Twitter Binali Yıldırım'ın şikayeti üzerine mi kapatıldı?

Türkiye'de 12 milyon kadar kullanıcısı olan Twitter’ın kapatılmasına gerekçe gösterilen mahkeme kararlarından birinin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım’ın başvurusu sonrası alındığı öne sürüldü. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da 'Kararı biz almadık' açıklaması geldi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) tarafından twitter.com adlı internet sitesi için 4 koruma tedbiri bulunuyor. Bunlardan ikisi Anadolu 5. Sulh Ceza ve 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'ın başvurusu Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından sonuca bağlandı. Anılan mahkemenin karar numarası 2014/181 olarak kayıtlara geçti.

'Bu iki hesap için istendi'

Eski Bakan Yıldırım ve oğlu adına mahkemeye başvuran avukat Serkan Bayram, ilgili hesaplara erişimin engellenmesini istedi. Erişimi engellenen Twitter hesabının “https://twitter.com/oyyokhırsıza" olduğu belirlendi.

Aynı başvuruda erişimine engel istenen bir diğer adresin ise "https://hirsizaoyyok.wordpress.com" olduğu görüldü. Mahkemeye başvuru 18 Mart günü yapıldı. Mahkeme aynı gün aldığı karar ile anılan hesaplar için erişimin engellenmesi kararı verdi. Mahkeme alınan kararın Erişim Sağlıyıcıları Birliği'ne gönderilmesi kararı verdi.

'Bir karar da İsmet Özel için'

Mahkeme kararlarından biri ise Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alındı. Anılan karar için ise 14 Şubat 2014'te başvuru yapıldı. Başvuru gerekçesi ise "İsmet Özel" isimli sahte bir hesabın kapatılması... Mahkeme aynı gün verdiği kararda anılan hesabın erişimine engel kararı verdi. Benzer bir kararın ise Samsun'da verildiği öğrenildi.

'Kararı biz almadık'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'e erişim yasağı ile ilgili "Anılan engellemeyle ilgili istanbul cumhuriyet başsavcığı tarafından talep olunmuş veya alınmış bir karar yoktur" açıklaması yaptı.

'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Aykırı'

Yargıçlar Sendikası (YARSAV) üyesi hakim Hüseyin Nuh Köse ise, Twitter’ın kapatılmasına yönelik bir mahkeme kararı olmadığını, kapatma işlemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) isteği sonrası olduğuna işaret ederek “Buraya yanlış bir bilgi var. Twitter’ın kapatılmasına yönelik bir savcılık veya mahkeme kararı yok. Ancak, çeşitli mahkemelerin, aldığı kararlar Twitter’ın kapatılması için gerekçelendirildi. Ancak bu doğru gerekçelendirme değil. Karardan hicap duyuyoruz. Bu karar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine de aykırı” dedi.

'Karar yanlış uygulanmış'

Avuka Umut Metin ise konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, BTK'nın Twitter’ı kapatma gerekçesini "Mahkeme kararlarının Twitter tarafından uygulanmaması nedeni ile vatandaşların mağdur edilmemesi için erişimin engellendiği” şeklinde olduğunu hatırlatarak "Mahkemelerin verdiği kararlar siteye erişimin engellenmesi değil içeriğe erişimin engellenmesidir. Bu engelleme kararları münferit Twitter kullanıcılarına ilişkindir. Özel bir şirketin mahkeme kararlarına uymamasının yaptırımı Uluslararası Sözleşmeler ile Milletler Arası Hukuk Kuralları çerçevesinde düzenlenmiş ve yaptırımlara bağlanmıştır. BTK’ise uluslararası müracaat yerine bütünü ile siteye erişimi engellemiştir. Bu hali ile mahkeme kararları yanlış ve genişleterek uygulanmış aynı zamanda Anayasanın 22. maddesinde belirtilen 'Haberleşme Hürriyeti' ve 26. maddesinde belirtilen “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” ihlal edilmiştir" şeklinde konuştu.