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Mirgün Cabas ile eski CHP'li AKP adayı arasında canlı yayında sert tartışma

CNN Türk canlı yayınında dakikalar süren tartışmanın ardından Cabas Sayan'ı yayından aldı

08 Nisan 2015 23:56

CNN Türk’te yayınlanan “Her Şey” programına katılan eski CHP’li, AKP İzmir Milletvekili 2. Bölge 7. sıra adayı Savcı Sayan ile programın moderatörü Mirgün Cabas arasında yaşanan ters tartışma Cabas’ın Sayan’ı yayından almasıyla son buldu.

Mirgün Cabas’ın Savcı Sayan’ın CHP MYK üyesi olduğu dönemde eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın istifasının ardından gözyaşı döktüğü görüntüleri hatırlatması üzerine Doğan Medya Grubu’nu “nifak tohumları ekmekle” suçlayan Sayan ile Cabas arasında geçen tartışma şöyle:

 

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