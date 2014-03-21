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Mahkeme 'yasak kararı yok' gerekçesiyle TBB'nin Twitter başvurusunu reddetti

TBB'nin 'yasak kaldırılsın' başvurusu mahkemece 'yasak kararı yok' gerekçesiyle reddedildi

21 Mart 2014 21:04

Türkiye Barolar Birliği'nin Twitter yasağı konusunda nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuruya yanıt geldi. Mahkeme, TBB'nin "yasak kaldırılsın" başvurusuna "yargı tarafından alınmış bir yasak kararı yok" gerekçesiyle, red yanıtı verdi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu yaptığı açıklamada, nöbetçi mahkemenin Twitter'in yasaklanmasına ilişkin herhangi bir yargı kararı bulunmaması nedeniyle, yaptıkları başvuruyu reddettiklerini açıkladı. "Twitter'ın kapatılması kararı yargı kararı değil, idari karardır" diyen Feyzioğlu, TBB olarak yasağın kalkması için şimdi de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) başvuracaklarını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği, Twitter’a erişimin engellenmesine dair kararın acilen kaldırılması talebiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na itiraz başvurusunda bulunmuştu. 

Baronun mahkemeye başvuru dilekçesinin linki şöyle

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