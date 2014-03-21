Binali Yıldırım: Burnundan kıl aldırmayan Twitter alelacele avukat tayin etti

Twitter'ın kapanmasına neden olan mahkeme kararlarından birinde taraf olan Ulaştırma eski Bakanı Binali Yıldırım, hiçbir kurumun suç işleme özgürlüğü olmadığını belirterek "Şimdi ne oldu, burnundan kıl aldırmayan Twitter alelacele avukat tayin etti, TİB'e gönderdi. Ümit ederim ki kısa sürede açılır" dedi.

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter'a tedbir amaçlı erişimin engellenmesine ilişkin mahkeme kararlarından birisinin kendisine ait olduğunu belirterek, "Bizim orası kapansın etsin diye bir derdimiz yok ama hiçbir kişinin, kurumun suç işleme özgürlüğü de olmamalı" ifadesini kullandı.

‘Youtube da Atatürk'e hakaret videolarini çikarmamişti’

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda konuşan Yıldırım, bakanlığı döneminde Youtube'la ilgili benzer bir sorun yaşadıklarını aktararak, “Atatürk'e hakaret eden videoların çıkarılması için harekete geçtiklerini” ancak Youtube'un "oralı olmadığını" ifade etti. Yıldırım, Youtube'un bu konudaki 31 mahkeme kararını uygulamadığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünebiliyor musunuz, bir hukuk devletinde aldığınız kararlar hiçbir şekilde işe yaramıyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz vatandaş olarak. Hem de Atatürk hakkında. O günleri hatırlayın, 'Bunlar Türkiye'de para kazanıyor, vergi vermiyorlar, hem de bize hakaret ediyor' dedim, bazıları çıktılar 'sen vergi memuru musun?', 'Atatürk'e hakaret ediyorlar' dedim, 'sana ne dediler'. Akıl tutulması. Bu sorunu ne zaman çözdük biliyor musunuz? Bir Alman şirketi bana akıl verdi, 'bunlar Atatürk'e ait sesleri ve görüntüleri telif hakkı olmadan kullanıyorlar diye şikayet edin' diye. İki saatte kapatıldı ve biz ondan sonuç aldık ve ondan sonra Youtube Türkiye'ye temsilci tayin etti."

‘Mahkeme kararlardan biri bize ait’

Twitter'da sahte hesap üzerinden hakaret edildiğini, iftira atıldığını dile getiren Yıldırım, "Twitter'da da böyle yüzlerce sahte hesaplar üzerinden hakaret içeren şikayetler var TİB'e. Yüzlerce değil ama birkaç tane de mahkeme kararı. Hakaret iftira her şey var. Bu kararlardan birisi de bize ait. 18 Mart'ta Twitter üzerinden bir linkten şahsıma, aile efradıma ağır suçlamalar vardı. Biz tefrika gibi devam ederken avukatıma dedim ki 'kardeşim buna bir müdahale et, biz bu iftiralar karşısında suskun mu kalacağız, hakkımızı aramayacak mıyız?' Gitti müracaat etti, bir mahkeme kararı çıktı. Mahkeme kararı da şu, şu Twitter linkinin kapatılması. "

Binali Yıldırım mahkemeye verdikleri linkte sadece kendi ailesi hakkında iftiraların bulunmadığını, başka AKP'lilerin de hakaretlere maruz kaldığını belirterek, "Burası bir hukuk devleti, ben hakkımı aradım. Eğer suskun kalsaydım bunları kabul etmiş olacaktım" dedi.

‘Twitter kapansın diye bir derdimiz yok’

Karşı taraf bu suçu işleyenler gereğini yapmıyor. Yüzlerce mağdur insan var. Gerçek hayatta ne suçsa sanal alemde de aynısı suçtur. Sanal alemde suç işleme özgürlüğü diye bir şey yok. Amerikan Başkanına hakaret etseler sanal ortamda, adamı ortadan kaldırıyorlar. Eğer bu suçlamaları, hakaretleri yapan linki özel korumaya aldıysa Twitter, bu bambaşka bir şey. Yazılımla özel koruma yapmış. Bu sefer de erişime engelleme yolunu tercih etmişler. Bu benim istediğim şey, mahkemenin istediği şey de değil. Zorunlu olarak başvurdukları yöntem. Şimdi ne oldu, burnundan kıl aldırmayan Twitter alelacele avukat tayin etti, TİB'e gönderdi. Ümit ederim ki kısa sürede açılır. Bizim orası kapansın etsin diye bir derdimiz yok ama hiçbir kişinin, kurumun suç işleme özgürlüğü de olmamalı."

‘Hakkımızi aradık diye bizi infaz etmeye çalışıyorlar’

Prim verilmesi halinde herkesin aynı şeyleri yaşayabileceğini, bunun için her zaman hukukun yanında olunması gerektiğini vurgulayan Yıldırım şunları kaydetti:

"Bizim ülkemizi dikkate almıyorsa, ülkemizi yok sayarsa, buna da bu ülkenin fertleri olarak sesimizi yükseltmemiz lazım. Suç işleyenlere kol kanat geriyorlar. Yapılan iş bu. Yoksa Twitter'da haberleşme özgürlüğüne kimsenin bir şey dediği yok. Eğer ülke bunların organizasyonlarına göre şekillenecekse bu ülkenin çekeceği çok şey var demektir. Youtube'da bunu sıcağı sıcağına yaşadım ama dize getirdim. Çok sopa yedim ama dize getirdim. Yargısız infaza tabi tutanların kabahati yok, hakkımızı aradık diye bizi infaz etmeye çalışıyorlar. Bırak istedikleri gibi suçlasınlar, hakaret etsinler, böyle bir şey mi bekliyorlar, bunu yapamayız. Böyle asılsız astarsız iftiralar olur mu, Türkiye'nin en önemli tersaneleri bakanınmış, bu kadar filosu varmış, gemisi varmış... 300 milyar yatırım yapmış adamım. Hepsinin hesabını kuruş kuruş verdim, vermeye de devam ederim. Biz aday olduk diye bizi böyle ayak oyunlarıyla yargısız infaza tabi tutanlar asla sonuç almayacaklar. Dünyada da veririm, ahirette de Yaradan'a veririm."