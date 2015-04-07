CHP Sözcüsü açıkladı: YSK'ya sunulan listede kaç kadın aday var?

CHP Sözcüsü Haluk Koç, 2015 genel seçimleri milletvekili aday listesine ilişkin olarak

Koç, milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmasından önce basın toplantısı düzenledi.

Haluk Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

- Kimi siyasi parti göstermelik yoklamalar sandık benzeri oluşumlar, eğilim alıyoruz diye demokrasi gösterisi ve vesayet baskısıyla belirlenen aday listeleri... Bir diğer tarafta tamamen içine kapalı sistem. Tek bir kişinin iki kişinin dudağından çıkan siyaset belirleme süreci. Söylemde demokrasi bol, aday belirlemede vesayet odaklarının vurduğu darbeyi görüyorsunuz.

- CHP, 29 Mart'ta 45 seçim bölgesinde ön seçim yaptı. 10 seçim bölgesinde de eğilim yoklaması yaptı. Mukayese ettiğim siyasi yapılar içinde bir tek CHP, partisine kayıtlı üyelerin tercihini yüzde 80'den fazla yansıtan parti oldu.

7 seçim bölgesinin birinci sırasında kadın adaylar

- 28 kontenjandan üç büyük şehirdeki 7 seçim bölgesinin birinci sıralarına kadın adaylar yerleştirildi. İstanbul 3. bölgede 8 kadın adayımız var. İkinci bölgede 7 kadın aday, birinci bölgede 6, Ankara birinci bölgede 5 tane, Bursa'da 5 kadın adayımız var.

- Kadın adaylarımızın birinci sırada bulunduğu seçim bölgeleri: Adana, Afyonkarahisar, Ankara 1ve 2'nci bölge, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İstanbul 1, 2, 3. bölge, İzmir 1 ve 2'nci bölge, Kocaeli.

- Üç engelli 10 genç aday 103 tane de kadın adayımız var. Yani yüzde 20'nin üzerinde bir kadın aday profili.

- Öğrenim durumuna göre değerlendirme yapacak olursak.. 354 üniversite, 83 lise, 45 yüksek lisans, 28 yüksek okul, 15 ortaokul mezunu adayımız listelerde yer almış durumda.

Listede 91 avukat, 43 doktor

- Listede, 91 avukat, 62 mühendis ve 43 doktor yer alıyor.

Adıyaman, Mersin, Malatya'da kontenjan kullanılmadı

- Adıyaman, Mersin'de birinci ve 4'üncü sıralar kontenjana ayrılmıştı. Mersin'de 1'inci sırayı kullanmama kararı aldı Parti Meclisi. Malatya 2. sıra için gerektiğinde kontenjan kullanılacaktı. Kullanılma gereği ortadan kalktı.

Liste saat 17:00'de internet sitesinde

Saat 17:00’de kesin verilen liste internet sitemizden açıklanacak.

Darısı padişahların onayladığı listelerde adını arayanlara. Darısı halktan korkmayanların, üyelerinden korkmayanların başına.