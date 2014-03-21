Twitter yasağını nasıl aşıyorlar?



Türkiye'de mahkemelerin engelleme kararı internet servis sağlayıcılar tarafından yerine getiriliyor. Servis sağlayıcı, DNS (Domain Name System - Alan Adı Sistemi) verilerinde yaptığı değişiklikle kullanıcılarının belli bir siteye girişini engelliyor.

İnternet ağını oluşturan her birim, her web sitesi sadece kendine ait bir IP (İngilizce: Internet Protocol Address) adresine sahip.

DNS ayarlarını değiştiriyorlar

DNS sunucuları, internet adreslerinin IP adresi karşılığını veri tabanlarında saklıyor. DNS sunucularıyla iletilen ve rakamlardan oluşan "makine adını" IP adresini çözerek İnternet üzerinden iletişimi sağlıyor.

Windows kullanıcıları, bilgisayarlarının DNS ayarlarında değişiklik yaparak engeli aşıyorlar.

Bir başka yöntemin ise TOR gibi internette anonim sörfe imkan veren hizmetlerin kullanımı olduğuna dikkat çekiliyor. OpenDNS ve Google'ın benzer hizmetleri de çözüm arayanlara öneriliyor.

Twitter: 'Artık SMS ile kullanın'

Twitter de Türkiye'deki kullanıcılarına erişim engelini aşmak için çeşitli önerilerde bulundu.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Twitter'ın kısa mesaj servisinin kısa mesaj ile de kullanılabileceğini hatırlattı.

Türkçe ve İngilizce yayınlanan mesajda, "Avea ve Vodafone'dan 2444'e, Turkcell'den 2555'e START mesajı göndererek kısa mesaj üzerinden Twitter kullanmaya başlayabilirsiniz" ifadesine yer verildi.