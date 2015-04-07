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Politika

Babuşçu'nun vekilliğine 'reklam arası'

AKP'li Tülay Babuşçu, milletvekili aday listesinde yer almazken, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun seçim bölgesi değiştirildi

07 Nisan 2015 23:05

'Osmanlı İmparatorluğu'nun 90 yıllık reklam arasının sona erdi' tweeti ve İsmet İnönü'ye 'kahpe' diyen bir takipçisinin tweetini retweetlemesiyle tepkilere neden olan AKP Denizli Milletvekili Tülay Babuşçu, milletvekili aday listesinde kendine yer bulamadı.

AKP’nin 7 Haziran Milletvekili listesinde sürprizler de yer aldı. Geçen dönem AKP’nin İstanbul 2. bölge 7. sıra adayı olan ve seçilerek TBMM’ye giren Kutalmış Türkeş, 7 Haziran seçimleri için YSK’ya verilen aday listesinde yer almadı.

Kutalmış Türkeş’in ağabeyi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise, bu seçimde de yine MHP’den Ankara birinci sırada aday oldu.

 

Müezzinoğlu’nun yeri değişti

 

Bakanlardan yeri değişenlerden biri de Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu oldu. Bu dönem Edirne Milletvekili olan Müezzinoğlu, 7 Haziran seçimlerinde Bursa’da AKP 1. sıra adayı olarak listeye girdi.

 

Babuşçu’ya veda

 

Cumhuriyet ve İsmet İnönü’ye hakaret eden tweetleriyle tepki çeken AKP Denizli Milletvekili Tülay Babuşçu da listeye konulmadı.

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