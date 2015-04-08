Atatürk için 'olmasaydı da olurduk' ilanını veren iş adamı AKP'den milletvekili adayı

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da bir gazetede yayımlanan ve tepki çeken ’Olmasaydı da olurduk’ ilanını veren derginin imtiyaz sahibi mimar Eyüp Gökhan Özekin, Uşak’ta AKP’nin ikinci sıra aday oldu.

Yavuz Kuşdemir’in DHA’da yer alan haberine göre, bir dönem Alperen Ocakları Genel Başkanlığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK üyeliği, BBP Gençlik Müşavirliği ve BBP Genel Başkan Başmüşavirliği görevlerini yapan Eyüp Gökhan Özekin, 2010 yılında partiden istifa ederek bir süre sonra AKP’ye katılmıştı.

Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da bir gazetede yayımlanan ve tepki çeken ’Olmasaydı da olurduk’ ilanını veren derginin imtiyaz sahibi mimar Eyüp Gökhan Özekin, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

Eyüp Gökhan Özekin, TBMM’ne toplam üç vekil gönderecek Uşak’ta, AKP’den ikinci sıradan aday gösterildi.