
21. ABDULLAH BAŞCI YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
22. ZEYNEP İŞCEN ÇEVİKER YÜKSEK SAĞLIK GÖREVLİSİ
23. CELAL BABAYİĞİT YÜKSEK AVUKAT
24. HAKAN BAHADIR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
25. HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
26. YEŞİL AYTULUM TURUT ORTA SERBEST/ÖZEL
27. YASİN ZÜLBAHAROĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
28. ABDULLAH SADIKSOY YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
29. ARİF KALMAZ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
30. FATMA NUR YAVUZ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
31. FEVZİ DURMUŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
İZMİR 1
1. VEYSEL EROĞLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
3. CEMİL ŞEBOY YÜKSEK MİMAR
4. HÜSEYİN KOCABIYIK YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
5. OZAN CEYHUN ORTA SERBEST/ÖZEL
6. NECİP NASIR YÜKSEK MÜHENDİS
7. CEMAL BEKLE YÜKSEK SOSYOLOG
8. MAHMUT ATİLLA KAYA YÜKSEK AVUKAT
9. BEDİHA TÜRKYILMAZ YÜKSEK DOKTOR
10. TALİP UZUN YÜKSEK MEMUR
11. KAZIM ERTEN YÜKSEK MEMUR
12. ÖMER SERTBAŞ YÜKSEK MÜHENDİS
13. GÜRBÜZ AKBULUT YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
İZMİR 2
1. MUSTAFA İBRAHİM TURHAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
2. NESRİN ULEMA YÜKSEK ECZACI
3. HAMZA DAĞ YÜKSEK AVUKAT
4. KEREM ALİ SÜREKLİ YÜKSEK AVUKAT
5. DURMUŞ BOZTUĞ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
6. MEHMET BAYINDIR YÜKSEK DOKTOR
7. SAVCI SAYAN YÜKSEK EKONOMİST
8. NEŞE GÜRÇAY YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
9. TANSU KAYA YÜKSEK MÜHENDİS
10. BİLAL KIRKPINAR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
11. ESRA ALADAĞ YÜKSEK DİŞ HEKİMİ
12. ALİ HADİM ORTA ÇİFTÇİ
13. MÜJDE ÇELİK ORTA SERBEST/ÖZEL
KAHRAMANMARAŞ
1. MAHİR ÜNAL YÜKSEK BÜROKRAT
2. NURSEL REYHANLIOĞLU YÜKSEK ECZACI
3. VEYSİ KAYNAK YÜKSEK AVUKAT
4. SEVDE BAYAZIT KAÇAR YÜKSEK İŞKADINI
5. MEHMET UĞUR DİLİPAK YÜKSEK MÜHENDİS
6. MEHMET İLKER ÇİTİL YÜKSEK DOKTOR
7. TÜRK İSLAM KARAKOÇ YÜKSEK AVUKAT
8. İMRAN KILIÇ YÜKSEK İLAHİYATÇI
KARABÜK
1. OSMAN KAHVECİ YÜKSEK MÜHENDİS
2. SEDAT NAMAL ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
KARAMAN
1. RECEP KONUK YÜKSEK ÖĞRETMEN
2. RECEP ŞEKER YÜKSEK DOKTOR
KARS
1. MEHMET UÇUM YÜKSEK AVUKAT
2. YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY YÜKSEK DOKTOR
3. ENSAR ERDOĞDU YÜKSEK AVUKAT
KASTAMONU
1. MUSTAFA GÖKHAN GÜLŞEN YÜKSEK ECZACI
2. METİN ÇELİK YÜKSEK AVUKAT
3. ZAFER NALBANTOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS
KAYSERİ
1. MEHMET ÖZHASEKİ YÜKSEK AVUKAT
2. AHMET DOĞAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
3. YAŞAR KARAYEL YÜKSEK MÜŞAVİR
4. KEMAL TEKDEN YÜKSEK DOKTOR
5. HAVVA TALAY ÇALIŞ YÜKSEK DOKTOR
6. HALİL ERGEN YÜKSEK MEMUR
7. İSMAİL TAMER YÜKSEK DOKTOR
8. AVŞAR ASLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
9. AYDIN KALKAN YÜKSEK ÖĞRETMEN
KIRIKKALE
1. OĞUZ KAĞAN KÖKSAL YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ
2. RAMAZAN CAN YÜKSEK AVUKAT
3. ABDULLAH ÖZTÜRK YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
KIRKLARELİ
1. HAMDİ IRMAK YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
2. VOLKAN GÖÇ YÜKSEK MÜHENDİS
3. AYTAÇ AKSOY YÜKSEK MÜHENDİS
KIRŞEHİR
1. SALİH ÇETİNKAYA YÜKSEK AVUKAT
2. HACI TURAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
KİLİS
1. REŞİT POLAT YÜKSEK ECZACI
2. AHMET SALİH DAL ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
KOCAELİ
1. FİKRİ IŞIK YÜKSEK ÖĞRETMEN
2. RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
3. ZEKİ AYGÜN YÜKSEK MÜHENDİS
4. İLYAS ŞEKER YÜKSEK MÜHENDİS
5. MEHMET AKİF YILMAZ YÜKSEK ÖĞRETMEN
6. CEMALETTİN KAFLI YÜKSEK AVUKAT
7. SAMİ ÇAKIR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
8. AYŞE MÜGE OLŞEN YÜKSEK ECZACI
9. HALİT ÇOKAN YÜKSEK AVUKAT
10. YALÇIN COŞTUR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
11. YAHYA COŞKUN YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
KONYA
1. AHMET DAVUTOĞLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. MUSTAFA BALOĞLU YÜKSEK DOKTOR
3. HÜSNÜYE ERDOĞAN YÜKSEK DOKTOR
4. ZİYA ALTUNYALDIZ YÜKSEK MÜSTEŞAR
5. MUHAMMET UĞUR KALELİ ORTA YÖNETİCİ - KAMU
6. LEYLA ŞAHİN USTA YÜKSEK DOKTOR
7. MEHMET BABAOĞLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
8. ABDULLAH AĞRALI YÜKSEK DOKTOR
9. HALİL ETYEMEZ YÜKSEK EĞİTMEN
10. RÜVEYDE GÜLSEREN IŞIK YÜKSEK PİSİKOLOG
11. HACI AHMET ÖZDEMİR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
12. ÖMER ÜNAL YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
13. MUSTAFA KAYA YÜKSEK MEMUR
14. ÖMER FARUK KANIK YÜKSEK MÜHENDİS
KÜTAHYA
1. MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI YÜKSEK MÜHENDİS
2. VURAL KAVUNCU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
3. İSHAK GAZEL YÜKSEK AVUKAT
4. AHMET TAN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
MALATYA
1. ÖZNUR ÇALIK YÜKSEK ECZACI
2. TAHA ÖZHAN YÜKSEK MÜŞAVİR
3. MUSTAFA ŞAHİN YÜKSEK EĞİTMEN
4. NURETTİN YAŞAR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
5. BÜLENT TÜFENKCİ YÜKSEK AVUKAT
6. BAYRAM TAŞKIN YÜKSEK AVUKAT
MANİSA
1. RECAİ BERBER YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
2. UĞUR AYDEMİR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
3. SELÇUK ÖZDAĞ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
4. MURAT BAYBATUR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
5. ŞULE TUNALI YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
6. İSMAİL BİLEN YÜKSEK AVUKAT
7. MUSA YILMAZ YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
8. GÜZİDE İÇEN KASAP YÜKSEK MİMAR
9. BİLAL TEMEL YÜKSEK AVUKAT
MARDİN
1. ORHAN MİROĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN
2. GÖNÜL BEKİN ŞAHKULUBEY YÜKSEK ECZACI
3. MEHMET VEJDİ KAHRAMAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
4. ABDULLAH ERİN YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
5. CENGİZ DEMİRKAYA YÜKSEK EĞİTMEN
6. MEHMET EMİN DENİZ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
MERSİN
1. MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK YÜKSEK ECZACI
2. YILMAZ TEZCAN YÜKSEK DOKTOR
3. MUHSİN KIZILKAYA YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR
4. ZEYNEP GÜL YILMAZ YÜKSEK AVUKAT
5. İBRAHİM GÜL YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
6. ARİF YILDIRIM YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
7. MEHMET EMİN KAPLAN YÜKSEK AVUKAT
8. PINAR NAR YÜKSEK AVUKAT
9. CEMAL BALKAYA YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
10. ABDULLAH KUZ YÜKSEK ÖĞRETMEN
11. MEHMET TAŞKIRAN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
MUĞLA
1. HASAN ÖZYER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
2. HASAN KÖKTEN YÜKSEK MÜHENDİS
3. ELVAN GÖÇER YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
4. MEHMET YAVUZ DEMİR YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
5. MUHİTTİN KAYABAŞ YÜKSEK MÜHENDİS
6. ÖZBEN YELDA EROL GÖKCAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
MUŞ
1. MEHMET EMİN ŞİMŞEK YÜKSEK MÜHENDİS
2. ABDULSELAM ER YÜKSEK EĞİTMEN
3. HALİS SALTIK ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
NEVŞEHİR
1. MUSTAFA AÇIKGÖZ YÜKSEK ECZACI
2. MURAT GÖKTÜRK YÜKSEK AVUKAT
3. EBUBEKİR GİZLİGİDER YÜKSEK AVUKAT
NİĞDE
1. ALPASLAN KAVAKLIOĞLU YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ
2. ERDOĞAN ÖZEGEN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
3. YAŞAR ATAÇ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
ORDU
1. NUMAN KURTULMUŞ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. OKTAY ÇANAK YÜKSEK AVUKAT
3. İHSAN ŞENER YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
4. AYŞE NİLGÜN TOMAKİN YÜKSEK AVUKAT
5. ŞAKİR ÇOBAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
OSMANİYE
1. SUAT ÖNAL YÜKSEK MÜHENDİS
2. MÜCAHİT DURMUŞOĞLU YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU
3. MEHMET SARI YÜKSEK EMEKLİ
4. EMİR HASAN ARSLANTAŞ YÜKSEK AVUKAT
RİZE
1. HASAN KARAL YÜKSEK İLAHİYATÇI
2. HİKMET AYAR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
3. OSMAN AŞKIN BAK YÜKSEK MÜHENDİS
SAKARYA
1. AYŞENUR İSLAM YÜKSEK ÖGRETİM ÜYESİ
2. MUSTAFA İSEN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
3. ALİ İHSAN YAVUZ YÜKSEK AVUKAT
4. RECEP UNCUOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS
5. ALİ İNCİ YÜKSEK ÖĞRETMEN
6. RECEP HACIEYÜPOĞLU YÜKSEK AVUKAT
7. BİLGEHAN DOĞRU YÜKSEK DOKTOR
SAMSUN
1. AKİF ÇAĞATAY KILIÇ YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ
2. AHMET DEMİRCAN YÜKSEK DOKTOR
3. FUAT KÖKTAŞ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
4. ÇİĞDEM KARAASLAN YÜKSEK MİMAR
5. HASAN BASRİ KURT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
6. KAMURAN ÖZDEN YÜKSEK MÜSTEŞAR
7. YILMAZ HOCAOĞLU YÜKSEK AVUKAT
8. HÜSEYİN AVNİ ÇATAL YÜKSEK MÜHENDİS
9. ADEM TUNCER YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
SİİRT
1. YASİN AKTAY YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. HAŞİM TAŞKIRAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
3. ALİ İLBAŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
SİNOP
1. CENGİZ TOKMAK YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
2. NAZIM MAVİŞ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
SİVAS
1. İSMET YILMAZ YÜKSEK AVUKAT
2. HİLMİ BİLGİN YÜKSEK AVUKAT
3. SELİM DURSUN YÜKSEK MÜHENDİS
4. ADEM YILDIRIM YÜKSEK AVUKAT
5. YALÇIN ÖZDEMİR YÜKSEK SERBEST / ÖZEL
ŞANLIURFA
1. NUREDDİN NEBATİ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
2. MEHMET KASIM GÜLPINAR YÜKSEK ÇİFTÇİ
3. SEYİT EYYÜPOĞLU ORTA ÇİFTÇİ
4. MAZHAR BAĞLI YÜKSEK SOSYOLOG
5. HALİL ÖZCAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
6. HAMİDE SÜRÜCÜ YÜKSEK MÜHENDİS
7. AHMET EŞREF FAKIBABA YÜKSEK DOKTOR
8. MEHMET AKYÜREK ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
9. MAHMUT KAÇAR YÜKSEK MÜHENDİS
10. YUSUF EĞİLMEZ YÜKSEK AVUKAT
11. YILDIZ KONAL SÜSLÜ YÜKSEK PİSİKOLOG
12. ABDULLAH YEŞİL YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
ŞIRNAK
1. ARSLAN TATAR ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
2. ADNAN ŞIK ORTA SERBEST/ÖZEL
3. LEZGİN ADIYAMAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
4. RİZGİN BİRLİK ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
TEKİRDAĞ
1. MUSTAFA YEL YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ
2. AYŞE DOĞAN YÜKSEK DİŞ HEKİMİ
3. METİN AKGÜN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
4. EYÜP KANAR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
5. HAKAN SUNAL YÜKSEK DOKTOR
6. AHMET ÜZGÜN YÜKSEK ÖĞRETMEN
TOKAT
1. COŞKUN ÇAKIR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
2. CELİL GÖÇER YÜKSEK DOKTOR
3. FATMA GAYE GÜLER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
4. FATİH AKGÜN YÜKSEK AVUKAT
5. MUSTAFA ARSLAN YÜKSEK AVUKAT
TRABZON
1. SÜLEYMAN SOYLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
2. MUHAMMET BALTA YÜKSEK MÜHENDİS
3. AYŞE SULA KÖSEOĞLU YÜKSEK AVUKAT
4. ADNAN GÜNNAR YÜKSEK DİŞ HEKİMİ
5. NİHAT TOSUN YÜKSEK DOKTOR
6. SALİH CORA YÜKSEK AVUKAT
TUNCELİ
1. MEHMET TUNÇ YÜKSEK MÜHENDİS
2. ALİ ULVİ SEYREK YÜKSEK AVUKAT
UŞAK
1. MEHMET ALTAY YÜKSEK AVUKAT
2. EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN YÜKSEK MİMAR
3. HÜSEYİN KESKİN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
VAN
1. BURHAN KAYATÜRK YÜKSEK MÜHENDİS
2. ÖMER ÇAHA YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
3. NAHİDE HAKAN YÜKSEK AVUKAT
4. FARUK ALPASLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
5. HAMDULLAH ŞEVLİ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ
6. ÖZGE BURAK DEGER YÜKSEK EĞİTMEN
7. YAKUP ALADAĞ YÜKSEK ÖĞRETMEN
8. NİZAMETTİN AĞAR YÜKSEK MÜŞAVİR
YALOVA
1. FİKRİ DEMİREL YÜKSEK ÖĞRETMEN
2. MEHMET DEMİRHAN ORTA SERBEST/ÖZEL
YOZGAT
1. ABDULKADİR AKGÜL YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
2. ERTUĞRUL SOYSAL YÜKSEK DOKTOR
3. YUSUF BAŞER YÜKSEK AVUKAT
4. İSKENDER MİNAR YÜKSEK AVUKAT
ZONGULDAK
1. HÜSEYİN ÖZBAKIR YÜKSEK SAVCI
2. FARUK ÇATUROĞLU YÜKSEK EKONOMİST
3. ÖZCAN ULUPINAR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL
4. EMİNE ÇİFT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
5. AKIN KAYMAK YÜKSEK EKONOMİST
ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ÜNİVERSİTE SERBEST
ADANA 3 İBRAHİM ÖZDİŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ADANA 4 AYDIN USLUPEHLİVAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ADANA 5 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN ÜNİVERSİTE DOKTOR
ADANA 6 MÜZEYYEN ŞEVKİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ADANA 7 RIZA METE ÜNİVERSİTE DOKTOR
ADANA 8 AHMET ADIGÜZEL ÜNİVERSİTE DOKTOR
ADANA 9 ABDULLAH SEDAT DOĞAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ADANA 10 RUKİYE ÇİNKILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ADANA 11 AKİF KEMAL AKAY ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ADANA 12 MUSTAFA BİLGİLİOĞLU ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
ADANA 13 YÜKSEL KARAASLAN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
ADANA 14 ORHAN SÜMER LİSE SERBEST
ADIYAMAN 1 MEHMET SELÇUK TABAK ÜNİVERSİTE DOKTOR
ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN TUTDERE ÜNİVERSİTE AVUKAT
ADIYAMAN 3 FATMA ULUBEY YÜKSEKOKUL GAZETECİ
ADIYAMAN 4 MEHMET KARAHAN İLKOKUL İŞADAMI
ADIYAMAN 5 KARİP BOZKURT LİSE SERBEST
AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KAYIKCI ÜNİVERSİTE AVUKAT
AFYONKARAHİSAR 2 MEHMET ALİ ECER ÜNİVERSİTE DOKTOR
AFYONKARAHİSAR 3 MEHMET TUĞRUL AKKUŞ LİSE TİCARET
AFYONKARAHİSAR 4 YALÇIN GÖRGÖZ LİSE SERBEST
AFYONKARAHİSAR 5 BEKİR KASAP ÜNİVERSİTE MEMUR
AĞRI 1 CEMİL ERHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
AĞRI 2 MUHAMMED NİDAİ ÖZMEN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
AĞRI 3 MEHMET SIDDIK YEL İLKOKUL EMEKLİ
AĞRI 4 ERKAN SAYAN YÜKSEKOKUL ESNAF
AKSARAY 1 MEHMET ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE ECZACI
AKSARAY 2 HAŞMET TEKİN ÖKÇE ÜNİVERSİTE EMEKLİ
AKSARAY 3 MEHMET ALİ TOPAÇ İLKOKUL EMEKLİ
AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER ÜNİVERSİTE AVUKAT
AMASYA 2 RAMİS TOPAL LİSE İŞADAMI
AMASYA 3 DEVRİM ERSOY ÜNİVERSİTE TİCARET
ANKARA
ANKARA 1. Bölge 1 AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA 1. Bölge 2 NECATİ YILMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 3 TEKİN BİNGÖL ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANKARA 1. Bölge 4 AYLİN NAZLIAKA ÜNİVERSİTE İŞKADINI
ANKARA 1. Bölge 5 LEVENT GÖK ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 6 ALİ HAYDAR HAKVERDİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 7 BÜLENT KUŞOĞLU ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
ANKARA 1. Bölge 8 HİKMET TEPE ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 9 GAMZE TAŞCIER ÜNİVERSİTE ECZACI
ANKARA 1. Bölge 10 EMRE DOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 11 SELAHATTİN EMRE ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 12 DURDU ÖZBOLAT LİSE İŞADAMI
ANKARA 1. Bölge 13 SEMA AKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 14 KAZIM SÖNMEZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ
ANKARA 1. Bölge 15 FARUK ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE SENDİKACI
ANKARA 1. Bölge 16 ERDOĞAN KILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 17 BİRSEN TEMİR ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
ANKARA 1. Bölge 18 İLYAS GÜVEN EROĞLU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ANKARA 2. Bölge 1 ŞENAL SARIHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 2. Bölge 2 MURAT EMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 2. Bölge 3 AHMET HALUK KOÇ ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANKARA 2. Bölge 4 NİHAT YEŞİL ÜNİVERSİTE SERBEST
ANKARA 2. Bölge 5 ALİRIZA ERBAY ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANKARA 2. Bölge 6 CELALETTİN KOÇ LİSE İŞADAMI
ANKARA 2. Bölge 7 SEMRA DİNÇER ÜNİVERSİTE EKONOMİST
ANKARA 2. Bölge 8 BARIŞ OZAN VURAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 2. Bölge 9 ALİ YILMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 2. Bölge 10 SERVET ÜNSAL ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANKARA 2. Bölge 11 SELMA ERGEN ÜNİVERSİTE SERBEST
ANKARA 2. Bölge 12 HAYDAR DOĞAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
ANKARA 2. Bölge 13 ABİDİN ŞAHİN YÜKSEK LİSANS AVUKAT
ANKARA 2. Bölge 14 UFUK ATAÇ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ANTALYA 1 NİYAZİ NEFİ KARA ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANTALYA 2 DENİZ BAYKAL YÜKSEK LİSANS AVUKAT
ANTALYA 3 ÇETİN OSMAN BUDAK ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
ANTALYA 4 MUSTAFA AKAYDIN ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANTALYA 5 DEVRİM KÖK YÜKSEKOKUL TURİZMCİ
ANTALYA 6 FİGEN ÇALIKUŞU ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANTALYA 7 RAFET ZEYBEK ÜNİVERSİTE SAVCI
ANTALYA 8 NUSRET BAYAR YÜKSEKOKUL EĞİTİMCİ
ANTALYA 9 DENİZ FİLİZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANTALYA 10 SULTAN YEGEN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANTALYA 11 SEVİNDİK GİZLİ ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANTALYA 12 CAVİT ARI ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANTALYA 13 GÜRKUT ACAR ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANTALYA 14 İBRAHİM KESER YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ARDAHAN 1 ENSAR ÖĞÜT ÜNİVERSİTE İŞADAMI
ARDAHAN 2 SEZGİN KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI
ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ARTVİN 2 MUSA ULUTAŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
AYDIN 2 METİN LÜTFİ BAYDAR ÜNİVERSİTE DOKTOR
AYDIN 3 HÜSEYİN YILDIZ LİSE İŞADAMI
AYDIN 4 MEHMET FATİH ATAY ÜNİVERSİTE AVUKAT
AYDIN 5 TAYFUN TALİPOĞLU ÜNİVERSİTE GAZETECİ
AYDIN 6 FERDA ÇAĞLAR ERKUT YÜKSEK LİSANS İŞLETMECİ
AYDIN 7 FULYA ÜSTÜNDAĞ ÜNİVERSİTE BİYOLOG
BALIKESİR 1 MEHMET TÜM YÜKSEKOKUL İŞADAMI
BALIKESİR 2 AHMET AKIN LİSE SANAYİCİ
BALIKESİR 3 NAMIK HAVUTÇA ÜNİVERSİTE AVUKAT
BALIKESİR 4 FİKRET ŞAHİN ÜNİVERSİTE DOKTOR
BALIKESİR 5 ALİ KEMAL DEVECİLER ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
BALIKESİR 6 ENSAR AYTEKİN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
BALIKESİR 7 İRFAN BARIŞ LİSE EMEKLİ
BALIKESİR 8 İSMAİL AYNUR YÜKSEKOKUL MALİ MÜŞAVİR
BARTIN 1 MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BARTIN 2 AYSU BANKOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
BATMAN 1 CELAL AYHAN LİSE İŞADAMI
BATMAN 2 AHMET DURMAZ ORTAOKUL MÜTEAHHİT
BATMAN 3 KEMAL DEMİR İLKOKUL MÜTEAHHİT
BATMAN 4 MENDÜH DOĞRU İLKOKUL SERBEST
BAYBURT 1 MURAT BÜLBÜL LİSE YÖNETİCİ
BAYBURT 2 ÖNAL AŞUT İLKOKUL ÇİFTÇİ
BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN LİSE İŞADAMI
BİLECİK 2 ALİ ÇAĞATAY KARAAHMET ÜNİVERSİTE AVUKAT
BİNGÖL 1 AHMET BAZANCİR LİSE EMEKLİ
BİNGÖL 2 KEMAL SATICI ÜNİVERSİTE EMEKLİ
BİNGÖL 3 HÜSEYİN NEGÜZEL İLKOKUL İŞÇİ
BİTLİS 1 NASİP UYĞAN YÜKSEKOKUL OPERATÖR
BİTLİS 2 MEHMET KAÇAR ORTAOKUL SERBEST
BİTLİS 3 MEVLAN KARABAĞ ORTAOKUL ESNAF
BOLU 1 TANJU ÖZCAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
BOLU 2 YUSUF RENKLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
BOLU 3 MEHMET BURAK COP YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BURDUR 1 MEHMET GÖKER ÜNİVERSİTE DOKTOR
BURDUR 2 KADİR KOÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
BURDUR 3 OKAN KURD ÜNİVERSİTE ECZACI
BURSA 1 LALE KARABIYIK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BURSA 2 CEYHUN İRGİL ÜNİVERSİTE DOKTOR
BURSA 3 ORHAN SARIBAL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BURSA 4 ERKAN AYDIN ÜNİVERSİTE ECZACI
BURSA 5 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
BURSA 6 MUSTAFA ŞENYURT ÜNİVERSİTE İŞADAMI
BURSA 7 ASÜDE ŞENOL ÜNİVERSİTE AVUKAT
BURSA 8 NURAY ÇOHAN ÜNİVERSİTE MİMAR
BURSA 9 İSMET KARACA ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
BURSA 10 TAHİR GÜRHAN AKDOĞAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BURSA 11 DENİZ BAYKAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
BURSA 12 ÖZGÜR ŞAHİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BURSA 13 NECATİ ŞAHİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BURSA 14 ŞADİ ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
BURSA 15 ERKAN DÖNMEZ LİSE YÖNETİCİ
BURSA 16 AYŞE ŞAHİN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
BURSA 17 İNAN KESER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BURSA 18 METİN ÇELİK LİSE ESNAF
ÇANAKKALE 1 MUHARREM ERKEK ÜNİVERSİTE AVUKAT
ÇANAKKALE 2 BÜLENT ÖZ LİSE YÖNETİCİ
ÇANAKKALE 3 AHMET KÜÇÜK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ÇANAKKALE 4 ALİ SARIBAŞ ÜNİVERSİTE MİMAR
ÇANKIRI 1 MURAT BERAT ATALAY YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
ÇANKIRI 2 İLHAN TEKİN LİSE EMEKLİ
ÇORUM 1 TUFAN KÖSE ÜNİVERSİTE AVUKAT
ÇORUM 2 MUHARREM BOZDOĞAN LİSE ANTRENÖR
ÇORUM 3 DİNÇER SOLMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ÇORUM 4 SAİM TOPGÜL İLKOKUL SERBEST
DENİZLİ 1 MELİKE BASMACI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
DENİZLİ 2 KAZIM ARSLAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
DENİZLİ 3 GÜLİZAR BİÇER KARACA ÜNİVERSİTE AVUKAT
DENİZLİ 4 ADİL DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
DENİZLİ 5 AHMET DİVARCI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
DENİZLİ 6 HALİS ÖDEL YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
DENİZLİ 7 ADNAN KESKİN ÜNİVERSİTE AVUKAT
DİYARBAKIR 1 MUHSİN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE EKONOMİST
DİYARBAKIR 2 GÜNDOĞAN MERMUTLUOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
DİYARBAKIR 3 GÜLABİ ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE MİMAR
DİYARBAKIR 4 MURAT UZUN ÜNİVERSİTE ECZACI
DİYARBAKIR 5 MAHMUT AZİZ ŞERAN YÜKSEKOKUL İŞADAMI
DİYARBAKIR 6 ASLI AÇIKGÖZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
DİYARBAKIR 7 MUSTAFA BOZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
DİYARBAKIR 8 AYŞE YELKOVAN ÜNİVERSİTE EMEKLİ
DİYARBAKIR 9 BURHAN ALTAY LİSE EMEKLİ
DİYARBAKIR 10 VEYSİ ERGÜN YÜKSEKOKUL SERBEST
DÜZCE 1 ZAFER TEBER ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
DÜZCE 2 ALİ FUAT ŞAŞOĞLU ÜNİVERSİTE DOKTOR
DÜZCE 3 ÖMER TAŞLI YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
EDİRNE 1 OKAN GAYTANCIOĞLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
EDİRNE 2 ERDİN BİRCAN LİSE İŞADAMI
EDİRNE 3 GÜRKAN GÜNESER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ELAZIĞ 1 FEYZİ SEPTİOĞLU LİSE MÜTEAHHİT
ELAZIĞ 2 YAŞAR KARABULUT ÜNİVERSİTE EMEKLİ
ELAZIĞ 3 MUSTAFA YAVUZ LİSE GAZETECİ
ELAZIĞ 4 FADİME YILMAZ ÜNİVERSİTE SERBEST
ERZİNCAN 1 ERDOĞAN ÖZYALÇIN ÜNİVERSİTE DOKTOR
ERZİNCAN 2 YALÇIN TANRIVERDİ YÜKSEK LİSANS MEMUR
ERZURUM 1 GONCA AYTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ERZURUM 2 İSMAİL İME LİSE EMEKLİ
ERZURUM 3 ORHAN BOZKURT ÜNİVERSİTE GAZETECİ
ERZURUM 4 DİLEK SOMUN İLKOKUL SERBEST
ERZURUM 5 ŞABAN OTURGAN ÜNİVERSİTE SERBEST
ERZURUM 6 EDİP CENGİZ YÜKSEKOKUL EMEKLİ
ESKİŞEHİR 1 GAYE USLUER ÜNİVERSİTE DOKTOR
ESKİŞEHİR 2 UTKU ÇAKIRÖZER ÜNİVERSİTE GAZETECİ
ESKİŞEHİR 3 CEMAL OKAN YÜKSEL ÜNİVERSİTE AVUKAT
ESKİŞEHİR 4 ERMAN GÖLET ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ESKİŞEHİR 5 METİN TOMSUK ÜNİVERSİTE EMEKLİ
ESKİŞEHİR 6 ERDAL ÇAKICIER LİSE İŞADAMI
GAZİANTEP 1 MEHMET ŞEKER ÜNİVERSİTE DOKTOR
GAZİANTEP 2 MEHMET GÖKDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
GAZİANTEP 3 ALİ PERİ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
GAZİANTEP 4 ALİ SAYIN ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
GAZİANTEP 5 ERDAL GEÇİT ÜNİVERSİTE AVUKAT
GAZİANTEP 6 SELİM KARAHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
GAZİANTEP 7 MİRAY ÇANKAYA BULUT ÜNİVERSİTE AVUKAT
GAZİANTEP 8 MUSTAFA ASLAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
GAZİANTEP 9 MAHMUT KOZBAŞ ÜNİVERSİTE VETERİNER
GAZİANTEP 10 ADİLE MERVE ALTINBAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
GAZİANTEP 11 SEMRA HARMAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
GAZİANTEP 12 AHMET ŞAHİN SEYRAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
GİRESUN 1 BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU ÜNİVERSİTE ECZACI
GİRESUN 2 SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU ÜNİVERSİTE ECZACI
GİRESUN 3 İBRAHİM AKGÜN LİSE İŞÇİ
GİRESUN 4 BASRİ GÜRSOY ÜNİVERSİTE ECZACI
GÜMÜŞHANE 1 MUSTAFA GÜLTEKİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
GÜMÜŞHANE 2 EDA ÇUBUKÇU ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
HAKKARİ 1 YAKUP SAMİOĞLU YÜKSEKOKUL MEMUR
HAKKARİ 2 GİYASETTİN KOÇ İLKOKUL İŞADAMI
HAKKARİ 3 KEREM KORKMAZ LİSE SERBEST
HATAY 1 HİLMİ YARAYICI ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
HATAY 2 MEVLÜT DUDU ÜNİVERSİTE AVUKAT
HATAY 3 SERKAN TOPAL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
HATAY 4 BİROL ERTEM ÜNİVERSİTE DOKTOR
HATAY 5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU ÜNİVERSİTE DOKTOR
HATAY 6 SUZAN ALHASOĞLU LİSE MUHASEBECİ
HATAY 7 SONAY AYKUT ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
HATAY 8 MEHMET GÖZEL LİSE TİCARET
HATAY 9 BİLGEN DUMAN ÜNİVERSİTE KİMYAGER
HATAY 10 DÖNDÜ DİLAN BEDİR ÜNİVERSİTE ECZACI
IĞDIR 1 ADİL AŞIRIM ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ISPARTA 1 İRFAN BAKIR ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ISPARTA 2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK ÜNİVERSİTE ECZACI
ISPARTA 3 MUSTAFA CEYHAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
ISPARTA 4 İZZET BEYDOĞAN ORTAOKUL ÇİFTÇİ
İSTANBUL
İSTANBUL 1. Bölge 1 ŞAFAK PAVEY YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
İSTANBUL 1. Bölge 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ
İSTANBUL 1. Bölge 3 GÜRSEL TEKİN LİSE YÖNETİCİ
İSTANBUL 1. Bölge 4 BARIŞ YARKADAŞ LİSE GAZETECİ
İSTANBUL 1. Bölge 5 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ YÜKSEK LİSANS MALİYECİ
İSTANBUL 1. Bölge 6 MAHMUT TANAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 1. Bölge 7 İLHAN KESİCİ YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
İSTANBUL 1. Bölge 8 OĞUZ KAAN SALICI ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİ
İSTANBUL 1. Bölge 9 İHSAN ÖZKES YÜKSEK LİSANS MÜFTÜ
İSTANBUL 1. Bölge 10 ONURSAL ADIGÜZEL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 1. Bölge 11 ALİ ÖZCAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 1. Bölge 12 METİN AĞIRMAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 1. Bölge 13 KADİR GÖKMEN ÖĞÜT ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
İSTANBUL 1. Bölge 14 CEM HAYDAR BEKTAŞ YÜKSEK LİSANS EKONOMİST
İSTANBUL 1. Bölge 15 BİRSEN TURSUN DEMİREL ÜNİVERSİTE DOKTOR
İSTANBUL 1. Bölge 16 İRFAN KARACAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 1. Bölge 17 BERHAN ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS YÖNETMEN
İSTANBUL 1. Bölge 18 DERYA ŞENTÜRK ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İSTANBUL 1. Bölge 19 MUSTAFA CAN ATAKLI ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İSTANBUL 1. Bölge 20 NECDET SARAÇ ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İSTANBUL 1. Bölge 21 HASAN UZUNYAYLA ORTAOKUL İŞADAMI
İSTANBUL 1. Bölge 22 OSMAN TANEY KORUTÜRK ÜNİVERSİTE EMEKLİ
İSTANBUL 1. Bölge 23 İLKAY ORHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 1. Bölge 24 ERKAN BAŞBOĞA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İSTANBUL 1. Bölge 25 İRFAN HÜSEYİN YILDIZ YÜKSEK LİSANS MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL 1. Bölge 26 NURETTİN SARIBAL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 1. Bölge 27 HÜSNİYE KAYA ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
İSTANBUL 1. Bölge 28 ÖZGEN NAMA ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İSTANBUL 1. Bölge 29 SÜLEYMAN GÜZEL ORTAOKUL YÖNETİCİ
İSTANBUL 1. Bölge 30 YAŞAR HASAN YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE DOKTOR
İSTANBUL 1. Bölge 31 DOĞAN ÇAKMAK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 2. Bölge 1 SELİNA DOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 2. Bölge 2 AYKUT ERDOĞDU ÜNİVERSİTE DENETÇİ
İSTANBUL 2. Bölge 3 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU YÜKSEK LİSANS AVUKAT
İSTANBUL 2. Bölge 4 DURSUN ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
İSTANBUL 2. Bölge 5 SÜLEYMAN SENCER AYATA YÜKSEK LİSANS SOSYOLOG
İSTANBUL 2. Bölge 6 GÜLAY YEDEKCİ ARSLAN ÜNİVERSİTE MİMAR
İSTANBUL 2. Bölge 7 KADRİ ENİS BERBEROĞLU ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İSTANBUL 2. Bölge 8 DİDEM ENGİN YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
İSTANBUL 2. Bölge 9 MUSTAFA SARIGÜL ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İSTANBUL 2. Bölge 10 YÜKSEL MANSUR KILINÇ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İSTANBUL 2. Bölge 11 CENGİZ ALP YÜKSEK LİSANS DOKTOR
İSTANBUL 2. Bölge 12 ÇETİN SOYSAL LİSE EMEKLİ
İSTANBUL 2. Bölge 13 MELDA ONUR ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İSTANBUL 2. Bölge 14 HÜLYA ÇİĞDEM ANAD İBRAHİMHAKKIOĞLU ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İSTANBUL 2. Bölge 15 GÜL YÜKSEL ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİ
İSTANBUL 2. Bölge 16 ZEYNEL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 2. Bölge 17 İNAN GÜNEY YÜKSEK LİSANS MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL 2. Bölge 18 DURSUN BULUT ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 2. Bölge 19 ÖZGÜR KOÇAK YÜKSEKOKUL İŞADAMI
İSTANBUL 2. Bölge 20 MEHMET ERCAN KARAKAŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 2. Bölge 21 GÜVEN KARATAŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İSTANBUL 2. Bölge 22 SEYFULLAH BEYSÜLEN ÜNİVERSİTE EMEKLİ
İSTANBUL 2. Bölge 23 MUSTAFA OZAN ŞER ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İSTANBUL 2. Bölge 24 TEVFİK CEM TÜZÜN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 2. Bölge 25 MEHMET SEVİGEN LİSE İŞADAMI
İSTANBUL 2. Bölge 26 HÜLYA GÜNTAŞ YÜKSEKOKUL ÖĞRETMEN
İSTANBUL 3. Bölge 1 BİHLUN TAMAYLIGİL ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İSTANBUL 3. Bölge 2 İLHAN CİHANER ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 3. Bölge 3 ENGİN ALTAY ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
İSTANBUL 3. Bölge 4 ALİ ŞEKER ÜNİVERSİTE DOKTOR
İSTANBUL 3. Bölge 5 ERDOĞAN TOPRAK YÜKSEKOKUL YÖNETİCİ
İSTANBUL 3. Bölge 6 EREN ERDEM LİSE GAZETECİ
İSTANBUL 3. Bölge 7 MURAT ÖZÇELİK ÜNİVERSİTE EMEKLİ
İSTANBUL 3. Bölge 8 ZEYNEL EMRE ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 3. Bölge 9 MEHMET BEKAROĞLU ÜNİVERSİTE DOKTOR
İSTANBUL 3. Bölge 10 SİBEL ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İSTANBUL 3. Bölge 11 EMİNE GÜLİZAR EMECAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 3. Bölge 12 EFKAN BOLAÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 3. Bölge 13 ÖZGÜR KARABAT ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL 3. Bölge 14 SÜLEYMAN ÇELEBİ İLKOKUL SENDİKACI
İSTANBUL 3. Bölge 15 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
İSTANBUL 3. Bölge 16 ERHAN BOZAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İSTANBUL 3. Bölge 17 TÜLAY ATEŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 3. Bölge 18 MEHTAP ALBAYRAK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 3. Bölge 19 RIZA AKPOLAT ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
İSTANBUL 3. Bölge 20 HÜSEYİN AYDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İSTANBUL 3. Bölge 21 KEMAL ÇEBİ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
İSTANBUL 3. Bölge 22 NURCAN ŞANLI YÜKSEKOKUL İŞKADINI
İSTANBUL 3. Bölge 23 ŞAHANIM METER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 3. Bölge 24 TAŞKAN UYSAL LİSE SERBEST
İSTANBUL 3. Bölge 25 İBRAHİM YENER ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
İSTANBUL 3. Bölge 26 YEGÂNE GÜLEY YÜKSEK LİSANS AVUKAT
İSTANBUL 3. Bölge 27 HÜSEYİN AKSU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İSTANBUL 3. Bölge 28 KEMAL DENİZ BOZKURT ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 3. Bölge 29 SELAMİ DEĞİRMENCİ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL 3. Bölge 30 SELÇUK MÜSNAT HAZİNEDAR LİSE SERBEST
İSTANBUL 3. Bölge 31 ALİ ULVİ GÖKBULAK ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İZMİR
İZMİR 1. Bölge 1 SELİN SAYEK BÖKE ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
İZMİR 1. Bölge 2 MUSA ÇAM ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
İZMİR 1. Bölge 3 AHMET TUNCAY ÖZKAN ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İZMİR 1. Bölge 4 TACETTİN BAYIR LİSE İŞADAMI
İZMİR 1. Bölge 5 ÖZCAN PURÇU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İZMİR 1. Bölge 6 ALİ YİĞİT LİSE İŞLETMECİ
İZMİR 1. Bölge 7 MURAT BAKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
İZMİR 1. Bölge 8 MUHSİN KURT LİSE İŞADAMI
İZMİR 1. Bölge 9 ALİ HIDIR ULUDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
İZMİR 1. Bölge 10 EDNAN ARSLAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İZMİR 1. Bölge 11 SABRİ ERGÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT
İZMİR 1. Bölge 12 SEVDA ERDAN KILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
İZMİR 1. Bölge 13 TURGAY BOZOĞLU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST
İZMİR 2. Bölge 1 ZEYNEP ALTIOK ÜNİVERSİTE YAZAR
İZMİR 2. Bölge 2 KEMAL KILIÇDAROĞLU ÜNİVERSİTE HESAP UZMANI
İZMİR 2. Bölge 3 ZEKERİYA TEMİZEL ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İZMİR 2. Bölge 4 MUSTAFA ALİ BALBAY ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İZMİR 2. Bölge 5 AYTUN ÇIRAY ÜNİVERSİTE DOKTOR
İZMİR 2. Bölge 6 ATİLA SERTEL ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İZMİR 2. Bölge 7 KAMİL OKYAY SINDIR ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İZMİR 2. Bölge 8 ALİ ENGİN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İZMİR 2. Bölge 9 HÜSEYİN SEZER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İZMİR 2. Bölge 10 ÜLKÜMEN RODOPLU ÜNİVERSİTE DOKTOR
İZMİR 2. Bölge 11 ALİ KEMAL ELİTAŞ ÜNİVERSİTE TEKNİSYEN
İZMİR 2. Bölge 12 TAHA OKAN ÜNİVERSİTE DOKTOR
İZMİR 2. Bölge 13 NURGÜL UÇAR AKTUĞ ÜNİVERSİTE GAZETECİ
KAHRAMANMARAŞ 1 KAMİL DALKARA LİSE SANAYİCİ
KAHRAMANMARAŞ 2 AYŞE NİLDEN BAYAZIT POSTALCI ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KAHRAMANMARAŞ 3 EYLEM ÇAĞRAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 4 HİLMİ EMRE KAZANCI ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
KAHRAMANMARAŞ 5 KİBAR ÖZDEMİR LİSE İŞLETMECİ
KAHRAMANMARAŞ 6 SELİM SÜMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 7 FATİH VİCDAN LİSE MUHASEBECİ
KAHRAMANMARAŞ 8 DURAN ÖZDAL ÜNİVERSİTE İŞADAMI
KARABÜK 1 CEVDET AKAY YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
KARABÜK 2 MUSTAFA AKAY YÜKSEKOKUL GAZETECİ
KARAMAN 1 MUSTAFA CEM KAĞNICI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
KARAMAN 2 UYGAR TALAY ÜNİVERSİTE ECZACI
KARS 1 ZEKİ NACİTARHAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
KARS 2 ERKAN KARAGÖZ ÜNİVERSİTE HUKUKÇU
KARS 3 AYSEL SADAK İLTAŞ YÜKSEK LİSANS GAZETECİ
KASTAMONU 1 AHMET CANER YENİDÜNYA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KASTAMONU 2 HASAN ŞEN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
KASTAMONU 3 YILMAZ KARAKOÇ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK YÜKSEK LİSANS DOKTOR
KAYSERİ 2 ALİ PAŞA TAN ÜNİVERSİTE MALİYECİ
KAYSERİ 3 AŞKIN GENÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
KAYSERİ 4 FEYZULLAH KESKİN ÜNİVERSİTE SERBEST
KAYSERİ 5 TÜLİN TEMEL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
KAYSERİ 6 MUSTAFA ASLAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
KAYSERİ 7 AYHAN GÜLSOY ÜNİVERSİTE EMEKLİ
KAYSERİ 8 MUSTAFA UTKU SARI ÜNİVERSİTE AVUKAT
KAYSERİ 9 NAHİDE SEVGİ YALÇIN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
KIRIKKALE 1 MURAT ÇAKIRCA ÜNİVERSİTE AVUKAT
KIRIKKALE 2 ZİYA KAVLAK ÜNİVERSİTE AVUKAT
KIRIKKALE 3 HACI ARAP KARADURMUŞ YÜKSEKOKUL EMEKLİ
KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN ÜNİVERSİTE MİMAR
KIRKLARELİ 2 VECDİ GÜNDOĞDU İLKOKUL ESNAF
KIRKLARELİ 3 MEHMET TUNA SOYKAN ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
KIRŞEHİR 1 YILMAZ ZENGİN İLKOKUL İŞADAMI
KIRŞEHİR 2 RİFAT ERTEM ÜNİVERSİTE NOTER
KİLİS 1 MEHMET AKİF PERKER ÜNİVERSİTE ESNAF
KİLİS 2 ÖKKAŞ ASLANTAŞ ORTAOKUL EMEKLİ
KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET ÜNİVERSİTE AVUKAT
KOCAELİ 2 HAYDAR AKAR ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
KOCAELİ 3 TAHSİN TARHAN YÜKSEKOKUL İŞADAMI
KOCAELİ 4 TURAN DUMLU ÜNİVERSİTE ECZACI
KOCAELİ 5 CUMA KARAVAR LİSE İŞADAMI
KOCAELİ 6 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
KOCAELİ 7 AYHAN MUTLU ÜNİVERSİTE DOKTOR
KOCAELİ 8 RASİM MERİÇ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
KOCAELİ 9 ASUDE FIRAT ÖZKAN LİSE İŞLETMECİ
KOCAELİ 10 KEMAL NİŞANCI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
KOCAELİ 11 SABRİYE ŞAHİN LİSE EMEKLİ
KONYA 1 MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT ÜNİVERSİTE DOKTOR
KONYA 2 GÜLSÜM FİLORİNALI ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
KONYA 3 MEHMET TURGAY BİLGE ÜNİVERSİTE AVUKAT
KONYA 4 ALİ CEMAL CÖMERT ÜNİVERSİTE VETERİNER
KONYA 5 MEHMET ALİ ÜNAL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
KONYA 6 ALİ SAYAR ÜNİVERSİTE DOKTOR
KONYA 7 DENİZ İNDİBİ ÇELİK ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
KONYA 8 HÜSEYİN YAĞCI ÜNİVERSİTE TİCARET
KONYA 9 SAİM SEZEN YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
KONYA 10 ALİ TEKİŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
KONYA 11 MUSA GÖKÇE LİSE TEKNİSYEN
KONYA 12 EMİNE BALIK ÜNİVERSİTE AVUKAT
KONYA 13 MEHMET GAYRETLİ LİSE YÖNETİCİ
KONYA 14 MEHMET TOPBAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP ÜNİVERSİTE DOKTOR
KÜTAHYA 2 MEHMET AYDIN UZUN ORTAOKUL İŞADAMI
KÜTAHYA 3 FİSUN YILDIZ LİSE EV HANIMI
KÜTAHYA 4 İBRAHİM SOLMAZ YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
MALATYA 1 VELİ AĞBABA ÜNİVERSİTE İŞADAMI
MALATYA 2 HULİSİ PORGALI LİSE İŞADAMI
MALATYA 3 BERNA KARADAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
MALATYA 4 MEMBA KUŞCU ÜNİVERSİTE AVUKAT
MALATYA 5 YUSUF SÜRÜCÜ ÜNİVERSİTE AVUKAT
MALATYA 6 ETEM KÖRÜKMEZ LİSE İŞADAMI
MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL ÜNİVERSİTE ECZACI
MANİSA 2 MAZLUM NURLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
MANİSA 3 TUR YILDIZ BİÇER ÜNİVERSİTE DOKTOR
MANİSA 4 MUSTAFA BAŞGÜLŞEN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
MANİSA 5 SABRİ TEMEL LİSE ESNAF
MANİSA 6 SAKİNE ÖZ ÜNİVERSİTE MİMAR
MANİSA 7 ABDULLAH SAKA ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
MANİSA 8 HASAN ÖREN LİSE İŞADAMI
MANİSA 9 SANİYE AĞGÜL ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MARDİN 1 MEHMET ÇİFTSÜREN LİSE ESNAF
MARDİN 2 MUHAMMED OLĞAÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
MARDİN 3 ÖZLEM KARAMAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
MARDİN 4 MEHMET FIRAT İNAL ÜNİVERSİTE SERBEST
MARDİN 5 HAMZE EFE İLKOKUL EMEKLİ
MARDİN 6 AYDIN PAKSAK ORTAOKUL ESNAF
MERSİN 1 HÜSEYİN ÇAMAK ÜNİVERSİTE DOKTOR
MERSİN 2 DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
MERSİN 3 AYTUĞ ATICI ÜNİVERSİTE DOKTOR
MERSİN 4 MUSTAFA BAYSAN LİSE SANAYİCİ
MERSİN 5 SERDAL KUYUCUOĞLU YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
MERSİN 6 SİBEL GAZİ TABEL YÜKSEK LİSANS ŞEHİR PLANCISI
MERSİN 7 EBRU ÇALIŞKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
MERSİN 8 SEYİT ÖZANANAR ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
MERSİN 9 ALİ KOÇ ORTAOKUL İŞADAMI
MERSİN 10 NEVİN ZAİMOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
MERSİN 11 CELAL ÇELİK YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
MUĞLA 1 AKIN ÜSTÜNDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
MUĞLA 2 ÖMER SÜHA ALDAN ÜNİVERSİTE HUKUKÇU
MUĞLA 3 NURETTİN DEMİR ÜNİVERSİTE DOKTOR
MUĞLA 4 BURAK ERBAY ÜNİVERSİTE AVUKAT
MUĞLA 5 EMRAH DOĞU ORTAOKUL TURİZMCİ
MUĞLA 6 SÜLEYMAN GİRGİN ÜNİVERSİTE İŞÇİ
MUŞ 1 ŞEMSETTİN ONULER LİSE ESNAF
MUŞ 2 FEVZİ GÜMÜŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
MUŞ 3 YILDIRIM PAÇAL LİSE SERBEST
NEVŞEHİR 1 HİLMİ BÜLENT TEKİNER ÜNİVERSİTE SERBEST
NEVŞEHİR 2 CUMA YORGANCI ÜNİVERSİTE DOKTOR
NEVŞEHİR 3 OSMAN FAHRİ ERTİK ÜNİVERSİTE EMEKLİ
NİĞDE 1 DOĞAN ŞAFAK ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
NİĞDE 2 SEVGİ ÖZBEK ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
NİĞDE 3 RAMAZAN ERTAN LİSE İŞADAMI
ORDU 1 SEYİT TORUN ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL ÜNİVERSİTE DOKTOR
ORDU 3 İDRİS YILDIZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ORDU 4 İSA YAZICI LİSE İŞLETMECİ
ORDU 5 OSMAN GÜNGÖR YÜKSEKOKUL İŞADAMI
OSMANİYE 1 NİHAT ÇERÇİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
OSMANİYE 2 MURAT KOLUÇOLAK YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
OSMANİYE 3 SERPİL DÜZGÜN LİSE EV HANIMI
OSMANİYE 4 HATİCE ERDUR YÜKSEKOKUL EMEKLİ
RİZE 1 KENAN BIYIK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
RİZE 2 TAHSİN OCAKLI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
RİZE 3 CANDAN EYÜBOĞLU ÜNİVERSİTE EMEKLİ
SAKARYA 1 ENGİN ÖZKOÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
SAKARYA 2 HÜSEYİN AVNİ ŞAHİN LİSE MÜTEAHHİT
SAKARYA 3 ERDOĞAN ISIR ÜNİVERSİTE ESNAF
SAKARYA 4 AYHAN BAL ÜNİVERSİTE SERBEST
SAKARYA 5 ELİF ASİYE BAŞER YÜKSEK LİSANS ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SAKARYA 6 AYŞE KILIÇ ÜNİVERSİTE EMEKLİ
SAKARYA 7 ENİS CEYLAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
SAMSUN 1 KEMAL ZEYBEK LİSE İŞADAMI
SAMSUN 2 HAYATİ TEKİN ÜNİVERSİTE MİMAR
SAMSUN 3 NESLİHAN HANCIOĞLU ÜNİVERSİTE EMEKLİ
SAMSUN 4 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
SAMSUN 5 ŞABAN SEVİNÇ ÜNİVERSİTE GAZETECİ
SAMSUN 6 FATMA NECİLE ÇOKAY ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
SAMSUN 7 ATIF TOMRUKÇU YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
SAMSUN 8 ŞEVKİ YILMAZ İLKOKUL MÜTEAHHİT
SAMSUN 9 MEHMET ATALAY ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
SİİRT 1 FIRAT SOYSAL LİSE SERBEST
SİİRT 2 CİNDİ EREN LİSE EMEKLİ
SİİRT 3 KAMİLE BALCI LİSE ANTRENÖR
SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST
SİNOP 2 MUSTAFA ACUN LİSE EMEKLİ
SİVAS 1 ALİ AKYILDIZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
SİVAS 2 HAYDAR GÖLBAŞI YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ
SİVAS 3 ULAŞ KARASU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
SİVAS 4 BAKİ ÇOBAN ÜNİVERSİTE DOKTOR
SİVAS 5 İSMAİL ŞAHİN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ŞANLIURFA 1 ALİ MURAT BUCAK LİSE TİCARET
ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
ŞANLIURFA 3 RESUL BEBE ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
ŞANLIURFA 4 SEDAT SAĞIR ÜNİVERSİTE İŞADAMI
ŞANLIURFA 5 İSMAİL BAHÇACI ÜNİVERSİTE EMEKLİ
ŞANLIURFA 6 MAHMUT HAN ŞAHİN LİSE SERBEST
ŞANLIURFA 7 AKİLE YEKTAŞ LİSE HEMŞİRE
ŞANLIURFA 8 MUZAFFER YİĞİTBAŞI LİSE GAZETECİ
ŞANLIURFA 9 KEMAL EŞSİZ LİSE ESNAF
ŞANLIURFA 10 AHMET HELVACI LİSE SERBEST
ŞANLIURFA 11 LÜTFÜ KÜÇÜKBAYRAK LİSE ÇİFTÇİ
ŞANLIURFA 12 CANER ÇAMLIBEL ORTAOKUL SERBEST
ŞIRNAK 1 ABDULLAH GÜKÇE ORTAOKUL SERBEST
ŞIRNAK 2 AGİT AYKUT İLKOKUL SERBEST
ŞIRNAK 3 HAVA ADİYAMAN İLKOKUL EV HANIMI
ŞIRNAK 4 ŞAHİN ZİREK İLKOKUL SERBEST
TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK ÜNİVERSİTE EKONOMİST
TEKİRDAĞ 2 CANDAN YÜCEER ÜNİVERSİTE DOKTOR
TEKİRDAĞ 3 EMRE KÖPRÜLÜ ÜNİVERSİTE AVUKAT
TEKİRDAĞ 4 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
TEKİRDAĞ 5 ARZU MANDALI SUCU YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
TEKİRDAĞ 6 ŞERAFETDİN TERZİ ÜNİVERSİTE EMEKLİ
TOKAT 1 ORHAN DÜZGÜN ÜNİVERSİTE DOKTOR
TOKAT 2 GÜLPERİ COŞAR ÜNİVERSİTE EMEKLİ
TOKAT 3 MİNE BAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
TOKAT 4 SİNAN YAVUZ YAVAŞ YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
TOKAT 5 TAHİR YILDIRIM LİSE EMEKLİ
TRABZON 1 HALUK PEKŞEN ÜNİVERSİTE AVUKAT
TRABZON 2 ALİ TÜREN ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
TRABZON 3 AHMET KAYA ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
TRABZON 4 MURAT ÖZÇİLİNGİR ÜNİVERSİTE ESNAF
TRABZON 5 YAVUZ KARAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
TRABZON 6 MUSTAFA AYDIN ÜNİVERSİTE UZMAN
TUNCELİ 1 SANİYE BARUT ÜNİVERSİTE AVUKAT
TUNCELİ 2 GÜRSEL EROL LİSE SERBEST
UŞAK 1 ÖZKAN YALIM LİSE SERBEST
UŞAK 2 İSMET AKIN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
UŞAK 3 MUSTAFA AYDIN ÜNİVERSİTE VETERİNER
VAN 1 NADİR KARTAL ÜNİVERSİTE ECZACI
VAN 2 ERKAN NÜKTE ÜNİVERSİTE ECZACI
VAN 3 GÜRGİN ASLAN YÜKSEKOKUL TEKNİKER
VAN 4 HATİCE GÜLENOĞLU LİSE SERBEST
VAN 5 GÜLCAN İNCE LİSE SERBEST
VAN 6 HAYRULLAH IRTAK LİSE ESNAF
VAN 7 ABUBEKİR YEŞİLOVA ÜNİVERSİTE SOSYOLOG
VAN 8 MUHTAR ERDOĞAN LİSE SERBEST
YALOVA 1 MUHARREM İNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
YALOVA 2 MURAT OCAK ORTAOKUL SERBEST
YOZGAT 1 HASAN ASLAN NURDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
YOZGAT 2 ZEYNEP KILINÇARSLAN LİSE İŞKADINI
YOZGAT 3 GÜLHANIM CEYLAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
YOZGAT 4 HATİCE AÇIKGÖZ LİSE EV HANIMI
ZONGULDAK 1 ŞERAFETTİN TURPCU ÜNİVERSİTE MİMAR
ZONGULDAK 2 ÜNAL DEMİRTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ZONGULDAK 3 DENİZ YAVUZYILMAZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ZONGULDAK 4 HARUN AKIN LİSE İŞADAMI
ZONGULDAK 5 ALİ İHSAN KÖKTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
ADANA
1 MEVLÜT KARAKAYA, DOKTORA, ÖĞRETİM ÜYESİ / BÜROKRAT
2 MUHARREM VARLI, ÜNİVERSİTE, EĞİTİMCİ
3 SEYFETTİN YILMAZ, ÜNİVERSİTE, ORMAN MÜHENDİSİ
4 ABDULKADİR YUVALI, ÜNİVERSİTE, ÖĞRETİM ÜYESİ
5 ALİ AYDIN, ÜNİVERSİTE, SUBAY EMEKLİ GENERAL
6 ALİ DEMİR, YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM
7 DEMET ÇARDAK, ÜNİVERSİTE, TIP DOKTORU
8 SİNAN GÜL, ÜNİVERSİTE, ZİRAAT MÜHENDİSİ
9 MEHMET ALİ ARSLAN, ÜNİVERSİTE, KAMU GÖREVLİSİ
10 ADEM GÜNDOĞAN, ÜNİVERSİTE, TIP DOKTORU
11 NESLİHAN UZUN, ÜNİVERSİTE, FİZYOTERAPİST
12 İSA AYANOĞLU, ÜNİVERSİTE, AVUKAT
13 AYLA EMRAHOĞLU, YÜKSEK LİSANS, TEKSTİLCİ / YÖNETİCİ
14 BURAK YİĞENOĞLU, ÜNİVERSİTE, TIP DOKTORU
ADIYAMAN
1 RECEP KILIÇ, ÜNİVERSİTE, AVUKAT
2 EMİN ACAR, LİSE, EMEKLİ
3 REMZİYE YAVUZ, ORTAOKUL, EMEKLİ İŞÇİ
4 AHMET KARA, LİSE, EMNİYET MENSUBU BAŞKOMİSER
AFYON
1 MEHMET PARSAK, DOKTORA, AVUKAT
2 AZİZ ASLAN, ÜNİVERSİTE, MALİ MÜŞAVİR
3 FATİH ÇETİNKAYA, YÜKSEK LİSANS, ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
4 İSMAİL ELİBOL, ÜNİVERSİTE, İŞADAMI
5 ABDİL DEMİRAL, ÜNİVERSİTE, SARRAF
AĞRI
1 MUSTAFA ÖRÜ, ORTAOKUL, MÜTEAHHİT
2 BİLAL YAŞAR, ORTAOKUL, ESNAF
3 MURAT ÇİFTÇİ LİSE KAMU GÖREVLİSİ
4 MEHMET YILDIRIM ÜNİVERSİTE İŞÇİ
AMASYA
1 MEHMET SARI YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİSİ
2 SADIK ASLAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 TURAN GÜRDOĞAN YÜKSEK LİSANS ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
ANKARA 1. BÖLGE
1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
2 ZÜHAL TOPÇU DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
3 MUSTAFA ERDEM ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
4 ERKAN HABERAL ÜNİVERSİTE İŞADAMI
5 NEVZAT AYPEK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
6 BİRCAN AKYILDIZ ÜNİVERSİTE SENDİKACI
7 SULTAN GÜNDÜZ ÜNİVERSİTE PEYZAJ MİMARI
8 AYŞE SİBEL ERSOY ÜNİVERSİTE ECZACI
9 İBRAHİM ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
10 AYTAÇ ÖZEL YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
11 ESİN GÜREL ÜNİVERSİTE AVUKAT
12 ŞENER BEŞİROĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
13 ŞAHİN ÖNALAN ÜNİVERSİTE BİYOLOG
14 UMUTCAN GÜNER KAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ
15 ALİ KELEŞ LİSE İŞADAMI
16 ÜLKÜ GÖK GÜVEN ÜNİVERSİTE AVUKAT
17 PINAR GÜNSEVEN GÜLSOY ÜNİVERSİTE MİMAR
18 İBRAHİM KUŞ LİSE İŞADAMI
ANKARA 2. BÖLGE
1 ŞEFKAT ÇETİN ÜNİVERSİTE EMEKLİ
2 MUSTAFA MİT ÜNİVERSİTE TİCARET
3 HAMİT AYANOĞLU ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
4 YAŞAR YILDIRIM LİSE İŞADAMI
5 MEHMET DAMAR ÜNİVERSİTE EMEKLİ SAYIŞTAY BAŞKANI
6 GÜL GÜLSER KILIÇARSLAN YÜKSEKOKUL GAZETECİ
7 MEHMET ALİ TANRIVERDİ LİSE İŞADAMI
8 ALPARSLAN SUCU ÜNİVERSİTE AVUKAT
9 TAYFUN ÜNAL YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
10 MELTEM HATİCE ULUÇ ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
11 HİKMET DURGUT ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
12 TÜMER ZEYTİN ÜNİVERSİTE AVUKAT
13 FATİH GÖZÜM LİSE MÜTEAHHİT
14 BAYRAMALİ TEMİZER YÜKSEKOKUL GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISI
ANTALYA
1 MEHMET GÜNAL DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
2 AHMET SELİM YURDAKUL ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
3 TARKAN AKILLI ÜNİVERSİTE İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
4 ADEM USLU ÜNİVERSİTE MÜLKİ İDARE AMİRİ
5 CAFER UYAR YÜKSEKOKUL EMEKLİ ÖĞRETMEN
6 CENGİZHAN GÖKÖZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 TOLGA ALICI LİSE İŞADAMI
8 GÖKHAN KURŞUNLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
9 METİN ÖZKAN ORTAOKUL GAZETECİ
10 MUSTAFA ALPEREN EROL ÜNİVERSİTE AVUKAT
11 NEŞE GÜL ÜNİVERSİTE ÖZEL İŞLETME MÜDÜRÜ
12 HASAN BÖLÜCEK YÜKSEKOKUL JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
13 GÜRAY PARLAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI
14 TURGUT BUCAK LİSE ESNAF
ARTVİN
1 MUHAMMET ALTUNAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 RAFET ABAY İLKÖĞRETİM MÜTEAHHİT
AYDIN
1 ALİ UZUNIRMAK LİSE İŞADAMI
2 HAYRİ GÜLEÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 HÜSEYİN KARAGÖZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 DENİZ DEPBOYLU ÜNİVERSİTE PSİKOLOJİK DANIŞMAN
5 FEVZİ KÖSE ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ
6 HİLMİ BOLATOĞLU YÜKSEK LİSANS REKABET BAŞUZMANI
7 KADRİ DÜLGER ÜNİVERSİTE AVUKAT
BALIKESİR
1 İSMAİL OK ÜNİVERSİTE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
2 RECEP ÇETİN YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
3 RAFET ÇETİNEL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
4 MEHMET DURAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
5 ADNAN ÇELEBİ ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT
6 MEHMET AĞAR ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
7 TUNCAY KILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
8 KEMAL GİRGİN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ / ORGANİZATÖR
BİLECİK
1 BAHATTİN ŞEKER LİSE TÜCCAR
2 HÜSEYİN ŞENSOY ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
BİNGÖL
1 HASAN KIZILBOĞA ORTAOKUL SERBEST
2 RAGIP TÜMEN İLKOKUL SERBEST
3 MUHİTTİN SATIK LİSE SERBEST
BİTLİS
1 METİN TAŞDEMİR LİSE MÜTEAHHİT
2 ARİF ÖZER YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
3 MELİHŞAH BUDAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI
BOLU
1 ŞÜKRÜ GÜLEZ LİSE TİCARET
BURDUR
1 ALPARSLAN AHMET DURSUN ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 ALİ İSRA GÜNGÖR ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
3 METİN IŞILDAR ÜNİVERSİTE İŞADAMI
BURSA
1 İSMET BÜYÜKATAMAN YÜKSEK LİSANS EĞİİTMCİ
2 KADİR KOÇDEMİR DOKTORA VALİ
3 TEVFİK TOPÇU LİSE İŞADAMI
4 FEVZİ ZIRHLIOĞLU ÜNİVERSİTE MATBAACI
5 FİKRET FİDAN KARA HARP OKULU EMEKLİ SUBAY
6 HASAN TOKTAŞ ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ
7 ALİ HAYRİ OZAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN /İŞADAMI
8 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU YÜKSEK LİSANS SENDİKACI / ÖĞRETMEN
9 HATİCE DENİZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ İŞLETMECİ
10 ÇETİN ELMAS ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
11 YUSUF TURAN YÜKSEK LİSANS EMEKLİ SUBAY
12 GÜLTEN KAVUT SÜRÜCÜ ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
13 TİMUR ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE ULUSLARARASI HAKEM - ANTRENÖR
14 ZAFER KARAKILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
15 YÜKSEL OKUMUŞ ÜNİVERSİTE GERİDÖNÜŞÜM UZMANI
16 LEVENT ÇELİK ÜNİVERSİTE AVUKAT
17 ENGİN ER YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
18 SAKİN KÖSEOĞLU ÜNİVERSİTE EKONOMİST
ÇANAKKALE
1 İBRAHİM KÜRŞAT TUNA YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN / İŞADAMI
2 ENVER KOÇ YÜKSEK LİSANS TİCARET
3 SERDAR CAN YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
4 GÜNAY UÇAR ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
ÇANKIRI
1 RECEP DUMANLI ÜNİVERSİTE PLANLAMA UZMANI
2 FEHMİ BÖLÜKBAŞI ÜNİVERSİTE İŞADAMI
ÇORUM
1 VAHİT KAYRICI YÜKSEKOKUL İŞADAMI
2 AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİ YÜKSEK LİSANS AVUKAT
3 SAMİ ÇAM YÜKSEK LİSANS KAMU GÖREVLİSİ
4 ALİ AKCAN LİSE EMEKLİ
DENİZLİ
1 EMİN HALUK AYHAN YÜKSEK LİSANS İKTİSATÇI
2 CAFER BİRTÜRK ÜNİVERSİTE SİGORTACI
3 ÜMİT BAHTİYAR ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 İSMAİL YARIMCA İLKÖĞRETİM TÜCCAR
5 ZAFER KAPLAN ÜNİVERSİTE TİCARET
6 MEHMET FEVZİ YENİÇERİ ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH.
7 ŞULE TÜRKASLAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
DİYARBAKIR
1 MEHMET TEYYAR KARAKOÇ LİSE ŞÖFÖR
2 AYŞE ÖNEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
3 FEVZİ YİĞİTKAN LİSE İŞADAMI
4 HASAN ÖZMEN İLKOKUL TÜCCAR
6 RECEP DONAT İLKOKUL SERBEST
7 MEHMET İDRİS İLKOKUL SERBEST
8 ÖMER BOZKAYA LİSE SERBEST
9 ŞEYHMUS BİLİCİ İLKOKUL SERBEST
10 MEHMET İÇLİ LİSE EMEKLİ
EDİRNE
1 GÜRSEL ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
2 ŞENNUR YILDIRIM ÜNİVERSİTE AVUKAT
ELAZIĞ
1 YAVUZ TEMİZER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
2 ABDURRAHMAN KIZGIN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
3 MESUT AKSAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
4 MEHMET KARACA ÜNİVERSİTE ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
ERZİNCAN
1 ÜMİT ÖZKÖR ÜNİVERSİTE MİMAR
2 MUTLU ÖZDEMİR LİSE İŞADAMI
ERZURUM
1 KAMİL AYDIN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ
2 ERTÜRK ÇİMEN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 ZEKAİ KAYA ÜNİVERSİTE MİLLİ SPORCU
4 SEYFULLAH HIZARCI YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
5 ÖMER DURUR ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
6 GÖKHAN ARSLAN YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
ESKİŞEHİR
1 RUHSAR DEMİREL YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
2 KAYIHAN ÇAĞLAR YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
3 MUSTAFA KEMAL TEKİN ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 EMİNE EDİZGİL YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ
5 TİMUR FARUK YATMAZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ
6 AHMET MUHAMMED HIZLAN LİSE İŞADAMI / SANAYİCİ
GAZİANTEP
1 ÜMİT ÖZDAĞ DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ / SİYASET BİLİMCİ
2 ERTUĞRUL TOLGA ORHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 SERVET DEMİR DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
4 FEVZİ KOÇOĞLU ÜNİVERSİTE İŞETMECİ
5 SERMET ATAY ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 HÜSEYİN CÜNEYT AYATA ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 ÖMER OĞUZ ORTAOKUL ÇİFTÇİ
8 KENAN ÇAKIR ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
9 MEHMET DEMİR ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ
10 ÖMER YILMAZ LİSE İŞADAMI
11 MEZİNE SIRAKAYA ÜNİVERSİTE GAZETECİ
12 SERDAR ÖNEL LİSE İŞADAMI
GİRESUN
1 ORHAN ERZURUM ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
2 ALİ KARADENİZ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
3 BORA KILIÇ LİSE MAKİNE TEKNİSYENİ
4 HASAN YILMAZ YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
GÜMÜŞHANE
1 MUSTAFA CANLI ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
2 HACI MURAT BAL ORTAOKUL MÜTEAHHİT
HAKKARİ
1 MEHMET AYHAN GÜNAYDIN ÜNİVERSİTE SERBEST
2 ALİ KURTULUŞ ÖNCÜL ÜNİVERSİTE SERBEST
3 BARIŞ CENGİZBAY ÜNİVERSİTE SERBEST
HATAY
1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN LİSE ÇİFTÇİ
2 CELALETTİN YAVUZ DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
3 METE ASLAN YÜKSEKOKUL GAZETECİ / BÜROKRAT
4 MEHMET AKİF TERZİ YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMACI
5 İBRAHİM GÜL ÜNİVERSİTE İŞADAMI
6 HÜSEYİN BAĞRIYANIK ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
7 MEHMET BİÇER ÜNİVERSİTE İŞADAMI
8 FERHAT KÜÇÜKLER ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
9 SIDIKA DİLAVER ERYILMAZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
10 ALPARSLAN ATEŞ DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
ISPARTA
1 NURİ OKUTAN YÜKSEK LİSANS VALİ
2 HÜSEYİN AVNİ BIÇAKLI ÜNİVERSİTE BÜYÜKELÇİ
3 AHMET ZİYA NUHOĞLU YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSİ
MERSİN
1 OKTAY ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ / HUKUKÇU
2 BAKİ ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ
3 ALİ ÖZ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
4 MEHMET KARA YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
5 TOLGA ARSLAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
6 GÜRCAN KASAP ÜNİVERSİTE MÜŞAVİR
7 ALİ YÜCELEN YÜKSEK LİSANS TİCARET
8 NİHAT ÖZEN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
9 MEHMET ALİ GÖKMEN YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM
10 ALİ RIZA BOZKURT YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM
11 ÖZGÜR ÖZCAN ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İSTANBUL 1. BÖLGE
1 EDİP SEMİH YALÇIN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ
2 İZZET ULVİ YÖNTER ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
3 UYGAR SUPHİ AKTAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
4 AHMET TURGUT YÜKSEK LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI
5 ALPER ÇAĞRI YILMAZ DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
6 MEHMET KILIÇ ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI
7 MEHMET HANEFİ BOSTAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
8 BAYBORA CİHAN KAHVECİ YÜKSEK LİSANS GAZETECİ / FİNANSÖR
9 RASİM ACAR ÜNİVERSİTE ŞEHİR PLANCISI
10 NİHAL AĞCA ÜNİVERSİTE İŞ KADINI
11 SABRİ ŞENEL ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
12 ALPER KAAN BORAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
13 DURSUN ÇOLAK LİSE İŞ ADAMI
14 ZEKİ BULUT ÜNİVERSİTE İŞADAMI
15 İSMAİL HAKKI ALTUN LİSE İŞLETMECİ
16 UMUR ARIKAN YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ
17 BÜLENT BUZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
18 ABDULLAH AKKAYA ÜNİVERSİTE AVUKAT
19 AHMET ŞAHİN ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
20 HASAN TÜFEKÇİ ÜNİVERSİTE ELEKRONİK VE HABER.MÜH.
21 İSMET KOÇAK ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜH.
22 REZZA NESLİHAN VURAL BAL DOKTORA FİNANSAL ANALİST
23 SEMA BARLIN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
24 AYDIN İŞKUR ÜNİVERSİTE AVUKAT
25 BAHRİ BİLALOĞLU ÜNİVERSİTE İNŞAAT YÜK.MÜH.
26 ASLI ERGÜN ÜNİVERSİTE AVUKAT
27 ÖMER FARUK EKŞİ LİSE MÜTEAHHİT
28 FATİH ERYILMAZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
29 BAŞAR ÜNAL ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI
30 EKREM DÜZGÜN LİSE TURİZM VE DENİZCİLİK
31 EMİNE SAADET KARLIBEL YÜKSEK LİSANS HALKLA İLİŞKİLER
İSTANBUL 2. BÖLGE
1 EKMELEDDİN MEHMET İHSAN ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN/DİPLOMAT
2 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ/MİLLETVEKİLİ
3 MURAT BAŞESGİOĞLU ÜNİVERSİTE HUKUKÇU/MİLLETVEKİLİ
4 ABDUL AHAT ANDİCAN ÜNİVERSİTE DOKTOR
5 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 MEHMET ASLAN ÜNİVERSİTE SANATÇI
7 BAŞBUĞ PINARBAŞI ÜNİVERSİTE AVUKAT
8 ESRA SELİMOĞLU ŞENGÜL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
9 FETİ YILDIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
10 FÜSUN KAYAN ARDAMAN ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT
11 GÜLRU VARDAR ÜNİVERSİTE MAİKNA MÜHENDİSİ
12 AHMET ÖZYÜREK LİSE MÜTEAHHİT
13 ALİ DERİNDAĞ LİSE İŞ ADAMI
14 MAHMUT MERT ERSİN ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI
15 ALAADDİN ULUDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
16 MUHAMMET EMİN ÖZKURT ÜNİVERSİTE AVUKAT
17 CAN ALİ AKSU ÜNİVERSİTE İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
18 NURETTİN ATALAY ÜNİVERSİTE EMLAKÇI
19 NURHAN TOĞUÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
20 FETİH AHMET ALPASLAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
21 OSMAN BÜYÜKKAYA ÜNİVERSİTE MİKROBİYOLOG
22 SEVGİ VARDARLI İNAL ÜNİVERSİTE ÇİNİ SANATÇISI
23 MESUT CAN PAKOVA ÜNİVERSİTE İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİ
24 OSMAN KAYGI LİSE MUHASEBECİ
25 METİN KILIÇ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
26 MUSTAFA YILMAZ ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI
İSTANBUL 3. BÖLGE
1 MERAL AKŞENER ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
2 ATİLA KAYA ÜNİVERSİTE SİYASETÇİ
3 İSMAİL FARUK AKSU ÜNİVERSİTE MÜŞAVİR
4 ARZU ERDEM ÜNİVERSİTE İŞ KADINI
5 FUAT ÇAKIROĞLU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
6 MEHMET MÜFTÜOĞLU ÜNİVERSİTE GAZETECİ
7 ERDEM KARAKOÇ LİSANS EĞİTİMCİ
8 MURAT TÜRKMEN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
9 HAYATİ ARKAZ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
10 AYŞE BIÇAK ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ
11 ALPASLAN ALPASLAN AKARS LİSE İŞADAMI
12 AHMET SAVAŞ ÇOLAK YÜKSEK LİSANS İŞ ADAMI
13 BAHATTİN ŞENGÜL ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİSİ
14 IŞIL DAMLA ŞENER YAMANER ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
15 FAZLI YURDABAK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
16 VOLKAN YILMAZ LİSANS İŞADAMI
17 HALİT TUNA ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ
18 CELAL KARAPINAR ÜNİVERSİTE SENDİKACI
19 İSA İLYASOĞLU YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
20 GÖKHAN YAMANER ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
21 MESUT YILDIRIM ÜNİVERSİTE AVUKAT
22 TAHİR PAK ÜNİVERSİTE İŞLETME MÜH.
23 HAKAN ÇORAK ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT
24 BÜNYAMİN ÇİFTÇİ LİSE MUHTAR
25 AYTEKİN HORASAN ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
26 SEVİNÇ GÜMÜŞ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
27 SERDAR ÖKTEM ÜNİVERSİTE AVUKAT
28 DİDEM KARATAŞ ÜNİVERSİTE KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI
29 KAMİL AKSU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
30 EKREM SARISOY ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
31 MERRİN HASİPOĞLU ÜNİVERSİTE İŞ KADINI
İZMİR 1. BÖLGE
1 OKTAY VURAL ÜNİVERSİTE HUKUKÇU / İKTİSATÇI
2 ASLAN SAVAŞAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
3 SENEM KILIÇ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ DANIŞMAN
4 RECEP KÖK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
5 SALAHATTİN ŞAHİN LİSE İŞADAMI
6 FİGEN TOSUNOR ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
7 ALİ ONAR YÜKSEK LİSANS AVUKAT
8 HALİT DALGIÇ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
9 HASAN ZEREK ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
10 NACİ DÜZ İLKOKUL TİCARET
11 DOĞAN VAROL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
12 HÜSNÜ GÜRKAN SEÇKİNER LİSE TEKSTİLCİ
13 LÜTFİ KILIÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İZMİR 2. BÖLGE
1 AHMET KENAN TANRIKULU YÜKSEK LİSANS İKTİSATÇI
2 MURAT KOÇ LİSE ÜST DÜZEY BÜROKRAT
3 SÜEDA NESLİHAN ÇELİK DOKTORA KAMUOYU ARAŞTIRMACISI
4 MURAT TAŞER ÜNİVERSİTE BÜROKRAT
5 YALÇIN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
6 HATİCE BÖLÜK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
7 SERDAR MERSİN ÜNİVERSİTE TURİZM İŞLETMECİSİ
8 MEHMET SALİH KADIOĞLU ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
9 TAŞKIN IŞIK LİSE TURİZM İŞLETMECİSİ
10 RECEP AKAN YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
11 SUAVİ TUNCAY YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ
12 NURİ ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
13 TAHSİN KAYA İLKOKUL TİCARET
KARS
1 TANER GÖKÇE LİSE TİCARET
2 MUHARREM YILDIZ LİSE İŞADAMI
3 YAŞAR AĞSU ÜNİVERSİTE AVUKAT
KASTAMONU
1 EMİN ÇINAR LİSE ESNAF
2 HAYATİ HAMZAOĞLU LİSE BÜROKRAT
3 HAKAN ÇETİN YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
KAYSERİ
1 YUSUF HALAÇOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
2 ALİ KİLCİ ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT
3 SÜLEYMAN KORKMAZ İLKOKUL MÜTEAHHİT
4 MUSTAFA ALKAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
5 METİN SOYLU ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT /İŞADAMI
6 MEHMET ÖZMEN ÜNİVERSİTE TURİZM İŞLETMECİSİ
7 ESER TÜRKİSTANLI SAKA ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
8 METE TAŞTAN ÜNİVERSİTE KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI
9 SEVİM KOÇYİĞİT YÜKSEKOKUL EMEKLİ ÖĞRETMEN
KIRKLARELİ
1 DERYA BULUT YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
2 AYDIN ÇETİNER YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ
3 GÖKSEL OKUMUŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
KIRŞEHİR
1 CEMİL YILDIRIM TÜRK YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
2 MUSTAFA ERKAL ÜNİVERSİTE MÜLKİ İDARE AMİRİ
KOCAELİ
1 SAFFET SANCAKLI LİSE TİCARET / MİLLİ FUTBOLCU
2 LÜTFÜ TÜRKKAN ÜNİVERSİTE SANAYİCİ
3 HİLAL ELMAS ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 RIZA AĞDAĞ LİSE İŞADAMI
5 RUHİ ÇAVDAR ÜNİVERSİTE ESNAF
6 KEMAL KÖSE ÜNİVERSİTE E. MİLLETVEKİLİ
7 NURDOĞAN KAÇAR LİSE TİCARET
8 İLHAN TAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
9 SÜLEYMAN PEKİN YÜKSEK LİSANS SENDİKACI
10 DİJLE AKIN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
11 AHMET YEŞİL YÜKSEK LİSANS BÜROKRAT
KONYA
1 MUSTAFA KALAYCI ÜNİVERSİTE DENETİM ELEMANI
2 MUSTAFA SAİT GÖNEN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU / ÖĞRETİM ÜYESİ
3 SÜLEYMAN ŞENOL ÜNİVERSİTE ECZACI
4 HÜSEYİN OPRUKÇU YÜKSEK LİSANS DENETİM ELEMANI
5 SEVİL SARGIN DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
6 ZÜHAL EKİCİ YÜKSEK LİSANS AVUKAT / EĞİTİMCİ
7 ALPER GEDİK DOKTORA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
8 BULDUK ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE İŞADAMI
9 FARUK SONKAYA ÜNİVERSİTE ECZACI
10 HALİL AYHAN ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
11 ŞÜKRÜ PORTAKAL LİSE MALİ ÜŞAVİR
12 HALİL AÇIL LİSE EMEKLİ ASTSUBAY
13 OSMAN NURİ ATÇEKEN YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM
14 TEMMUZ ŞEMİN YÜKSEK LİSANS ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
KÜTAHYA
1 ALİM IŞIK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
2 HÜSEYİN BALİ YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
3 ÖNDER KICIROĞLU ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
4 EROL ALPERTÜRK LİSE KUYUMCU
MALATYA
1 ARİF YILDIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 HAKAN YILMAZ ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
3 GÜZÜN KOÇAK ÜNİVERSİTE ECZACI
4 ÜBEYT AKÇİN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
5 HAKAN KALKAN ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMACI
6 MEHMET ALİ ÖZPOLAT YÜKSEKOKUL YAPIMCI
MANİSA
1 ERKAN AKÇAY ÜNİVERSİTE MALİYECİ
2 ZEYNEL BALKIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 HASAN ERYILMAZ YÜKSEK LİSANS BÜROKRAT
4 YAŞAR COŞKUN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
5 MEHMET MEMİŞ DOKTORA TIP DOKTORU
6 OSMAN OKTAY ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 MEHMET CEM ÇÖLLÜ YÜKSEK LİSANS MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ
8 GALİP KARAGÖZLER ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
9 CEMAL MURAT ERİM ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT
KAHRAMANMARAŞ
1 FAHRETTİN OĞUZ TOR YÜKSEK LİSANS BAŞMÜFETTİŞ
2 SEFER AYCAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
3 HACI MUSTAFA TOMBULOĞL ÜNİVERSİTE ANTROPOLOG / GAZETECİ
4 EJDER ORUÇ ÜNİVERSİTE ELEKTİRİK MÜHENDİSİ
5 FEHMİ KİRAZ ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
6 FARUK ATLI YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
7 ŞULE ARIKAN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
8 HASAN SEYİTHANOĞLU ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
MARDİN
1 FİKRİ YAZAN SERBEST
2 DURAMETTİN MENGÜÇ SERBEST
3 ERKAN AYDIN SERBEST
4 HAYATİ ÜNAL SERBEST
5 ERCAN BÜKÜLMEZ SERBEST
6 TAYFUN TOPAK SERBEST
MUĞLA
1 MEHMET ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MÜLKİ İDARE AMİRİ
2 PEYAMİ CİNAS ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
3 ASIM BAŞARAN LİSE TURİZM İŞLETMECİSİ
4 RAMAZAN KIVRAK YÜKSEKOKUL TV PROGRAMCISI
5 FERAT YÜKSEL DOKTORA MADEN YÜKSEK MÜHENDİSİ
6 ARİF ZİYA KELOĞLU ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
MUŞ
1 ABDURRAHMAN GÜMÜŞ LİSE MÜTEAHHİT
2 TARKAN DEDE LİSE İŞADAMI
3 FATMA YILDIRIM ÜNİVERSİTE AVUKAT
NEVŞEHİR
1 MEHMET VAROL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
2 SAİT YÜKSEL ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 MUSTAFA UĞUR YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
NİĞDE
1 VEDAT BAYRAM ÜNİVERSİTE EMEKLİ İL SPOR MÜDÜRÜ
2 MURAT IŞIKLI ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
3 HAKAN ER ÜNİVERSİTE MİMAR
ORDU
1 CEMAL ENGİNYURT ÜNİVERSİTE GAZETECİ
2 MURAT KAÇAK LİSE İŞADAMI
3 HAKAN YAKIŞAN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
4 ALİ İHSAN AYDIN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
5 FARUK KÜTÜK YÜKSEK LİSANS YÜKSEK LİSANS
RİZE
1 OSMAN CEM KAZMAZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
2 ÖMER ÖKTEN LİSE TURİZM İŞLETMECİSİ
3 EROL KABAOĞLU LİSE EMEKLİ
SAKARYA
1 ZİHNİ AÇBA YÜKSEK LİSANS ESNAF
2 ORHAN ÜNVER ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
3 ALİ RIZA ACARTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 HÜSAMETTİN ATASEVER ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
5 İSMAİL KAMİL DOĞANCI ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
6 GÖKHAN TAŞDEVİREN YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
7 SERDAR ÇAKAN YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
SAMSUN
1 ERHAN USTA YÜKSEK LİSANS EKONOMİST
2 HÜSEYİN EDİS ÜNİVERSİTE YMM. BAĞIMSIZ DENETÇİ
3 AKIN ÜNER YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
4 MUSTAFA KESKİN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
5 PINAR KILINÇ ÜNİVERSİTE MİMAR
6 OSMAN TEBER ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
7 KEMAL BOSTANCI ÜNİVERSİTE HUKUKÇU / HEKİM
8 MEHMET AYHAN ACAR ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
9 AYTEN BAŞKAN YÜKSEL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
SİİRT
1 ABDULLAH BAYRAM LİSE EMEKLİ EĞİTİMCİ
2 BEŞİR SEVİNÇ ORTAOKUL EMEKLİ
3 ERHAN ÖZGEN LİSE ÖZEL GÜVENLİK
SİNOP
1 MUSTAFA MEFTUN ÇAĞLAR ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
2 RAHMİ ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
SİVAS
1 CELAL DAĞGEZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ YÖNETİCİ
2 OĞUZ ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
3 MUAMMER DEMİRCİ LİSE İŞADAMI
4 HAMİT ÖZKAN ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
5 KADİR EĞRİ ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ
TEKİRDAĞ
1 BÜLENT BELEN LİSE MALİ MÜŞAVİR
2 HAKAN ÖZGÜL ÜNİVERSİTE EKONOMİST
3 KAMİL GÜNAY ÜNİVERSİTE ELEKTRİK MÜHENDİSİ
4 ARİF YALÇIN ÜNİVERSİTE DİN GÖREVLİSİ
5 İSMET FIÇICI KARA HARP OKULU İŞADAMI / MÜTEAHHİT
6 MUHAMMER VAROL ORTAOKUL MÜTEAHHİT
TOKAT
1 ABDURRAHMAN BAŞKAN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
2 HÜSEYİN ERKAN İKİKAT ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ
3 YÜCEL BULUT ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 MUSTAFA AFŞİN ÜNVERDİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
5 KÜBRA SEVER TAŞKIRAN LİSE BÜRO GÖREVLİSİ
TRABZON
1 KORAY AYDIN ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ
2 YAVUZ AYDIN LİSE İŞADAMI
3 HÜSEYİN ÖRS DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
4 HASAN AKYÜZ DOKTORA TIP DOKTORU
5 HASAN SUİÇMEZ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
6 HİKMET YILMAZ YÜKSEK LİSANS EMEKLİ BÜROKRAT
TUNCELİ
1 NAMIK DURSUN ÜNİVERSİTE EMEKLİ SUBAY
2 HIDIR BUDAK ÜNİVERSİTE EMEKLİ İLAHİYATÇI
ŞANLIURFA
1 İBRAHİM ÖZYAVUZ LİSE EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANI
2 İSMAİL BAĞIŞ LİSE İŞÇİ
3 MEHMET AYHAN İLKOKUL İŞADAMI
4 MEHMET AKDENİZ İLKOKUL TURİZMCİ
5 MUSTAFA ÇİFTÇİ ORTAOKUL MÜTEAHHİT
6 MURAT KAÇAK ORTAOKUL İŞLETMECİ
7 İSMAİL AKBULUT LİSE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
8 ŞERMİN ATAŞ LİSE YÖNETİCİ
9 İSMAİL TAŞ İLKOKUL İŞADAMI
10 ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ DOKTORA TIP DOKTORU
11 MAHMUT SUBAŞI ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
12 MUSTAFA REMZİ KARATAŞ LİSE İNŞAATÇI
UŞAK
1 DURMUŞ YILMAZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST / BANKACI
2 GÖKHAN ÖZOĞUL ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 MUHAMMET GÜR ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
VAN
1 GÜLTEKİN ÇAVUŞOĞLU ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
2 YAVUZ SELİM ÇAMUŞCU ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
3 NECDET ÖZTÜRKÇÜ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
4 ÜMİT AKDAĞ LİSE MÜTEAHHİT
5 MUSTAFA ALKOÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 CENGİZ ÇETİNÖZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
7 EBRU BERKÖZ KARACA LİSE İŞ KADINI
8 ÖMER KURTBEYOĞLU ÜNİVERSİTE SERBEST
YOZGAT
1 SADİR DURMAZ ÜNİVERSİTE KOOPERATİFÇİ
2 MEHMET ALİ ÇAKIR ÜNİVERSİTE ECZACI
3 SEYİT YÜCEL ÜNİVERSİTE EMEKLİ BÜROKRAT
4 YUSUF MERTOĞLU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST
ZONGULDAK
1 ZEKİ ÇAKAN ÜNİVERSİTE ELEKTRİK MÜHENDİSİ
2 YAVUZ ERKMEN ÜNİVERSİTE MÜLKİ İDARE AMİRİ
3 AHMET EMRE BAYRAMOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
4 ŞEYMA ELMAS SONGÜR ÜNİVERSİTE İŞ KADINI
5 MERAL DEMİRBAŞ LİSE EMEKLİ
AKSARAY
1 TURAN YALDIR YÜKSEKOKUL MÜTEAHHİT
2 MUSTAFA TUĞRUL KARACAER ÜNİVERSİTE GELİR UZMANI
3 KILIÇASLAN EKİN ÜNİVERSTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
BAYBURT
1 KARABEY KADRİ KARAOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
2 TAMER KAYAALP ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
KARAMAN
1 MEHMET URAL ÜNİVERSİTE SAĞLIK DENETÇİSİ
2 MEHMET ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ
KIRIKKALE
1 SEYİT AHMET GÖÇER LİSE İŞADAMI
2 HALİL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 MERİH KARAYOL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
BATMAN
1 TURAN AYTEK ÖNALP ÜNİVERSİTE MEMUR
2 EDİP AÇIK İLKÖĞRETİM ESNAF
3 SAMİ BİÇER ÜNİVERSİTE ESNAF
4 CEMİL GÜZEL LİSE ESNAF
ŞIRNAK
1 MEHMET DUYGULU ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
2 NİZAR ZEYREK ORTAOKUL ESNAF
3 SULTAN SEMRA ARSLAN LİSE SERBEST
4 GÜNDÜZ ÖKTEN İLKOKUL SERBEST
BARTIN
1 SEZAİ BİLGİN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
2 ORHAN ÖLÇEK ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
ARDAHAN
1 BÜLENT ULUTAŞ ÜNİVERSİTE EMEKLİ GENEL MÜDÜR
2 ÖMER TEKOĞULLARI LİSE GÜMRÜK MUHAFAZA AMİRİ
IĞDIR
1 İSA YAŞAR TEZEL ÜNİVERSİTE GAZETECİ
2 SEFER KARAKOYUNLU ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
YALOVA
1 ÜNLEM ÜSTEL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
2 AHMET GENÇTÜRK LİSE OTEL İŞLETMECİSİ
KARABÜK
1 DURMUŞ YALÇIN LİSE MUHASEBECİ
2 AYHAN AKBAŞ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
KİLİS
1 MUSTAFA YÜN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
2 MEHMET EMİN ERTUĞRUL YÜKSEKOKUL TİCARET
OSMANİYE
1 DEVLET BAHÇELİ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
2 RUHİ ERSOY ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
3 ELİF LOĞOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
4 MEHMET VURAL ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ
DÜZCE
1 ABDULLAH DANIŞMAZ YÜKSEKOKUL İŞADAMI
2 SUAT KONUK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
3 DEMET GÜNDAY ÜNİVERSİTE ŞEHİR PLANCISI
ADANA:
RIDVAN TURAN
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
VEDAT ÖZKAN
BEYHAN GÜNYELİ
TUGAY BEK
HATİCE KAVRAN
BARIŞ KARABIYIK
FERİDE PEYNİRCİ
İSMAİL BAŞARAN
NEFİSE BALYEMEZ
REŞİT ERTAŞ
KADER DUMAN
HIDIR KOLUMAN
FEYRUZE GÜMÜŞ
ADIYAMAN:
BEHÇET YILDIRIM
YASİN TAHTA
AYTEN YILMAZ
FERHAT TEMEL
BİRSEN TUNÇ
AFYONKARAHİSAR:
REMZİ YAŞAR DİKMENYILDIZ
CAVİDAN NİZAMOĞLU
MUSTAFA KOÇER
MÜGE YAMANYILMAZ
AĞRI:
LEYLA ZANA
BERDAN ÖZTÜRK
DİRAYET TAŞDEMİR
MEHMET EMİN İLHAN
AKSARAY:
BİRCAN DUMAN
İSMAİL DOYGUN
AMASYA:
ÇİĞDEM ATALAY
NURETTİN ALKAN
MUSTAFA IRMAK
ANKARA – 1:
SIRRI SÜREYYA ÖNDER
SERKAN ÖZKAN
SONGÜL EROL ABDİL
PERİHAN KİRAZ
FİRDEVS KANTAR
CELAL DEMİR
ZELAL DENİZ DEMİR
MEHMET TEKİN OKAY
İSMİHAN SARIATEŞ
BURCU YILDIRIM
BÜLENT DURUKAN
NURSEL GÜVENDİR
EMİN ÇARBOĞA
SÜNDÜZ KELEŞ
HÜSEYİN ATEŞ
AHMET DEMİREL
NAZİK KILIÇ
ABDULKANİ TATLISU
ANKARA – 2:
MAHMUT MENDUH UYAN
GÜLSEN ÜLKER
AYDIN ÇUBUKÇU
NURSEL ÖZTÜRK
REMZİYE GÜÇLÜ
İSMET YALÇINKAYA
İLKNUR YILMAZ
KAMBER ATEŞ
MEHTAP ÖZKAN DELİDUMAN
ORHAN ÇELEBİ
MÜNİBE KOÇ
GÜLİSTAN AYDOĞDU
ŞERİF OTİ
DİLEK ERTÜRK
ANTALYA:
SARUHAN OLUÇ
DENİZ YILDIRIM
NURAY ERÇAĞAN
HADİ CİN
AYSEL İBİLİ
İSHAK KAHRAMAN
GÜLKIZ TÜRK DOĞAN
ATALAY METE
İLKİN MANYA
HASAN KIYAFET
LEYLA RUKEN YOLCU
SAVAŞ SEZGİN
SONGÜL ŞARKLI
ANTEP:
CELAL DOĞAN
MAHMUT TOĞRUL
GÜLSEREN KOCAER
FATOŞ ÇETİNKAYA
BERİVAN ÖZPOLAT
OSMAN DEMİRCİ
TUĞÇE ÖZSOY
MAHMUT FERMANOĞLU
GÜZEL KOÇ
DİLEK BÜYÜKKAYA
MACİT BOZKURT
M.NURİ DENEK
ARDAHAN:
TAŞKIN AKTAŞ
ARZU MOCO
ARTVİN:
RECEP DEMİRCİ
CELAL OSMANAĞAOĞLU
AYDIN:
FİLİZ KOÇALİ
MUZAFFER YÖNDEM
SEVAY AKKAN AÇICI
NAZLİ BOZA KİBAR
MAHMUT NACAR
DERVİŞ PEKER
AYFER DEMİRER
BALIKESİR:
CEFER ÇELİK
BEDRİ ARIK
ESENGÜL BEŞLİ
A.ZEKİ AÇIKGÖZ
AYŞE IŞIK
ŞUAYİP ÇETİN
HAYRETTİN ŞEN
FARUK NAFİZ SAYIN
BARTIN:
DİREN CEVAHİR ŞEN
SİNAN ÇOKSU
BATMAN:
ALİ ATALAN
SAADET BECERİKLİ
AYŞE ACAR BAŞARAN
HASAN YAĞIZ
BAYBURT:
ABDULKADİR CANALIR
MERCAN CEVAHİR
BİLECİK:
PERİHAN KARAKOÇ
ÖMER EGE
BİNGÖL:
HİŞYAR ÖZSOY
SERHAT GÜMÜŞ
SEVGİ ÖĞÜNÇ
BİTLİS:
MİZGİN IRGAT
MAHMUT CELADET GAYDALI
OSMAN FATİH ŞANLI
BOLU:
NEVZAT SANCAK
NUR TÜRK
GÜNER YAVUZ
BURDUR:
CELAL ÇİÇEK
BETÜL TAYLAN
TANER TAŞ
BURSA:
ASİYE KOLÇAK
METİN KILIÇ
HÜSEYİN ARMAĞAN
CEYLAN EROL
ŞAHİN AKIN
FATMA ÖZEN ÇERENÇE
MEHMET DENİZ BÜYÜK
RÜSTEM AVCI
HATİCE ATEŞ
ALİ DAĞ
BİRGÜL ASENA HIZAL
ŞENOL GÜL
MÜNESRA GEÇİMLİ
BERTAL CAMKIRAN
GURBET ÇELİK
RAHİM DEDE
NURİ BAYGINDIR
MEHMET ERDOĞAN
ÇANAKKALE:
ÖZLEM ERGÜN AÇANAL
MİHRİMAN ŞAH
ERGÜN FİDAN
LEYLA YAVUZ
ÇANKIRI:
SELFİNAZ GÖÇMEZ
HÜSEYİN KARAKAŞ
ÇORUM:
MUHARREM ÖZÜNEL
ÜMİT KÜÇÜKBAYATLI
MELİHA ÜŞÜDÜR
HASİBE BEYAZ
DENİZLİ:
PERİHAN ÜGE
AHMET TURHAN
EMİNE YALÇIN
DİLAVER SENEM
AYFER İNAN
YUNUS ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÇAVUŞOĞLU
DERSİM:
ALİCAN ÖNLÜ
EDİBE ŞAHİN
DİYARBAKIR:
İDRİS BALUKEN
NURSEL AYDOĞAN
NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
FELEKNAS UCA
ALTAN TAN
ÇAĞLAR DEMİREL
ZİYA PİR
İMAM TAŞÇIER
SİBEL YİĞİTALP
ADNAN CENGİZ
NESRİN HİLAL ŞANLI
DÜZCE:
YÜKSEL BUDAK
ALİ ŞEKER
ABDURRAHMAN OĞUZ
EDİRNE:
HÜLYA YER
HASAN ŞİMŞEK
SEDAT ZIMBA
ELAZIĞ:
ORHAN DEMİRBAĞ
TÜRKAN BİNGÖL
ALİ CEMAL ZÜLFİKAR
ABDULLAH KARAHAN
ERZİNCAN:
EROL AĞDAŞ
FATİMA TURAN
ERZURUM:
SEHER AKÇINAR BAYAR
KAMİL AYDIN
ŞİYAR ASLAN
DİLİN BİNGÖL
HELİN AKIN
CANŞAH ÇELİK
ESKİŞEHİR:
METE GÜRSOY
RUKİYE GÜVEN
HASAN HÜSEYİN KARABULUT
GÜLSER ŞENŞAFAK
CEREN GÖKÇE
BARIŞ SULU
GİRESUN:
FİLİZ ÇAKIR
NALAN COŞKUN
KAZIM YAMAN
MUSTAFA YUSUFOĞLU
GÜMÜŞHANE:
HAYATİ GÜNAL
HAKKARİ:
SELMA IRMAK
NİHAT AKDOĞAN
ABDULLAH ZEYDAN
HATAY:
NİHAT ERASLAN
KEREM NALBANT
ARİFE AYMAZ
ŞEFİK FIRINCI
HİLMİYE KIZILAY
SEYHAN NURAL
ŞİRİN NUR VURAL
BEKİR SOYLU
ABDULKERİM ASLAN
PERİ ÇİFTÇİ
IĞDIR:
MEHMET EMİN ADIYAMAN
KIZNAS TÜRKALİ
ISPARTA:
HAZNE ARSLAN
ÖMER KARTAL
GÖZDE KAYA
HACER ERTÜRK
MERSİN:
DENGİR MİR MEHMET FIRAT
ÇİLEM KÜÇÜKKELEŞ ÖZ
ALİ TANRIVERDİ
ÖZLEM ŞEN
NURSEL DEMİR
MAHMUT KARABULUT
HİLAL KARAHAN
NAZIM ASLAN
MEHMET TAŞÇI
ŞİLAN AYDIN ÜZGEÇ
MÜSLÜM TANK
İSTANBUL – 1:
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
HÜDA KAYA
ERDAL ATAŞ
SERPİL KEMALBAY
ABDULLAH BÜLENT ULUER
HASAN GÜLÜM
NURİYE AVŞAR
NİLGÜN ONGAN
KEMAL PEKÖZ
SEZİN UÇAR
MURAT MIHÇI
SEMRA GÜVEN ALKAN
MUSA PİROĞLU
HÜRRİYET ÖZÇELİK
ÇAĞDAŞ KÜÇÜKBATTAL
ÜMİDE AYSU
ABDULBAKİ BOĞA
SÜHEYLA İNAL
ALTAN AÇIKDİLLİ
NURHAN YILDIRIM
CEMAL ÇOBAN
FİLİZ YALÇIN
ÖMER AŞKARA
NECMİYE GÜNEŞ
AHMET AYDIN
SEMİHA AYŞE ÖKTEN STULLTHOFF
HASAN HÜSEYİN KÜÇÜKAYDIN
BESTE KAPLAN
FATMA SAYGILI
AYŞEGÜL ŞEREFHANOĞLU
ERMAN ASUMAN ERGİN
İSTANBUL – 2:
TURGUT ÖKER
FİLİZ KERESTECİOĞLU
SEZAİ TEMELLİ
ŞERİFE ERBAY
SALİH ŞAHİN
ARİFE ÇINAR
TAHSİN YEŞİLDERE
GÜLSÜM AĞAOĞLU
DENİZ ZARAKOLU
FLOR ULUK BENLİ
EMİNE GÜNGÖR ÖZTÜRK
EYÜP GÜNEYSEL
FATMA ÖZDEMİR
ABDULLAH BARAN
MELİHA VARIŞLI
MEHMET SALTOĞLU
ELİF ŞAHSIN SIRLIOĞLU
HIDIR KARADAŞ
İNCİSEL ALPTEKİN
SABRİ GÜL
SAİME OĞUZHAN
FERİDE ELÇİN
BARIŞ KOÇAK
DİLBER KOÇAK
MELTEM TÖKER
İSTANBUL – 3:
PERVİN BULDAN
GARO PAYLAN
LEVENT TÜZEL
ALİ KENANOĞLU
BEYZA ÜSTÜN
AYŞE BERKTAY
KEMAL PARLAK
ABDULHEKİM DAŞ
ZEHRA ŞAHİN
ŞEFİKA GÜRBÜZ
HALİME YAVUZ
EYÜP ERSÖNMEZ
HÜLYA İMAK
FIRAT EPÖZDEMİR
FATMA BEYHAN EROĞLU ER EYÜPOĞLU
M.ŞERİF ÖNER
NAZİRE GÜNEŞ
YAKUP MAVZER
ELİF BULUT
SEVGİ YALÇIN
SUNER SAKÇI
DİLEK SULTAN NAYMAN
ERKAN METİN
NERGİZ VASFİOĞLU
ERHAN DAŞKAYA
BURCU DEMİRBAŞ
ABDULCELİL ÖZTEKİN
CEMİLE AKGÜN
HÜLYA BAYRAM
MEHMET TORUŞ
HALİL SAVDA
İZMİR – 1:
ERTUĞRUL KÜRKÇÜ
FERHAN ADEMHAN
PINAR AYDINLAR
AYŞE ERKEK
BAHATTİN CANBEYLİ
AHMET ÖNERGE
HÜLYA GÜLGÖR
MELİKE ARI
BAYRAM ERCAN
ÜLKÜ YALÇINKAYA
AYŞE FIRTINA ÖZEN
KAMİL AĞAOĞLU
İZMİR – 2:
MÜSLÜM DOĞAN
EYLEM YILDIZ
ZEKİ GÜL
PINAR TÜRK
İBRAHİM AKIN
SEMRA UZUNOK
BERRİN ESİN KAYA
SÜLEYMAN GÜNDÜZ
DİLEK BAKIŞ
ÖZER AKDEMİR
SİNAN UĞUR
ŞEHNAZ BABA AKTAŞ
HAMDİ ÖZTÜRK
KARABÜK:
MÜŞERREF SERAP YOLCU
SADIK UÇAL
KARAMAN:
HÜSEYİN MERTOĞLU
SİBEL ÇELİK
KARS:
AYHAN BİLGEN
ŞAFAK ÖZANLİ
ÖNDER FİDANVAY
KASTAMONU:
HAMZA ÖZKAN
HÜSEYİN GÖKOĞLU
ZEYNEP ÖZKAN
KAYSERİ:
SULTAN GÜNEŞ ÖZCAN
DAĞISTAN BUDAK
NURAN ERGEN
HASAN DAŞKIN
GÜZEL ÖZDEN
KENAN MARAŞLI
SÜLEYMAN GÖKALP
DERVİŞ KABAK
ETHEM KAVAK
KIRIKKALE:
ABDULLAH KOÇ
FULYA ALİKOÇ
AYŞE DURMUŞ
KIRKLARELİ:
EMİNE NİLÜFER ATAMAN
MEHMET BOZTEMİR
MUZAFFER KAYA
KIRŞEHİR:
ONUR ŞAHİN
AYŞE MERVA AYTEMUR
KİLİS:
KASIM KISA
TÜLAY SARI KABADAYI
KOCAELİ:
ALİ HAYDAR KONCA
AYFER KOÇAK
GÜNER KİZİR
DİLBER ÖRNEK
İBRAHİM ERGİN
SEVDA ÖZER
SİNAN ODABAŞI
AYTEN YILMAZ
HASAN AVŞİN
BEDİHA SALHAN
AHMET OKUYUCULAR
KONYA:
BATTAL ODABAŞI
SERAP KAYA
HÜSEYİN ÖZKAN
ŞAZİYE ŞENER
NİHAL ALAYDIN
ADNAN SEYHAN
EYLEM ALMAS
KAMURAN TEKİN
GÜLÇİN KÖNEŞ
İBRAHİM CAN
GÜNAY SAĞIR
SAMİ ACAR
OSMAN ÇELİK
BÜLENT ÖRÜNÇ
KÜTAHYA:
AHMET TOPRAK
NERMİN BİRGÜL HAKAN
METİN ÖGE
AYSUN ÇELİK
MALATYA:
AYDIN ERDOĞAN
PERİHAN YÜCEKAYA
AHMET AKAR
LATİFE ULUTAŞ
BETÜL KURNAZ KILIÇ
NECDET BALİ
MANİSA:
ALİ AFATLI
SİBEL GENÇ
MEJDEL ACAR
MEHMET TARLABÖLEN
ABİDİN BAŞBOĞA
GÜLSEREN ONGUN
MUSTAFA YILDIRIM POLAT
CUMALİ YILDIZ
İHSAN ÇAÇA
MARAŞ:
AZİZ TUNÇ
AYŞENUR VAİZOĞLU
İBRAHİM ÇİÇEK
SİBEL IŞIK
EMRE GENÇ
MERYEM YILDIZ
İBRAHİM ŞAHİNDAL
SÜLEYMAN DEPREM
MARDİN:
MİTHAT SANCAR
GÜLSER YILDIRIM
EROL DORA
MEHMET ALİ ASLAN
ENİSE GÜNEYLİ
NURULLAH GÖRHAN
MUĞLA:
HÜRRİYET KARADENİZ
MEHMET POLAT
NURHAYAT TEKGÜL
KAMURAN RESULOĞULLARI
AYLA APLEYLA
MEHMET EMİN GERS
MUŞ:
BURCU ÇELİK
AHMET YILDIRIM
MENSUR IŞIK
NEVŞEHİR:
METE PAK
FUNDA TEMEL
BEKİR FUAT AKBAL
NİĞDE:
CAFER KILIÇ
İPEK EKREM
ORDU:
AHMET CEVAT GÜNEY
CAHİT ONGUNYURT
GÜNGÖR ATAŞ
TURAN BAYRAK
GÜVEN ATABEY
OSMANİYE:
AHMET ŞAKİR
YÜKSEL TECİK
SİNAN KORKMAZ
FATMA SEREZLİ
RİZE:
NECMETTİN DURMUŞ
SELDA KARAFAZLI KURŞUN
TURGAY KÖSE
SAKARYA:
NESLİN GÜMÜŞ
CENGİZ TOPBAŞLI
LEYLA KIZIL
CUMHUR ATAY
AYŞEGÜL ALTINTAŞ
AYDIN KINAY
TÜLAY DEMİRTAŞ
SAMSUN:
ALP ALTINÖRS
MAKBULE EFE BAYSAL
İLHAN CÜRE
SAİT KOCAMAN
AHMET ÇAĞIN
EMİNE ÇEPNİ
TARIK TOPÇU
SALİHA ALACA
ERDAL YÜKSEL
SİİRT:
KADRİ YILDIRIM
HATİCE SEVİM TEKİN
İSMAİL AYDIN
SİNOP:
CEMİL YILDIZ
AYŞEGÜL KAFKAS
SİVAS:
DURSUN YILDIZ
ŞAHTURNA AĞDAŞAN
MEVLÜDE ACAR
CEVAT AKTAŞ
YAŞAR VURAL
TEKİRDAĞ:
ERDAL AVCI
SEVGİ EVREN
SABRİ TOPÇU
HİLAL CİVİL
ELİF GÜLER
LOKMAN TEKİN
TOKAT:
MURAT TOPRAK
BAHAR ÖZER
ERKAN KESKİN
KADİR AKKAYA
GÜLCAN GÜMÜŞ
TRABZON:
HÜSEYİN TAKA
HALİME SAĞLAMER
MUAMMER CELEP
MEHMET MUSTAFA OLCAYTO
TURAN ÇAVUŞOĞLU
NURETTİN KARADENİZ
URFA:
OSMAN BAYDEMİR
DİLEK ÖCALAN
İBRAHİM AYHAN
LEYLA GÜVEN
ZİYA ÇALIŞKAN
YASİN BATAN
GÜLCAN AVCI
SERHAT DİCLE YÜKSEL
HADLE UĞUR
RASİM ÇAKMAK
YAĞMUR AKAY
AYŞE DOĞAN
ŞIRNAK:
FAYSAL SARIYILDIZ
LEYLA BİRLİK
FERHAT ENCÜ
AYCAN İRMEZ
UŞAK:
ESENGÜL DEMİR
MUSTAFA KIZILDAĞ
SEYİTHAN YETKİN
VAN:
FİGEN YÜKSEKDAĞ
LEZGİN BOTAN
YURDUSEV ÖZSEKMENLER
ADEM ÖZCANER
TUBA HEZER
MUSA İTAH
REMZİ ÖZGÖKÇE
YELİZ YILDIRIM
YALOVA:
NİZAMETTİN ÖZTÜRK
AYNUR ERBAY
YOZGAT:
ALİ ALBOSTANLI
ŞÜKRÜ ALMAZ
ÇİĞDEM SARIOĞLU
ÖZGÜR ŞEREF
ZONGULDAK:
ALİ TOPALOĞLU
SONGÜL ZÜLEYHA TATLI
FAHRİ BOZBAŞ
İSMAHAN TOPRAK YAŞAR
BEDİRHAN GÜNEŞ
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